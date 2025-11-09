Мои заказы

Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера

Совершите 2-дневное путешествие из Кемера в Каппадокию и откройте для себя её уникальные чудеса.

Исследуйте знаменитые феерические каменные башни, исторические пещерные поселения и подземные города. Наслаждайтесь природными красотами и историческим наследием этого удивительного региона. Тур включает ночлег в 3-звездочном отеле.
4.7
55 отзывов
Описание тура

Совершите 2-дневное путешествие из Кемера в Каппадокию и откройте для себя её уникальные чудеса. Исследуйте знаменитые феерические каменные башни, исторические пещерные поселения и подземные города. Наслаждайтесь природными красотами и историческим наследием этого удивительного региона. Тур включает ночлег в 3-звездочном отеле. Важная информация:
  • Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
  • Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
  • Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
  • Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Ликийского Тавра
  • Города Конья, Аксарай, Невшехир
  • Гора Хасан
  • Подземный город Каяшехир
  • Античный город Ортахисар (Средний замок)
  • Долина Деврент
  • Долина мечты
  • Мастерская по изготовлению глиняной посуды
  • Каменистый город Чавушин: Посещение
  • Церквовь Святого Иоанна Крестителя
  • Долина любви
  • Античный город Гёреме и Секретный сад
  • Национальный парк Красной долины
  • Река Кызылырмак
  • Центр камня Анатолии
  • Третий замок (1300 м)
  • Конья
Что включено
  • Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
  • Проживание в отеле White Stone (Ургуп)
  • Входной билет в подземный город
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Вода в автобусе
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Трансфер от и до вашего места проживания
  • Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30.$
  • Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 50.$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$/n
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
  • Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
  • Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
  • Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 50.$
  • Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
  • Проживание в пещерном отеле - 30.$ /чел
Место начала и завершения?
Отели и расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение - это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами)
  • Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
  • Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
  • Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
4
3
2
2
1
1
Н
Наталья
9 ноя 2025
Множество потрясающих локаций. Отличная организация.
Внимательный гид, помог везде получить скидки и решал все вопросы очень оперативно.
Замечательная экскурсия.
Благодарим!
L
Lyudmila
9 ноя 2025
Благодарим гида Гайрата (Гарика) за экскурсию мечты! Каппадокия превзошла наши ожидания. Долгая дорога полностью оправдана, мы в восторге. Дополнительно брали обеды и панораму. Гид в течение поездки отвечал на все
читать дальше

интересующие вопросы и пожелания. Водитель также был отличный, проезжали во все места минуя очереди.
Жили в отеле Паша, очень аутентично, на одну ночь вполне неплохо.
Каппадокия - место, где стоит побывать каждому хотя бы раз в жизни. Рады что выбрали именно вас

K
Kristina
26 окт 2025
Здравствуйте 🌸 Приобрели тур из Анталии в Каппадокию на 2 дня, все очень понравилось, были погодные нюансы, а так все хорошо, средства оправданы!
Через данный сервис мы брали второй раз.
Д
Дмитрий
24 окт 2025
Это было интересно, это нужно увидеть один раз!!! Надо отметить, что дорога долгая и утомительная хоть и на комфортабельном автобусе мы провели в пути не меньше 12 часов в каждую
читать дальше

сторону с остановками и обедом. Гид Гарик нам понравился все по минимуму и по делу, мы брали у него две экскурсии закат с вином (не рекомендую, деньги 15 евро на ветер) и панорама, кто то брал джип понравилось. Номер в отеле нам понравился комфортно уютно. Однозначно рекомендую побывать в этом месте увидеть, надеюсь повезет шары могут не полететь, нам повезло.

Y
YAROSLAV
21 окт 2025
Поездка хорошая, но есть ньюансы!
Купился на предыдущие отзывы от гида Гарика.
Путешествие началось во время, забрала маршрутка с отеля из Кемера, реально получилось, что собирали полную маршрутку, так, что даже мужчина
читать дальше

