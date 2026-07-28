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Экскурсии в Кушадасы

Найдено 8 экскурсий в Кушадасы, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Эфес и его святыни - из Кушадасы
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Эфес и его святыни - из Кушадасы
Отправиться в сердце античного мира и представить себе жизнь древнеримского мегаполиса
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €550 за всё до 6 чел.
Из Кушадасы - в античный Эфес
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кушадасы - в античный Эфес
Погулять по городу храмов, театров и мраморных дорог
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €500 за всё до 6 чел.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Пешая
На автобусе
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€270 за всё до 12 чел.
Морская прогулка в Кушадасы
7 часов
11 отзывов
Групповая
Морская прогулка в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€410 за всё до 15 чел.
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
16 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
€450 за человека
Джип-сафари в Кушадасы
Джиппинг
7 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Джип-сафари в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
€30 за человека
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
На квадроциклах
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день: 09:00, 13:00
€30 за человека

Что посмотреть в Кушадасы на экскурсиях?

Тур предлагается брать не только по городскому маршруту, но и окрестной территории. Туристов привлекает местный колорит природы и пейзажей, проведение досуга в национальных парках, возможность совместить активный отдых с посещением музеев и храмов. Отправляться на экскурсию из Кушадасы стоит непременно с гидом, который расскажет об исторических руинах соборов и храмов наряду с прочими историческими местами. Стоимость на лучшие экскурсии и экскурсионные туры можно уточнить в нашем каталоге. Есть возможность недорого забронировать со скидкой

Местные экскурсоводы

Чтобы не тратить время на просмотр всех экскурсионных агентств, можно воспользоваться нашим каталогом, так как мы является мета-поисковиком экскурсий по множеству сайтов, сравнивая цены и отзывы, так вы сможете сэкономить и выбрать именно подходящий вам вариант. Можно купить дневную экскурсию, которая проводится на автобусе. Заказать путешествие на квадроциклах или на машине на весь день или на несколько часов. Предлагается джиппинг и необычные выездные сафари. Есть возможность выбрать тематическую или обзорную направленность

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Посещение Эфеса и дегустация вина
Экскурсия очень понравилась. Даже с детьми не особо устали. Экскурсовод Руфи показал Эфес, рассказывал интересно на русском языке (в Кушадасах это редкость), потом поехали в Шириндже, накупили вкусного вина, милая деревенька. Спасибо за организацию!
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Мариетта
Из Кушадасы - в античный Эфес
Она учла все аспекты 👍 с нами были маленькие дети, даже им было очень интересно слушать.
рассказывала очень интересно
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Е
Из Кушадасы - в античный Эфес
Мая- неплохой специалист, но если у неё не спросить, то она и не расскажет. Нужно вытягивать информацию
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Natalia
Эфес и его святыни - из Кушадасы
Мы путешествовали вместе с дочерью (21) и сыном (14). Прекрасно провели день вместе с Фаридой в Эфесе. Фарида очень тактичный
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и в то же время увлеченный экскурсовод! прекрасно разбирается в исторических деталях, но при этом умеет рассказать все так, чтобы было интересно! множество фактов и деталей про древний город Эфес. Обедали в очень вкусном ресторане. также заехали в два интересных места - гончарную мастерскую и магазинчик с восточными сладостями и духами. и я, и дети остались очень довольными. само место - тоже впечатляет, нам повезло, был бриз и мы прекрасно прогулялись по улицам древнего города, а потом посмотрели шоу в виртуальном музее. также невероятно понравилось посещение дома Марии. однозначно рекомендую!

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Ю
Морская прогулка в Кушадасы
Катались. 7.06.26 посетили три бухты, где купались и прыгали с яхты. Команда яхты отличная, гостеприимная, англоязычная, но все понятно даже
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имея словарный запас 20 английских слов. Гости из разных стран. Русских кроме нас не было, но тем интереснее было. Сервис не навязчивый, все вежливо предлагают, фото, мороженое, кататься, на лодке. Цены допуслуг в евро и долларах. Мы остались довольны. Мы там приобрели фото в распечатанном виде. Но пока доехали до дома она помялась и промокла немного. Фотограф обещал скинуть в электронном виде фотографию, но наверное забыл.

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Д
Посещение Эфеса и дегустация вина
Понравилось всё: эрудированный и приятный экскурсовод, сама экскурсия с историей, трансфер и дегустация в Шириндже. Очень рекомендуем!
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Т
Посещение Эфеса и дегустация вина
Спасибо, всё понравилось! Камилла остроумна и интересно преподносит тему экскурсии. Отлично провели время! Будем советовать ваши экскурсии друзьям.
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Н
Эфес и его святыни - из Кушадасы
Замечательная экскурсия. Познавательная, интересная были факты истории,которые прежде не знали. Фарида замечательный гид,чуткий,внимательный,знания прекрасные. Советуем. Нам очень понравилось.
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A
Морская прогулка в Кушадасы
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М
Морская прогулка в Кушадасы
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Всего 45 отзывов в Кушадасы

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Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы

Самые популярные экскурсии в Кушадасы
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Эфес и его святыни - из Кушадасы;
  2. Из Кушадасы - в античный Эфес;
  3. Посещение Эфеса и дегустация вина;
  4. Морская прогулка в Кушадасы;
  5. Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы.
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в августе 2026
Сейчас в Кушадасы можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 550. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.29 из 5
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