Индивидуальные экскурсии в Кушадасы с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кушадасы, цены от €270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Посещение Эфеса и дегустация вина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
270 за всё до 12 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
410 за всё до 15 чел.
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Индивидуальная
16 часов
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Посещение Эфеса и дегустация вина
    Очень понравилась экскурсия и гид Камила! Лучшие места и в удобное время, без очередей и пробок, посетили Эфес и поменяли
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    локацию по нашей просьбе (вместо деревни поехали в дом Марии), за что большое спасибо. Мы посещали экскурсию во время праздника в Турции, необходимо было купить лекарство, но в Кушадасы работала только одна аптека, Камила вошла в наше положение и нам привезли прямо в морпорт лекарство, за что отдельное спасибо замечательной и внимательной Камиле. Всем советую посетить Эфес, очень комфортно доехали, мини группы или индивидуальные экскурсии- это совсем другое.

  • Д
    Дмитрий
    5 июля 2023
    Посещение Эфеса и дегустация вина
    Замечательно провели день, даже не смотря на жару. Нас всегда ждал прохладный микроавтобус))) Гид Джихан, отличное чувство юмора, хороший русский
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    язык, очень познавательный рассказ. Посмотрели Эфес со всех сторон, красивое, но очень туристическое место. Ну про дегустацию вина рассказывать - только портить. Это надо испытывать на личном опыте. Потрясающие вина, весёлый хозяин - отличное настроение. Плюс прогулка по атмосферной деревеньке. Отлично провели день! Очень рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2021
    Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
    Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
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    ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на все интересующие вопросы. В итоге остается больше свободного времени погулять и узнать что-то интересное. На 5 чел по деньгам выйдет столько же, сколько и групровая эксккрсия. Организация на высшем уровне: отличный транспорт, все вовремя. Спасибо Марии, которая была нашим русскоговорящим сопровождающим. Обаятельная и с прекрасным чувством юмора. Гид выше всяких похвал - человеку нравится его работа, и он сам получает удовольствие от процесса! Обязательно рекомендуем данный тур, особенно для тех,кто отдыхает недалеко. Спасибо организаторам! Красиво! Интересно! Нам очень понравилось. Если не хотите большого скопления людей и ненужных остановок - тогда это ваш вариант

Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Посещение Эфеса и дегустация вина
  2. Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
  3. Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в июне 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
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