стоял. Через несколько часов в Манавгате пересадили в автобус. Там как оказалось не верно посчитали людей и начались пересадки с одного автобуса в другой и какая-то ругань. Гарик вроде понятно говрит, но не совсем по русски, надо догадываться. Первый завтак остановились в кафешке, купили чай, ели, что взяли с собой (можно и в этой кафе перекусить, но пока не решились). Кафе объединено с магазином, удобно то, что можно купить всякую мелочь/сладости/минимальную тёплую одежду, если не взяли с собой. В автобусе на задних сиденьях жаловались, что вообще не слышно гида, хотя он говорил в микрофон (то ли колонки не работали, то ли он очень тихо говорил), ему об этом сказали, он ответил, что болит горло. Если болит голо, для чего вообще выходит на работу? Чтобы заражать туристов? Из того, что говрил гид было мало конкретики и ясности, постоянно обрывал предложение на середине, то ли от того, что не знает что сказать, то ли от того, что он отвлекался. Например, проехали статую собаки, так он через километр начал про нее говрить "Статуя собаки была- это отправляли воевать", так же про горы "Вот будет гора Хасан, я вам про неё расскажу, а сейчас рассказывать не буду" зачем вообще говрить про то, что рассказывать не собираешься? Очень сумбурно рассказывал и по чуть чуть. Постоянно перескакивал с одной темы на другую не договаривая. По техническим перерывам отлично,что раз в пару-тройку часов останавливались. Водитель ехал оооочень медленно! Единственное, где Гарик проявил активность в автобусе-это в сборе денег! Он за полёт на шаре с двоих сказал 380 евро, но так как не было евро, то сконвертировал по своему сильно не выгодному курсу для нас в долларах: 450 долларов! Потом мы выяснили в нашем же шаре, что полет стоит 150 долларов с человека! Это оставило сильно не приятный осадок. Очень понрааился подъем на гору м одной стороны, посмотрели резервы и спуск с другой стороны рядом с каменными грибами, в этом Гарик огромный молодец, что показал такую красоту🔥! На экскурсию заката мы не поехали, посчитали, что рассвет на шарах будет красивее и не ошиблись. Перед сном решили прогуляться, пошли на звуки музыки и попали на концерт KAPPADOKIA UNIVERSITESI GURUR YILI, причём бесплатно,было много народа и веселья, эмоции не забываемые, побывать внутри местного мероприятия, которое организовано не для туристов📸Только один минус-курят все и везде, так что одежда пропахла полностью. В отеле всё хорошо, спалось отлично,но вот подушки огромные, лежать не удобно. Сам полет на шарах запомнится на долго, это очень шикарно и красиво! 😍Обратно ехали тем же маршрутом, но в автобусе все сели не по своим местам, Гарик сказал, что сами разбирайтесь кто где будет сидеть и меня в это не вмешивайте. Гарик попросил скинуться чаевыми водителю и написать ему хороший отзыв на этом сайте и он даст интернет за это или для этого (непонятно же что он говорит). Я спросил во сколько приедем в отель, он сказал через часа 3-4,по факту оказалось, что через 7 часов. Когда ехали на маршрутке(уже без Гарика, но впереди сидел парень похожий на гида и отлично говорящий по русски) было намного веселее - пели песни и сдружились🤗В общем, полет на шарах того стоит🫰, а вот поездка нет, ровно сутки в дороге теряются🙈

Н
Наталья
15 окт 2025
В
Вячеслав
13 окт 2025
Поездку смело можно брать, если переносите длительные переезды автобусом(в одну сторону из Кемера с трансфером получается около 12часов, но с остановками. Туалеты только на остановках. ЖИРНЫЙ МИНУС организаторам в бардаке
читать дальше

по местам в автобусе. Находятся наглые-ушлые-не воспитанные люди, и на обратную дорогу начинают занимать другие места, мотивируя что тут им удобнее и все места общие. Начинается не совсем хороший базар, шум,ругонь и испорченное настроение до конца поездки. Со своего места я согнал, но вот перед туалетом были две девченки и у них отжали их места псевдоблгеры, и им пришлось искать другие места после отеля в том же самом автобусе. Очень не приятные ощущения от такой организации отдыха. Регистрируйте хотя бы по местам, предупреждайте, что рассаживайтесь на свои места какие были,ну а кто хочет,тот уж самостоятельно по желанию меняется. У нас могло быть и до драки!!! Вот была бы реклама... Туристы, купившие экскурсию в Каппадокию от sputnik8, подрались из-за места в автобусе… Это просчет организаторов. На фотках это те "умники", которым чужие места показались нужнее, чем те, кто сидел на них 15 часов в поездке. QR код это его, который он давл, чтобы показать какой он успешный и важный…

Е
Евгения
7 окт 2025
Ездили на экскурсию
Посетили потрясающее место Кападокию
.. очень завораживает атмосфера. . Если хотите узнать и увидеть все в лучшем виде обязательно езжайте с гидом Гариком. . Отлично говорит на русском языке,
читать дальше

знает историю, а самое главное ведет вас теми тропами, где самые интересные локации… Шары мы не увидели к сожалению, но зато прокатились на джипах. . Не рекомендую шоу турецкая ночь, смотреть нечего. . Экскурсия супер. . А с Гариком, вообще все легко и просто… И ламбаду научит танцевать и закат с вином проводите. . Спасибо. .

