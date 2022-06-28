Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то даст вам представление о культурной столице Турции и заставит вас вернуться туда еще раз!
Описание экскурсии
Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то даст вам представление о культурной столице Турции и заставит вас вернуться туда еще раз! Вам предлагается отправиться в один из самых посещаемых городов Турции – Стамбул. Всего за один день вы сможете увидеть самые важные достопримечательности этого города, такие, как:
Голубая мечеть • Ипподром • Собор Святой Софии • Дворец Топкапы • Гранд базар Наш профессиональный гид расскажет и покажет вам все тайны этих мест. Вы сможете окунуться в историю Османской империи, узнать, как жили, чем дышали, как влюблялись султаны во дворце Топкапы. Чем примечательна Голубая мечеть? Можно ли потеряться на Гранд базаре? Как выглядит Собор Святой Софии после причисления ее к мечети? На все эти вопросы вы сможете найти ответы, посетив нашу увлекательнейшую экскурсию.
Ежедневно в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии
- Ипподром
- Гранд Базар
- Дворец Топкапы
Что включено
- Трансфер в Кушадасы / Стамбул
- Билеты на самолет (внутренние рейсы)
- Профессиональный гид (русский язык)
Что не входит в цену
- Входные билеты на экспозиции
- Обед и напитки
- Личные расходы
- Чаевые
Место начала и завершения?
Отели Кушадасы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Половина достопримечательностей на реставрации,Туннель вообще закрыт
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М
Половина достопримечательностей на реставрации,Туннель вообще закрыт
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А
Половина достопримечательностей на реставрации,Туннель вообще закрыт
Вам был полезен этот отзыв?
А
Половина достопримечательностей на реставрации,Туннель вообще закрыт
Вам был полезен этот отзыв?
М
Половина достопримечательностей на реставрации,Туннель вообще закрыт
Вам был полезен этот отзыв?
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