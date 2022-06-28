Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то даст вам представление о культурной столице Турции и заставит вас вернуться туда еще раз! Вам предлагается отправиться в один из самых посещаемых городов Турции – Стамбул. Всего за один день вы сможете увидеть самые важные достопримечательности этого города, такие, как:

Голубая мечеть • Ипподром • Собор Святой Софии • Дворец Топкапы • Гранд базар Наш профессиональный гид расскажет и покажет вам все тайны этих мест. Вы сможете окунуться в историю Османской империи, узнать, как жили, чем дышали, как влюблялись султаны во дворце Топкапы. Чем примечательна Голубая мечеть? Можно ли потеряться на Гранд базаре? Как выглядит Собор Святой Софии после причисления ее к мечети? На все эти вопросы вы сможете найти ответы, посетив нашу увлекательнейшую экскурсию.