Л
Людмила
5 окт 2025
Экскурсия замечательная. Пейзажи и эмоции неповторимые. Гайрат (он же Гарик) интересный рассказчик, любящий свою страну и её историю. Весёлый с интересными выдумками (спускал с гор паровозиком под ламбаду) и заботливый (беспокоился,чтоб была вода, кофе). Терпеливо повторял информацию по несколько раз для невнимательных людей. Угостил лукумом. И подарил магнитики. Одно огорчало. Задержки в пути, но это безответственность самих людей.
O
Oksana
2 окт 2025
Так! Внимание! Шары в Каппадокии могут не полететь!!! Нам не повезло, погода была дождливой, и мы, проехав 11!!!(из Кемера) часов на автобусе были ОЧЕНЬ разочарованы! Ситуацию спас на гид Гаррик!
читать дальше

Посмотрели красивые локации, закат, переночевали в пещерном отеле(не рекомендую). Если брать пещерный, то надо брать не 3 звезды, 3 звезды - это будет подвальный отель, и вообще лучше приехать на несколько дней, тогда уж точно с шарами не промахнёшся!!! В целом спасибо нашему Гаррику за внимание к каждому туристу, даже меню согласовывал для веганов, или для тех, кто на диете, работал в полную силу, и с удовольствием! Автобус чистый, приезжали на все локации и остановки первыми, нигде в очереди не стояли. Придётся приехать в Каппадокию ещё раз, надеюсь всё- таки полетать, или просто посмотреть на панораму с шарами.

A
Anastasia
30 сен 2025
Все очень понравилось!! Каппадокия оставила только положительные впечатления. Особенно понравился гид Гарик - старался, рассказывал, водил, сглаживал все острые углы чьих либо возражений. Умен и хорошо знает историю.
Отель и номер в нем был великолепен, очень атмосферный!! Экскурсию и гида Гарика советую!
О
Ольга
28 сен 2025
Посетили прекрасную Каппадокию. Организация тура превзошла в хорошем смысле указанные на сайте условия. Гидом был Гарик, дружелюбный, открытый человек с хорошим чувством юмора, отлично владеющий русским языком. Даже не рассчитывали
читать дальше

на то, что по пути и на локациях, многочисленных и красивейших, нам ещё и расскажет интересную историческую информацию. Автобус комфортабельный, санитарных остановок достаточно при такой дальней дороге. Брали полет на воздушном шаре… Это восторг! Такая чёткая отлаженная работа, стоит каждого потраченного евро. Из минусов: из отеля нас забрал водитель на микроавтобусе и вез около часа до места посадки в автобус. Так вот водитель засыпал за рулём и это было очень страшно. И второй минус это обед в первый день- просто кошмар какой начиная от меню и блюд, заканчивая количеством народа. Лучше сэкономить 15 $ и взять что нибудь с собой.

А
Андрей
28 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, впечатлений много. Гид Гайрат очень хорошо организовал маршрут и рассказал много интересного. Но, берите с собой теплую одежду, вечером и утром очень холодно. Не берите на второй день джипы, разницы с обзорной площадкой почти никакой.
Е
Елена
26 сен 2025
Была на экскурсии: двух дневный тур в Кападокию, это просто сказка. Посмотрели долину фантазий, подземный город, парк Гереме - сверху, переночевали в пещерном отеле- очень необычно. С утра панорама воздушных
читать дальше

шаров, это что-то. Гид Гарик провел экскурсию очень интересно, много рассказал. Показал чудесные локации, поможет если надо сделать очень красивые фото. Все четко организовано, без задержек, при этом Гарик никого не торопит, но посмотреть успели много. Однозначно рекомендую.

О
Ольга
26 сен 2025
Экскурсия прошла весело. Попался потрясающий гид. Спасибо, Гарик. Мы даже танцевали ламбаду всем автобусом. Понравилась организация целиком. Посмотрели все заявление локации.

