Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то даст вам представление о культурной столице Турции и заставит вас вернуться туда еще раз!
Вам предлагается отправиться в один из самых посещаемых городов Турции – Стамбул. Всего за один день вы сможете увидеть самые важные достопримечательности этого города, такие, как:
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Собор Святой Софии
- Цистерна Базилика
- Дворец Топкапы
- Гранд базар
- Наш профессиональный гид расскажет и покажет вам все тайны этих мест. Вы сможете окунуться в историю Османской империи, узнать, как жили, чем дышали, как влюблялись султаны во дворце Топкапы.
- Чем примечательна Голубая мечеть? Можно ли потеряться на Гранд базаре? Как выглядит Собор Святой Софии после причисления ее к мечети? На все эти вопросы вы сможете найти ответы, посетив нашу увлекательнейшую экскурсию.