РАЗМЕЩЕНИЕ НА НОЧЛЕГ

В рамках похода размещение на ночлег будет осуществляться в отелях, частных пансионах и бунгало (двах и трехместное размещение включен завтрак, и несколько ужинов)

По желанию за дополнительную оплату (150€ за весь поход) организуем одноместное размещение в отелях. (Необходимо согласовывать заранее)

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Удобная обувь для походов, легкий рюкзак объемом около 30 литров, легкий свитер или флиска, головной убор от солнца, легкая водонепроницаемая куртка, дождевик или пончо, шорты, брюки (желательно треккинговые а не джинсы), пара футболок (желательно спортивных а не хб), нижнее белье, туалетные принадлежности купальный костюм, легкое быстросохнущее туристическое или фитнес-полотенце из микрофибры.

На всех этапах маршрута будет организована транспортировка рюкзаков от одного места ночлега к другому. С собой несем только маленькую бутылку воды, легкий перекус: орехи, сухофрукты (выдаются организатором) и флиску на случай резкой смены погоды, дождевик и купальный костюм на некоторых этапах.

При необходимости в случае усталости или плохого самочувствия участника, можно проехать этап на машине, перевозящей рюкзаки.

Для того, чтобы забронировать себе место в походе, необходимо сделать предоплату 150€, остальную сумму можно перевести позже, или заплатить наличными на месте.