Индивидуальная
до 6 чел.
Эфес и его святыни - из Кушадасы
Отправиться в сердце античного мира и представить себе жизнь древнеримского мегаполиса
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кушадасы - в античный Эфес
Погулять по городу храмов, театров и мраморных дорог
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€270 за всё до 12 чел.
Групповая
Морская прогулка в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€410 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
€450 за человека
Групповая
до 15 чел.
Джип-сафари в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
€30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день: 09:00, 13:00
€30 за человека
Тур предлагается брать не только по городскому маршруту, но и окрестной территории. Туристов привлекает местный колорит природы и пейзажей, проведение досуга в национальных парках, возможность совместить активный отдых с посещением музеев и храмов. Отправляться на экскурсию из Кушадасы стоит непременно с гидом, который расскажет об исторических руинах соборов и храмов наряду с прочими историческими местами. Стоимость на лучшие экскурсии и экскурсионные туры можно уточнить в нашем каталоге. Есть возможность недорого забронировать со скидкой
Чтобы не тратить время на просмотр всех экскурсионных агентств, можно воспользоваться нашим каталогом, так как мы является мета-поисковиком экскурсий по множеству сайтов, сравнивая цены и отзывы, так вы сможете сэкономить и выбрать именно подходящий вам вариант. Можно купить дневную экскурсию, которая проводится на автобусе. Заказать путешествие на квадроциклах или на машине на весь день или на несколько часов. Предлагается джиппинг и необычные выездные сафари. Есть возможность выбрать тематическую или обзорную направленность
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Экскурсия очень понравилась. Даже с детьми не особо устали. Экскурсовод Руфи показал Эфес, рассказывал интересно на русском языке (в Кушадасах это редкость), потом поехали в Шириндже, накупили вкусного вина, милая деревенька. Спасибо за организацию!
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Она учла все аспекты 👍 с нами были маленькие дети, даже им было очень интересно слушать.
рассказывала очень интересно
рассказывала очень интересно
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Е
Мая- неплохой специалист, но если у неё не спросить, то она и не расскажет. Нужно вытягивать информацию
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Мы путешествовали вместе с дочерью (21) и сыном (14). Прекрасно провели день вместе с Фаридой в Эфесе. Фарида очень тактичный
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Ю
Катались. 7.06.26 посетили три бухты, где купались и прыгали с яхты. Команда яхты отличная, гостеприимная, англоязычная, но все понятно даже
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Д
Понравилось всё: эрудированный и приятный экскурсовод, сама экскурсия с историей, трансфер и дегустация в Шириндже. Очень рекомендуем!
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Т
Спасибо, всё понравилось! Камилла остроумна и интересно преподносит тему экскурсии. Отлично провели время! Будем советовать ваши экскурсии друзьям.
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Н
Замечательная экскурсия. Познавательная, интересная были факты истории,которые прежде не знали. Фарида замечательный гид,чуткий,внимательный,знания прекрасные. Советуем. Нам очень понравилось.
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A
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М
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Всего 45 отзывов в Кушадасы
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Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы
Самые популярные экскурсии в Кушадасы
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в августе 2026
Сейчас в Кушадасы можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 550. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.29 из 5
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