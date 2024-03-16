Уникальный ресторан Уранос Сарыкая: обед на экскурсии в Каппадокию из Кемера
Путешествие в Каппадокию — яркий и незабываемый штрих в общей картине вашего отпуска! Вы побываете в местах, которые славятся своими иноземными ландшафтами, осмотрите подземные города и пещерные храмы, а если захотите — подниметесь в небо на воздушном шаре и осмотрите живописные окрестности с высоты птичьего полёта.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$54
|Детский (от 7 до 11 лет)
|$30
|Детский (до 6 лет), без места
|$0
|Детский (до 6 лет), с местом
|$15
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземные города Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
- Знаменитую Долину Любви
- Великолепную Долину Голубей
- Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в
- Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Описание
Погрузись в волшебный мир Каппадокии Экскурсия в Каппадокию из Кемера был организован для тех, кто устал от моря, песка и солнца и хочет принять участие в небольшом историческом и культурном туре. И мы обещаем вам, что за короткое время, вы получите духовное и ментальное развитие, правильно спланировав свой отпуск. Экскурсия в Каппадокию из Кемера дает вам возможность погрузиться в историю. В этой экскурсии вы посетите подземный город, музей под открытым небом Гереме, скальные церкви, Долину любви, а также посетите уникальный вид на Каппадокию. Первый День Экскурсии в Каппадокию из Кемера Первым делом, мы вас заберём из вашего отеля, и отправимся в сторону Каппадокию. По дороге остановимся на перерыв, чтобы позавтракать на вершине гор Тaурус. Затем мы посетим первый подземный город Саратлы. Подземный Город Саратлы Кыркгыз Подземный город Саратлы Кыркгыз, расположенный в границах Каппадокии, является видимым свидетельством огромной цивилизации, которая изо всех сил пыталась выжить, спасаясь от врагов. На границах этого города вы обнаружите город, высеченный в скале и разделенный на части. Этот город был основан, чтобы жить вместе в мире, вдали от опасности воинов и солдат. Мы уверены, что вы будете очарованы рассказом нашего гида. Обед Вторая остановка Экскурсии в Каппадокию из Кемера – это обед. Мы пообедаем в аутентичном и уникальном ресторане под названием Уранос Сарыкая. Долина Любви Третья остановка Экскурсии в Каппадокию из Кемера – Долина Любви. Долина Любви откроет на всех склонах разные виды дымоходов фей или других странных скальных образований. Это отличный ресурс для пейзажной фотографии, поэтому мы рекомендуем вам попробовать художественные пейзажные фотографии. После долины любви, мы продолжим нашу экскурсию в Каппадокию из Кемера с посещением музея под открытым небом Гереме, часовни Святого Василия, яблочной церкви, часовни Святого Варвара, змеиной церкви, церкви с сандалиями, часовни Святой Екатерины, церкви Токалас, Долины фантазий и, наконец, посещения гончарных мастерских. Прибытие в Гостиницу Теперь, когда мы закончили первый день Экскурсии в Каппадокию из Кемера, пора ехать в наш отель. После насыщенного дня мы возвращаемся в отель, чтобы расслабиться и набраться сил для следующего насыщенного дня. 4-звездочный отель, в котором мы остановимся, сделан из камня. Желающие после ужина могут присоединиться к ночному турецкому музыкальному шоу. Турецкая ночь, а также алкогольные и безалкогольные напитки включены в стоимость. . В следующий день, после завтрака мы выйдем из отеля, чтобы начать второй этап экскурсии. Второй День Экскурсии в Каппадокию из Кемера- Экскурсия в Каппадокии на воздушном шаре Экскурсия в Каппадокии на воздушном шаре не включен в стоимость. Если вы хотите принять участие, вы можете сделать заказ у своего гида. Если вы примете участие, вы испытаете захватывающие моменты в течение 1 часа, взлетая в небо в ранние утренние часы и наблюдая за уникальным видом. В то же время желающие могут принять участие в утренней панораме с воздушными шарами. Вы также можете забронировать это занятие у своего гида. Возможно, лучшая часть экскурсии в Каппадокии из Кемера- это занятие с воздушными шарами. Мы уверены, вы сделаете отличные фотографии. После раннего полета на воздушном шаре мы возвращаемся в отель чтобы позавтракать, и продолжаем нашу интересную экскурсию. Замок Учхисар и Обед Вторая остановка дня – замок Учхисар, известный как самый большой дымоход фей в Гёреме. Здесь мы войдем в огромный дымоход фей и понаблюдаем за Гёреме под панорамным углом. Это удивительное зрелище будет увенчано множеством фотографий. Другие остановки дня посещения: Долина голубей и панорама Гёреме. Затем мы покидаем этот район. На обратном пути в Кемер мы посетим Караван-сарай. Караван-сарай Мы посетим древний караван-сарай, который использовался как место проживания древних путешественников или ремесленников. Во время нашего визита мы узнаем о важности Шелкового пути, торговых традициях того периода и жизни торговцев и людей, которые жили в этом регионе. Конец Экскурсии в Каппадокии из Кемера По дороге в Кемер мы сделаем остановку в Конье на обед и продолжим путешествие после перерыва. Наше возвращение из Каппадокии в Кемер в ваш отель будет около 20-21: 00; С этого момента вы сможете расслабиться или заняться другими делами. При желании вы можете ознакомиться с другими ежедневными турами в Анталии, которые мы организуем.
