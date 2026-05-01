Групповая
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Проведите день на уютной лодке, наслаждаясь морскими пейзажами и купанием в Эгейском море. Включены обед и напитки. Присоединяйтесь к группе до 15 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
€30 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Кушадасы: от лесных троп к морю
Офф-роуд трассы и отдых на пляже Памуджак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:30
Завтра в 09:30
6 мая в 09:30
€40 за человека
Групповая
Сафари на багги в Кушадасы
Лесные тропы, офф-роуд и отдых у моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:30
Завтра в 09:30
6 мая в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличный вариант провести целый день на воде, увидев три замечательные бухты!
В предложение включен трансфер от/до отеля, очень приличный обед, приветливая и дружелюбная команда!!!
Отдельное спасибо за умопомрачительно подобранный трек лист🙏 местный диджей эстет и любитель европейских хитов🔥🔥🔥
A
Организаторы сработали прекрасно - вопросов нет. Трансфер к отелю вовремя, во время поездки все четко организовано. Бухты красивые. Не скажу, что данное мероприятие подойдет интровертам из-за других посетителей, которые никак не соблюдают личные границы и правила приличия. Но, возможно, просто нам «повезло». Повторюсь, что к организации поездки вопросов нет.
В целом для морской прогулки всё было отлично, тем более организованной в другой стране. Забрали из отеля во время, вернули в лучшем виде) Сама прогулка не может оставить равнодушным, район Кушадасы и море великолепные, в октябре мы плавали и наслаждались водой. В саму поездку я бы включила какой нибудь интерактив, мне показалось немного скучновато.
О
Прокатились по бухтам от Кушадасы на кораблике с удовольствием!
Что понравилось:
1. Отличный трансфер на миниавтобусах до 15 пассажиров, водитель аккуратный
2. На пристани встретили и провели до нашего кораблика
3. Команда на кораблике
А
На корабле было не так много людей, было очень комфортно. Весёлая команда, были танцы, обед.
Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кушадасы
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в мае 2026
Сейчас в Кушадасы в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 45. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
