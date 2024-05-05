Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
В этой поездке вы увидите знаменитые локации — долины Монахов, Любви, Трубных фей и Воображения, прогуляетесь среди причудливых скал, посетите город-крепость Учхисар и караван-сарай в Аксарае. При желании, подниметесь в читать дальше
небо и рассмотрите этот фантастический ландшафт с высоты птичьего полёта.
Необыкновенная Каппадокия откроется вам с разных сторон, а гид-историк расскажет, почему национальный парк Гёреме — больше, чем открыточный вид на воздушные шары.
4
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание тура
Организационные детали
Время встречи зависит от города вашего проживания: из Кемера мы заберём вас в 03:00, из Алании и Анталии — около 04:00, из Белека — около 04:30, из Сиде — около 05:00.
Проживание. Двухместное в отеле «Akuzun Hotel» или «Duru Hotel» категории 4*.
Питание. Включены завтраки и один ужин, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и переезд в Каппадокию: долины Гёреме
Рано утром заберём вас из отеля, познакомимся и отправимся в путь. По дороге остановимся на завтрак. До Каппадокии доберёмся к 11:00 и по прибытии пойдём на осмотр живописного оборонительного сооружения — города-крепости Учхисар.
Пообедав, побываем в долине Монахов, известной оригинальными скалами в форме гигантских грибов, и прогуляемся по музею под открытым небом — монастырскому комплексу со старинными фресками. Затем совершим увлекательный променад среди причудливых пейзажей долины Любви и посетим несколько локаций долины Трубных фей.
Ближе к вечеру спустимся в древний подземный город, один из крупнейших на территории современной Турции. Напоследок заглянем в гончарную мастерскую и заселимся в отель.
2 день
Полёт на воздушном шаре для желающих, долина Воображения и город Аксарай
Одну из ярчайших эмоций, которую может подарить посещение долины Гёреме — это, конечно, полёт на воздушном шаре. Каппадокия на рассвете производит сильное впечатление! За отдельную плату вы можете подняться в воздух или отправиться на панорамную площадку, чтобы увидеть, как десятки шаров взмывают в небо.
После мы отправимся в долину Воображения, чтобы погулять среди скал, увидеть скалу-верблюда и пофантазировать, что напоминают те или иные каменные формы. Затем проследуем к хорошо сохранившемуся караван-сараю 13 века в городе Аксарай — важной остановке Великого Шёлкового пути.
Напоследок пообедаем в городе Конья. На этом программа завершается — мы отвезём вас обратно до отеля, из которого забирали накануне.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансфер от вашего отеля и обратно
Перемещение на комфортабельном автобусе с кондиционером
2 завтрака и ужин
Страховка
Услуги гида
Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
Обед - примерно 17 $ за человека
Полёт на шаре - от 162 $ до 325 $ за человека
Проход на панорамную площадку с видом на воздушные шары - 27 $ за человека
Подъём на джипах к панорамной площадке - 54 $ за человека
Доплата за одноместное размещение - 25 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания: из Кемера заберём вас в 03:00, из Алании и Анталии - около 04:00, из Белека - около 04:30, из Сиде - около 05:00. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Привезём в место вашего проживания в Кемере, Алании, Анталии, Белеке или Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
5 мая 2024
Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии мы нашли 10 часов!! очень тяжело, очень устаёшь и потом читать дальше
наслаждаться тяжело красотами. Место уникальное и очень завораживает. Доп услуги в виде катания на лошадях и квадрациклах не стоило потраченного времени, лучше в составе группы походить по долинам и послушать гида. В гостиницу заселились около 8 вечера. А это 20 часов без сна получилось у нас. С детьми вообще крайне не рекомендую ездить! в итоге место однозначно стоит к посещению, но лучше лететь на самолёте, чем ехать на автобусе. Гиду Джему 1000 баллов в карму и здоровья!!!