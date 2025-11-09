Совершите 2-дневное путешествие из Кемера в Каппадокию и откройте для себя её уникальные чудеса.
Исследуйте знаменитые феерические каменные башни, исторические пещерные поселения и подземные города. Наслаждайтесь природными красотами и историческим наследием этого удивительного региона. Тур включает ночлег в 3-звездочном отеле.
Исследуйте знаменитые феерические каменные башни, исторические пещерные поселения и подземные города. Наслаждайтесь природными красотами и историческим наследием этого удивительного региона. Тур включает ночлег в 3-звездочном отеле.
Описание тураСовершите 2-дневное путешествие из Кемера в Каппадокию и откройте для себя её уникальные чудеса. Исследуйте знаменитые феерические каменные башни, исторические пещерные поселения и подземные города. Наслаждайтесь природными красотами и историческим наследием этого удивительного региона. Тур включает ночлег в 3-звездочном отеле. Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Ликийского Тавра
- Города Конья, Аксарай, Невшехир
- Гора Хасан
- Подземный город Каяшехир
- Античный город Ортахисар (Средний замок)
- Долина Деврент
- Долина мечты
- Мастерская по изготовлению глиняной посуды
- Каменистый город Чавушин: Посещение
- Церквовь Святого Иоанна Крестителя
- Долина любви
- Античный город Гёреме и Секретный сад
- Национальный парк Красной долины
- Река Кызылырмак
- Центр камня Анатолии
- Третий замок (1300 м)
- Конья
Что включено
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле White Stone (Ургуп)
- Входной билет в подземный город
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30.$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 50.$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$/n
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 50.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле - 30.$ /чел
Место начала и завершения?
Отели и расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение - это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами)
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 ноя 2025
Множество потрясающих локаций. Отличная организация.
Внимательный гид, помог везде получить скидки и решал все вопросы очень оперативно.
Замечательная экскурсия.
Благодарим!
Внимательный гид, помог везде получить скидки и решал все вопросы очень оперативно.
Замечательная экскурсия.
Благодарим!
L
Lyudmila
9 ноя 2025
Благодарим гида Гайрата (Гарика) за экскурсию мечты! Каппадокия превзошла наши ожидания. Долгая дорога полностью оправдана, мы в восторге. Дополнительно брали обеды и панораму. Гид в течение поездки отвечал на все
K
Kristina
26 окт 2025
Здравствуйте 🌸 Приобрели тур из Анталии в Каппадокию на 2 дня, все очень понравилось, были погодные нюансы, а так все хорошо, средства оправданы!
Через данный сервис мы брали второй раз.
Через данный сервис мы брали второй раз.
Д
Дмитрий
24 окт 2025
Это было интересно, это нужно увидеть один раз!!! Надо отметить, что дорога долгая и утомительная хоть и на комфортабельном автобусе мы провели в пути не меньше 12 часов в каждую
Y
YAROSLAV
21 окт 2025
Поездка хорошая, но есть ньюансы!
Купился на предыдущие отзывы от гида Гарика.
Путешествие началось во время, забрала маршрутка с отеля из Кемера, реально получилось, что собирали полную маршрутку, так, что даже мужчина
Купился на предыдущие отзывы от гида Гарика.
Путешествие началось во время, забрала маршрутка с отеля из Кемера, реально получилось, что собирали полную маршрутку, так, что даже мужчина
Н
Наталья
15 окт 2025
В
Вячеслав
13 окт 2025
Поездку смело можно брать, если переносите длительные переезды автобусом(в одну сторону из Кемера с трансфером получается около 12часов, но с остановками. Туалеты только на остановках. ЖИРНЫЙ МИНУС организаторам в бардаке
Е
Евгения
7 окт 2025
Ездили на экскурсию
Посетили потрясающее место Кападокию
.. очень завораживает атмосфера. . Если хотите узнать и увидеть все в лучшем виде обязательно езжайте с гидом Гариком. . Отлично говорит на русском языке,
Посетили потрясающее место Кападокию
.. очень завораживает атмосфера. . Если хотите узнать и увидеть все в лучшем виде обязательно езжайте с гидом Гариком. . Отлично говорит на русском языке,
Л
Людмила
5 окт 2025
Экскурсия замечательная. Пейзажи и эмоции неповторимые. Гайрат (он же Гарик) интересный рассказчик, любящий свою страну и её историю. Весёлый с интересными выдумками (спускал с гор паровозиком под ламбаду) и заботливый (беспокоился,чтоб была вода, кофе). Терпеливо повторял информацию по несколько раз для невнимательных людей. Угостил лукумом. И подарил магнитики. Одно огорчало. Задержки в пути, но это безответственность самих людей.
O
Oksana
2 окт 2025
Так! Внимание! Шары в Каппадокии могут не полететь!!! Нам не повезло, погода была дождливой, и мы, проехав 11!!!(из Кемера) часов на автобусе были ОЧЕНЬ разочарованы! Ситуацию спас на гид Гаррик!
A
Anastasia
30 сен 2025
Все очень понравилось!! Каппадокия оставила только положительные впечатления. Особенно понравился гид Гарик - старался, рассказывал, водил, сглаживал все острые углы чьих либо возражений. Умен и хорошо знает историю.
Отель и номер в нем был великолепен, очень атмосферный!! Экскурсию и гида Гарика советую!
Отель и номер в нем был великолепен, очень атмосферный!! Экскурсию и гида Гарика советую!
О
Ольга
28 сен 2025
Посетили прекрасную Каппадокию. Организация тура превзошла в хорошем смысле указанные на сайте условия. Гидом был Гарик, дружелюбный, открытый человек с хорошим чувством юмора, отлично владеющий русским языком. Даже не рассчитывали
А
Андрей
28 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, впечатлений много. Гид Гайрат очень хорошо организовал маршрут и рассказал много интересного. Но, берите с собой теплую одежду, вечером и утром очень холодно. Не берите на второй день джипы, разницы с обзорной площадкой почти никакой.
Е
Елена
26 сен 2025
Была на экскурсии: двух дневный тур в Кападокию, это просто сказка. Посмотрели долину фантазий, подземный город, парк Гереме - сверху, переночевали в пещерном отеле- очень необычно. С утра панорама воздушных
О
Ольга
26 сен 2025
Экскурсия прошла весело. Попался потрясающий гид. Спасибо, Гарик. Мы даже танцевали ламбаду всем автобусом. Понравилась организация целиком. Посмотрели все заявление локации.
Тур входит в следующие категории Кемера
Похожие туры из Кемера
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
Завтра в 04:00
22 ноя в 04:00
$50 за человека
-
17%
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
22 ноя в 02:00
$54
$65 за человека
-
55%
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Kемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:30
22 ноя в 01:30
$39.60
$88 за человека