И Ирина В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера Команда "Спутник" лучшая из лучших. Это не просто те, кто любят свою работу и выполняют её на ура, а ещё и люди добрейшие) хочется выразить огромную благодарность Сердару, отличный гид, интереснейшая экскурсия. Водители молодцы. Слаженная работа это про этих ребят. Я знаю точно, что я обязательно вернусь сюда, и если буду вопросы, ребята всегда помогут. Если вы решите ехать, вы не пожалеете, вас ждёт увлекательная история сказочной Каппадокии, теплый и радушный приём, веселая дорога. Спасибо команде "Спутник", я была рада приятному знакомству с вами и с Каппадокией. До новых встреч ❤️🇹🇷⛰️

Y Yulia Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле Каппадокия - удивительное место, которое надо бы посетить, будучи в Турции. Просто увидеть этот другой мир, посетить подземные-города, полетать на воздушном шаре или посмотреть, как их готовят и они поднимаются и летают. Кроме того, здесь предлагают прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах и "турецкую ночь". Турецкую ночь стоит посетить активным туристам, способным потанцевать пару часов с перерывами на просмотр анатолийских танцев. Нам очень повезло с гидом - Дэвран Дениз: прекрасно говорит по-русски, обладает отменным чувством юмора, очень хороший организатор. Очень грамотно и интересно преподносил информацию, вовлекал группу в беседу, а не просто произносил текст. Водитель Уур тоже профессионал своего дела. Отель, в котором мы останавливались, просто замечательный: аутентичный, на холме, с потрясающими видами на город. Кормили вкусно). Единственный минус поездки: ну очень мало времени на все это, надо бы несколько дней)).

С Светлана В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера Мы были на экскурсии с 29 по 30 января 2024 год, 2 дня. Очень и очень понравилось! Посетили места, как заявлено, наш гид Фархат все нам подробно рассказывал, отвечал на все вопросы, очень позитивный, отлично говорит на русском языке, очень старался, чтобы туристы были довольны! Удалось полетать на шарах, хотя боялись, что отменят из-за погоды, но все получилось! Кстати отель был тоже хороший, и вид из него безумной красоты! В общем, нам все понравилось, отличная поездка! И еще, читала отзывы, что некоторым не нравились обеды по 15 долларов. Так вот, хочу сказать, что обеды были очень вкусными, на обратном пути обедали в городе Кони, национальная кухня, просто объедение, особенно их пита 😋

Я Я Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле Организатор Antalya Karela Tour. Выполняло агентство "Sultan Travel". Гид Гайрат показал себя, как отличный организатор, готовый оказать любую помощь. Время экскурсии насыщено прекрасными локациями и все отлично продумано. Группа 11 чел. на микроавтобусе. Выезд в 2 часа из Чамьюва (за Кемер), первая локация Невшехир - в 12 часов. Возвращение в 21 час. Обеды не стоят 15$, но лишними не были. Очень интересный отель - Duru Hotel Cappadocia. Соотношение цена / качество экскурсии - отличное.