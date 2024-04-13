1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€410 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
16 часов
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€450 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид Камила! Лучшие места и в удобное время, без очередей и пробок, посетили Эфес и поменяли
- ДДмитрий5 июля 2023Замечательно провели день, даже не смотря на жару. Нас всегда ждал прохладный микроавтобус))) Гид Джихан, отличное чувство юмора, хороший русский
- ННаталья5 июня 2021Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в июне 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
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