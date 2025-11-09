читать дальше

стоял. Через несколько часов в Манавгате пересадили в автобус. Там как оказалось не верно посчитали людей и начались пересадки с одного автобуса в другой и какая-то ругань. Гарик вроде понятно говрит, но не совсем по русски, надо догадываться. Первый завтак остановились в кафешке, купили чай, ели, что взяли с собой (можно и в этой кафе перекусить, но пока не решились). Кафе объединено с магазином, удобно то, что можно купить всякую мелочь/сладости/минимальную тёплую одежду, если не взяли с собой. В автобусе на задних сиденьях жаловались, что вообще не слышно гида, хотя он говорил в микрофон (то ли колонки не работали, то ли он очень тихо говорил), ему об этом сказали, он ответил, что болит горло. Если болит голо, для чего вообще выходит на работу? Чтобы заражать туристов? Из того, что говрил гид было мало конкретики и ясности, постоянно обрывал предложение на середине, то ли от того, что не знает что сказать, то ли от того, что он отвлекался. Например, проехали статую собаки, так он через километр начал про нее говрить "Статуя собаки была- это отправляли воевать", так же про горы "Вот будет гора Хасан, я вам про неё расскажу, а сейчас рассказывать не буду" зачем вообще говрить про то, что рассказывать не собираешься? Очень сумбурно рассказывал и по чуть чуть. Постоянно перескакивал с одной темы на другую не договаривая. По техническим перерывам отлично,что раз в пару-тройку часов останавливались. Водитель ехал оооочень медленно! Единственное, где Гарик проявил активность в автобусе-это в сборе денег! Он за полёт на шаре с двоих сказал 380 евро, но так как не было евро, то сконвертировал по своему сильно не выгодному курсу для нас в долларах: 450 долларов! Потом мы выяснили в нашем же шаре, что полет стоит 150 долларов с человека! Это оставило сильно не приятный осадок. Очень понрааился подъем на гору м одной стороны, посмотрели резервы и спуск с другой стороны рядом с каменными грибами, в этом Гарик огромный молодец, что показал такую красоту🔥! На экскурсию заката мы не поехали, посчитали, что рассвет на шарах будет красивее и не ошиблись. Перед сном решили прогуляться, пошли на звуки музыки и попали на концерт KAPPADOKIA UNIVERSITESI GURUR YILI, причём бесплатно,было много народа и веселья, эмоции не забываемые, побывать внутри местного мероприятия, которое организовано не для туристов📸Только один минус-курят все и везде, так что одежда пропахла полностью. В отеле всё хорошо, спалось отлично,но вот подушки огромные, лежать не удобно. Сам полет на шарах запомнится на долго, это очень шикарно и красиво! 😍Обратно ехали тем же маршрутом, но в автобусе все сели не по своим местам, Гарик сказал, что сами разбирайтесь кто где будет сидеть и меня в это не вмешивайте. Гарик попросил скинуться чаевыми водителю и написать ему хороший отзыв на этом сайте и он даст интернет за это или для этого (непонятно же что он говорит). Я спросил во сколько приедем в отель, он сказал через часа 3-4,по факту оказалось, что через 7 часов. Когда ехали на маршрутке(уже без Гарика, но впереди сидел парень похожий на гида и отлично говорящий по русски) было намного веселее - пели песни и сдружились🤗В общем, полет на шарах того стоит🫰, а вот поездка нет, ровно сутки в дороге теряются🙈