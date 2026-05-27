Приходите к нам за драйвом: пыльные дороги, лесные тропы и резкие повороты превратят поездку в яркое приключение! На надёжных квадроциклах вы преодолеете пыльные грунтовки, лесные тропы и песчаные участки. А после насладитесь отдыхом у моря на пляже Памуджак.
Описание экскурсии
Перед стартом вы пройдёте короткий инструктаж по безопасности и подготовитесь к маршруту. Всё продумано так, чтобы вы чувствовали себя уверенно с первых минут.
Дальше самое интересное — поездка по разнообразным трассам: пыльные грунтовые дороги, песчаные участки, лесные тропы и дикие природные зоны. Вы почувствуете драйв, преодолевая бездорожье и поднимая облака пыли.
Особое удовольствие — остановка у пляжа Памуджак. Здесь можно освежиться в море, отдохнуть под солнцем или просто насладиться атмосферой побережья после активной части программы.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автобусе из отеля и обратно, катание 1,5 часа, страховка
- Программа 6+. Дети от 6 до 16 лет могут быть пассажирами
- За дополнительную плату напитки, фото и видео с поездки — подробности в переписке
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:30 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Один квадроцикл на двоих
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кушадасы
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
