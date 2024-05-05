Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи

Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
В этой поездке вы увидите знаменитые локации — долины Монахов, Любви, Трубных фей и Воображения, прогуляетесь среди причудливых скал, посетите город-крепость Учхисар и караван-сарай в Аксарае. При желании, подниметесь в
читать дальше

небо и рассмотрите этот фантастический ландшафт с высоты птичьего полёта.

Необыкновенная Каппадокия откроется вам с разных сторон, а гид-историк расскажет, почему национальный парк Гёреме — больше, чем открыточный вид на воздушные шары.

4
1 отзыв
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание тура

Организационные детали

Время встречи зависит от города вашего проживания: из Кемера мы заберём вас в 03:00, из Алании и Анталии — около 04:00, из Белека — около 04:30, из Сиде — около 05:00.

Проживание. Двухместное в отеле «Akuzun Hotel» или «Duru Hotel» категории 4*.

Питание. Включены завтраки и один ужин, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Каппадокию: долины Гёреме

Рано утром заберём вас из отеля, познакомимся и отправимся в путь. По дороге остановимся на завтрак. До Каппадокии доберёмся к 11:00 и по прибытии пойдём на осмотр живописного оборонительного сооружения — города-крепости Учхисар.

Пообедав, побываем в долине Монахов, известной оригинальными скалами в форме гигантских грибов, и прогуляемся по музею под открытым небом — монастырскому комплексу со старинными фресками. Затем совершим увлекательный променад среди причудливых пейзажей долины Любви и посетим несколько локаций долины Трубных фей.

Ближе к вечеру спустимся в древний подземный город, один из крупнейших на территории современной Турции. Напоследок заглянем в гончарную мастерскую и заселимся в отель.

Встреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины ГёремеВстреча и переезд в Каппадокию: долины Гёреме
2 день

Полёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город Аксарай

Одну из ярчайших эмоций, которую может подарить посещение долины Гёреме — это, конечно, полёт на воздушном шаре. Каппадокия на рассвете производит сильное впечатление! За отдельную плату вы можете подняться в воздух или отправиться на панорамную площадку, чтобы увидеть, как десятки шаров взмывают в небо.

После мы отправимся в долину Воображения, чтобы погулять среди скал, увидеть скалу-верблюда и пофантазировать, что напоминают те или иные каменные формы. Затем проследуем к хорошо сохранившемуся караван-сараю 13 века в городе Аксарай — важной остановке Великого Шёлкового пути.

Напоследок пообедаем в городе Конья. На этом программа завершается — мы отвезём вас обратно до отеля, из которого забирали накануне.

Полёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город АксарайПолёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город Аксарай

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
  • Перемещение на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • 2 завтрака и ужин
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Обед - примерно 17 $ за человека
  • Полёт на шаре - от 162 $ до 325 $ за человека
  • Проход на панорамную площадку с видом на воздушные шары - 27 $ за человека
  • Подъём на джипах к панорамной площадке - 54 $ за человека
  • Доплата за одноместное размещение - 25 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания: из Кемера заберём вас в 03:00, из Алании и Анталии - около 04:00, из Белека - около 04:30, из Сиде - около 05:00. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Привезём в место вашего проживания в Кемере, Алании, Анталии, Белеке или Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
5 мая 2024
Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии мы нашли 10 часов!! очень тяжело, очень устаёшь и потом
читать дальше

наслаждаться тяжело красотами. Место уникальное и очень завораживает. Доп услуги в виде катания на лошадях и квадрациклах не стоило потраченного времени, лучше в составе группы походить по долинам и послушать гида. В гостиницу заселились около 8 вечера. А это 20 часов без сна получилось у нас. С детьми вообще крайне не рекомендую ездить! в итоге место однозначно стоит к посещению, но лучше лететь на самолёте, чем ехать на автобусе. Гиду Джему 1000 баллов в карму и здоровья!!!

Тур входит в следующие категории Кемера

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыКаппадокияВыездныеПрирода и пейзажи

Похожие туры из Кемера

Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
51 отзыв
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
12 июня в 02:00
$65 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
62 отзыва
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$70 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кемере
Все туры из Кемера
ХорошоТам