Понедельник, Четверг, Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземные города Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
- Знаменитую Долину Любви
- Великолепную Долину Голубей
- Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в
- Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида
- Замок Ортахисар
- Панорама и поход в долину Дервент
- Две исторические церковные экскурсии в Чавушине
- Долина любви
- Каменные столбы Три красавицы (если позволит время)
- Голубиная долина
- Замок Учхисар (свободное время)
- Подземный город Саратлы
- Посещение Делик Хана
- Ночь в отеле
- 2 x Завтрак
- 1 x Ужин
- Страховкa
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед в 1 день экскурсии (шведский стол) - (15 USD)
- Обед во 2 день экскурсии (комплексный) - (15 USD)
- Полет на воздушном шаре - (1 час) (150 - 300 USD зависит от сезона)
- Панорама воздушных шаров (1.5 часа) - 25 USD)
- Посещение заката в Красной Долине - (10 USD)
- Одноместный номер (доплата 15 $).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 50 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yulia
16 мар 2024
Каппадокия - удивительное место, которое надо бы посетить, будучи в Турции. Просто увидеть этот другой мир, посетить подземные-города, полетать на воздушном шаре или посмотреть, как их готовят и они поднимаются и летают. Кроме того, здесь предлагают прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах и "турецкую ночь". Турецкую ночь стоит посетить активным туристам, способным потанцевать пару часов с перерывами на просмотр анатолийских танцев. Нам очень повезло с гидом - Дэвран Дениз: прекрасно говорит по-русски, обладает отменным чувством юмора, очень хороший организатор. Очень грамотно и интересно преподносил информацию, вовлекал группу в беседу, а не просто произносил текст. Водитель Уур тоже профессионал своего дела. Отель, в котором мы останавливались, просто замечательный: аутентичный, на холме, с потрясающими видами на город. Кормили вкусно). Единственный минус поездки: ну очень мало времени на все это, надо бы несколько дней)).
Я
Я
9 ноя 2023
Организатор Antalya Karela Tour. Выполняло агентство "Sultan Travel". Гид Гайрат показал себя, как отличный организатор, готовый оказать любую помощь. Время экскурсии насыщено прекрасными локациями и все отлично продумано. Группа 11 чел. на микроавтобусе. Выезд в 2 часа из Чамьюва (за Кемер), первая локация Невшехир - в 12 часов. Возвращение в 21 час. Обеды не стоят 15$, но лишними не были. Очень интересный отель - Duru Hotel Cappadocia. Соотношение цена / качество экскурсии - отличное.
N
N-a-t-a6
23 окт 2023
Каппадокия - волшебное место! Хоть погода и подвела, не увидели полет шаров, но и так очень много красивых мест. Гид Сердар помог замечательно провести время.
Туфовый отель порадовал замечательной атмосферой, вкусной едой и прекрасным видом на город. Мы были практически в центре и с удовольствием прогулялись по улочкам городка.
Туфовый отель порадовал замечательной атмосферой, вкусной едой и прекрасным видом на город. Мы были практически в центре и с удовольствием прогулялись по улочкам городка.
А
Анастасия
17 окт 2023
Потрясающий гид Ольга, экскурсия прошла прекрасно, все очень понравилось
А
Алина
1 окт 2023
Экскурсия прошла на высшем уровне!
Безумно красивые места посетили и конечно же самое главное место - рассвет с шарами💔
Огромная благодарность гиду Оле! Очень интересно и информативно рассказывала, всегда отвечала на все вопросы👍🏽
Дорогая долгая, с Кемера мы ехали около 11-12 часов, т. к. утром заезжали забирать ребят с разных точек, но оно определено того стоит!
