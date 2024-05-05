Рано утром заберём вас из отеля, познакомимся и отправимся в путь. По дороге остановимся на завтрак. До Каппадокии доберёмся к 11:00 и по прибытии пойдём на осмотр живописного оборонительного сооружения — города-крепости Учхисар.

Пообедав, побываем в долине Монахов, известной оригинальными скалами в форме гигантских грибов, и прогуляемся по музею под открытым небом — монастырскому комплексу со старинными фресками. Затем совершим увлекательный променад среди причудливых пейзажей долины Любви и посетим несколько локаций долины Трубных фей.

Ближе к вечеру спустимся в древний подземный город, один из крупнейших на территории современной Турции. Напоследок заглянем в гончарную мастерскую и заселимся в отель.