Групповые экскурсии Кушадасы

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Кушадасы, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Групповая
7 часов
1 отзыв
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Прокатиться на комфортной двухпалубной лодке, позагорать и поплавать в Эгейском море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 за человека
Морская прогулка в Кушадасы
Групповая
7 часов
3 отзыва
Морская прогулка в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Джип-сафари в Кушадасы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
Джип-сафари в Кушадасы
Прокатиться на джипах по национальному парку и впечатлиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 за человека
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день: 09:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Джип-сафари в Кушадасы
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 октября 2023
    Кушадасы: морская прогулка на лодке
    Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
  • Е
    Елена
    8 сентября 2023
    Морская прогулка в Кушадасы
    Мы увидели заповедник с прекрасным морем. Вода - просто кристалл! Сосны, горы, живописные бухточки. Команда хорошо работала. Обед, конечно, не калорийный,
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    для такого активного плавания… Чисто формальный, хоть и объем большой. Не сытно. Покупать особо нечего в буфете. Хлеб и сыр. Сэндвич с сыром ждали 30 мин. Это немного испортило настроение на обратном пути… Голод замучил…))

  • Я
    Яна
    13 сентября 2021
    Морская прогулка в Кушадасы
    Шикарная морская прогулка! Яхта Матадор супер. Очень чисто, места всем хватает, есть тент для тени. Музыка НЕ турецкая)))) В обед
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    можно брать добавку))))) Купание в бухта огонь, времени достаточно. В общем всё ооочень понравилось, релакс и кайф!!! Была накануне на другой яхте, где нас загрузили как селёдки в бочке, жесть, небо и земля (((

Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в июне 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 30. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
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