Все экскурсии в Кушадасы
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кушадасы – доступно 8 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кушадасы почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€165
за 1-12 чел.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Уникальное предложение! Не упустите возможность посетить величественный древний город Эфес и...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальный тур
12ч
€205
за 1-15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Откройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального...
Каждый день, 08:00
3ч
€25
за 1 чел.
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах!...
Каждый день, 09:00, 13:00, 16:00
7ч
€21
за 1 чел.
Морская прогулка в Кушадасы
Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы
Каждый день, 09:00
7ч
€25
за 1 чел.
Джип-сафари в Кушадасы
Надоели стандартные экскурсии и посиделки в отеле? Думаете, чем бы таким заняться, чтобы как следует...
Каждый день, 09:00
Индивидуальный тур
16ч
€225
за 1 чел.
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то...
Ежедневно в 05:30
7ч
€50
за 1 чел.
Тур в Эфес из Кушадасы на весь день (небольшая группа)
Откройте для себя самые популярные и посещаемые места Турции, такие как Древний Эфес, Храм Артемиды,...
Вторник и пятница, 09:00
12ч
€50
за 1 чел.
Тур в Памуккале из Кушадасы (небольшая группа)
Благодаря нашему туру вы сможете посетить удивительный Памуккале, который является достоянием всемирного...
В понедельник и четверг, 08:00