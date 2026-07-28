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и в то же время увлеченный экскурсовод! прекрасно разбирается в исторических деталях, но при этом умеет рассказать все так, чтобы было интересно! множество фактов и деталей про древний город Эфес. Обедали в очень вкусном ресторане. также заехали в два интересных места - гончарную мастерскую и магазинчик с восточными сладостями и духами. и я, и дети остались очень довольными. само место - тоже впечатляет, нам повезло, был бриз и мы прекрасно прогулялись по улицам древнего города, а потом посмотрели шоу в виртуальном музее. также невероятно понравилось посещение дома Марии. однозначно рекомендую!