Безумно красивые места посетили и конечно же самое главное место - рассвет с шарами💔
Огромная благодарность гиду Оле! Очень интересно и информативно рассказывала, всегда отвечала на все вопросы👍🏽
Дорогая долгая, с Кемера мы ехали около 11-12 часов, т. к. утром заезжали забирать ребят с разных точек, но оно определено того стоит!
Н
Никифоров
20 сен 2023
А
Азизова
16 сен 2023
Экскурсия потрясающая, все ранее оставленные отзывы поддерживаю полностью, гиду Ильясу отдельное спасибо, он молодец, отработал полутора суток практически без голоса. Панорама шаров на джипах 40$ с человека квадроциклы на закат - 50$ на 2 чел, по два часа обе поездки. Отель, в котором ночевали, очень хороший. Напишу о несостыковках программе: время поездки заявлено 2 дня, 1 ночь, фактичекски двое суток. Оба обеда комплексные, обед в первый день невкусный, второй день даже и брать не стали
Л
Любовь
13 сен 2023
Ездили в сентябре 2023 с агентством Султан Тревел. Гидом была Лола. Супер гид! Очень понравился тур, увидели много красочный и потрясающих мест. Услышали подробный рассказ не только о Каппадокии но и о Турции в целом. С гидом Лолой очень повезло, очень приятная по энергетике девушка, с певучим голосом и с железными нервами) С водителем также повезло, вождение на высшем уровне.
Заселили нас с прекрасный отель с видом на город, с романтической атмосферой, бар с цветочной верандой просто класс!
Заселили нас с прекрасный отель с видом на город, с романтической атмосферой, бар с цветочной верандой просто класс!
О
Ольга
2 сен 2023
A
Aleksandr
2 сен 2023
Всё прошло очень замечательно, от самой Каппадокии до организации тура. Особое внимание хотел уделить гиду Лоле, свою работу выполняет на отлично, да и просто прекрасный человек. Вообщем всем рекомендую👍
А
Анастасия
16 авг 2023
Добрый день! Брали экскурсию в Каппадокию и ни секунды не пожалели 😍 увидели все заявленные локации и даже больше)) Воздушные шары - это отдельная любовь, если будет возможность посмотреть данную локацию на джипах берите не думая, все водители опытные, с отличным чувством юмора, а ещё плюс и хороший контент вам сделают 😁 Огромное спасибо гиду Евгению🔝 узнали много нового об истории Турции, внимательно отнёсся к каждому из группы и вообще очень хороший, душевный человек))
Y
Yuliya
11 авг 2023
Великолепная экскурсия! Все организовано очень здорово. Спасибо огромное куратору Зауру! Посетили все заявленные по программе места. Гид Ильяс не давал всем скучать, дал очень много полезной информации об истории Турции и о местах, в которых останавливались. Ильяс-профессионал! Каппадокия -это волшебный мир! И подземные города и шары на рассвете. Ночевка в городе Аванос, в очень тихой семейной гостинице. Настоящее турецкий дом, расположен на самой горе. Потрясающий вид на город внизу!
Д
Дарья
10 авг 2023
Экскурсия потрясающая!
Соглашайтесь,не думайте!
Впечатлений масса, гид Евгений профессионал своего дела ✌🏻
Приводил на самые красивые локации для фото
Обувайте удобную обувь! Это очень важно
Питание хорошее, отель - ну для ночевки подойдет)))
Соглашайтесь,не думайте!
Впечатлений масса, гид Евгений профессионал своего дела ✌🏻
Приводил на самые красивые локации для фото
Обувайте удобную обувь! Это очень важно
Питание хорошее, отель - ну для ночевки подойдет)))
А
Алия
1 авг 2023
Понравилось все, места интересные. Гид Ильяс давал подробную информацию и сопровождал всю поездку. Несмотря на то, что полет был отменен, это то место, куда стоит съездить. Утомительно только 2 дня длительной дороги.
M
Mano0602
29 июля 2023
Увлекательная и потрясающе красивая экскурсия! Отдельное спасибо нашему гиду Ильясу за интересное погружение в историю и культуру Турции, за веселье настроение всей группы! Рекомендуем накануне уточнять полетят ли шары в нужный день и по возможности обсуждать поездку на 2 ночи, так как увидеть красоту Каппадокии за 1 день не получится!
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