Описание тура
Приглашаем присоединиться к нашему походу по Ликийской тропе и Каппадокии в Турции!
Маршрут очень популярен среди поклонников активного туризма, так как позволяет совместить знакомство с античной историей и архитектурой, потрясающие природные ландшафты и физическую активность, попутно сбросив пару лишних килограммов
Уникальность похода в том, что мы не только пройдем пешком по древнему пути, но также посетим с экскурсиями несколько интереснейших окрестных городков, не лежащих на самом пути, а также примем участие в дегустациях типичных местных продуктов региона.
Программа тура по дням
Анталия
Сбор группы в отеле в Анталии. Знакомство группы, ужин в аутентичном кафе (оплачивается дополнительно около 10-15€)
Гейнюк
8.00 Завтрак в отеле. Групповой трансфер на микроавтобусе к месту начала тропы. Идем налегке, берем с собой только самое необходимое. (Багаж и личные вещи отправляются к месту следующего ночлега). Пеший переход каньон Гейнюк — каньон Гармонии - Нагорье Гейнюк (Goynuk Yaylasi) 12 км, общий набор высоты 900 м. (8 часов) Размещение в частном пансионе, ужин оплачивается дополнительно (15-17€)
Яйла Куздере
Завтрак. Пеший переход Нагорье Гейнюк — Гедельме — Яйла Куздере 18 км перепад высот 200 м. (7 часов) Осмотр древней крепости, пещеры и знаменитого платана которому 2500 лет, в Гедельме. Размещение в уютных бунгало в частном пансионе (ужин входит в стоимость)
Тахталы
Завтрак. Пеший переход. Яйла Куздере — Бейчик 18 км, общий набор высоты 800 м. (6,5 часов) По желанию, при наличии времени, сил и хорошей погоды, восхождение без рюкзаков на Тахталы (+ 6 км набор высоты 600 м.) Размещение в пансионе ужин (оплачивается дополнительно около 15-20€)
Улюпинар
Завтрак. Переход Бейчик — Улюпинар — Огни Химеры — Чиралы 17 км. сброс высоты 800 метров. По пути, по желанию обед в одном из аутентичных рыбных ресторанов Улюпинара (оплачивается дополнительно около 15-17€.) Размещение в Чиралы в отеле рядом с побережьем.
Дневка в Чиралы
Дневка в Чиралы. Помле обеда, по желанию, небольшой трек вдоль скалистого берега к пещере, через которую можно выплыть в море, (2 км 1.5 часа) на обратном пути осмотр руин античного города Олимпос. Посещение пляжа, на котором откладывают яйца знаменитые черепахи Каретта Каретта. По желанию, поездка в Миры Ликийские к Святому Николаю и экскурсия на яхте к затонувшему городу Кекова (оплачивается дополнительно 40€)
Текирова
Пеший переход по побережью со спуском в живописные бухты Чиралы — Текирова 18 км, общий набор высоты 200 м. 8 часов. Размещение в отеле. Или можем продлить наше путешествие отправившись на 3 дня в Каппадокию (оплачивается дополнительно 450€)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из Анталии в Гейнюк и из Текирова в Анталию
- Транспортировка рюкзаков от одного места ночлега к другому
- Размещение на ночлег (7 ночей) описанное выше - завтраки, обеденный походный перекус
- Несколько ужинов (указанные в описании выше)
- Дегустации местных продуктов региона сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии на протяжении всего маршрута необходимая информация и карта маршрута
Что не входит в цену
- Страховка для путешественников
- Обеды в кафе и ресторанах, не указанные выше
- Входные билеты в музеи и платные достопримечательности
- Дополнительная программа 3 дня в Каппадокии 450€
- Авиабилеты до Анталии и обратно
- Доплата за одноместное размещение 150€ за весь поход по Ликийке
О чём нужно знать до поездки
РАЗМЕЩЕНИЕ НА НОЧЛЕГ
В рамках похода размещение на ночлег будет осуществляться в отелях, частных пансионах и бунгало (двах и трехместное размещение включен завтрак, и несколько ужинов)
По желанию за дополнительную оплату (150€ за весь поход) организуем одноместное размещение в отелях. (Необходимо согласовывать заранее)
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Удобная обувь для походов, легкий рюкзак объемом около 30 литров, легкий свитер или флиска, головной убор от солнца, легкая водонепроницаемая куртка, дождевик или пончо, шорты, брюки (желательно треккинговые а не джинсы), пара футболок (желательно спортивных а не хб), нижнее белье, туалетные принадлежности купальный костюм, легкое быстросохнущее туристическое или фитнес-полотенце из микрофибры.
На всех этапах маршрута будет организована транспортировка рюкзаков от одного места ночлега к другому. С собой несем только маленькую бутылку воды, легкий перекус: орехи, сухофрукты (выдаются организатором) и флиску на случай резкой смены погоды, дождевик и купальный костюм на некоторых этапах.
При необходимости в случае усталости или плохого самочувствия участника, можно проехать этап на машине, перевозящей рюкзаки.
Для того, чтобы забронировать себе место в походе, необходимо сделать предоплату 150€, остальную сумму можно перевести позже, или заплатить наличными на месте.
Пожелания к путешественнику
ДЛЯ КОГО ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ?
- Для легких на подъем позитивных людей, кому наскучил «ленивый» пассивный отдых и готовых к приключениям.
- Для любителей путешествовать по не избитым туристами маршрутам и желающих открыть для себя что-то новое.
- Для тех, кто отправившись в пеший поход хочет лучше узнать себя, испытав легкие физические нагрузки и непривычные условия в веселой компании единомышленников.
- Для тех, кто хочет пробовать блюда местной кухни не заботять подсчетом калорий. У нас будет возможность их отработать:)
- Для тех, кто хочет увидеть настоящую Турцию изнутри.
- Для тех, кто уже бывал в Турции, но хочет лучше узнать страну и даже открыть ее с другой стороны