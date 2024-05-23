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воздушном шаре или посмотреть, как их готовят и они поднимаются и летают. Кроме того, здесь предлагают прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах и "турецкую ночь". Турецкую ночь стоит посетить активным туристам, способным потанцевать пару часов с перерывами на просмотр анатолийских танцев. Нам очень повезло с гидом - Дэвран Дениз: прекрасно говорит по-русски, обладает отменным чувством юмора, очень хороший организатор. Очень грамотно и интересно преподносил информацию, вовлекал группу в беседу, а не просто произносил текст. Водитель Уур тоже профессионал своего дела. Отель, в котором мы останавливались, просто замечательный: аутентичный, на холме, с потрясающими видами на город. Кормили вкусно). Единственный минус поездки: ну очень мало времени на все это, надо бы несколько дней)).