Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы

Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то даст вам представление о культурной столице Турции и заставит вас вернуться туда еще раз!
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы

Что вы увидите 🤩

  • Голубая мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Ипподром
  • Цистерна Базилика
  • Гранд Базар
  • Дворец Топкапы
Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то даст вам представление о культурной столице Турции и заставит вас вернуться туда еще раз!

Вам предлагается отправиться в один из самых посещаемых городов Турции – Стамбул. Всего за один день вы сможете увидеть самые важные достопримечательности этого города, такие, как:

  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Собор Святой Софии
  • Цистерна Базилика
  • Дворец Топкапы
  • Гранд базар
  • Наш профессиональный гид расскажет и покажет вам все тайны этих мест. Вы сможете окунуться в историю Османской империи, узнать, как жили, чем дышали, как влюблялись султаны во дворце Топкапы.
  • Чем примечательна Голубая мечеть? Можно ли потеряться на Гранд базаре? Как выглядит Собор Святой Софии после причисления ее к мечети? На все эти вопросы вы сможете найти ответы, посетив нашу увлекательнейшую экскурсию.
🚩 Начало и место завершения: Отели Кушадасы
 Что входит
  • Трансфер в Кушадасы / Стамбул
  • Билеты на самолет (внутренние рейсы)
  • Профессиональный гид (русский язык)
 Что не входит
  • Входные билеты на экспозиции (дворец Топкапы – 100 лир, Цистерна – 25 лир)
  • Обед и напитки
  • Личные расходы
  • Чаевые
Важная информация
  • В стоимость тура входит трансфер
  • гид
  • билеты на самолет (минимум может быть 2 участника). Входные билеты в дворец Топкапы (100 лир)
  • цистерну (25 лир) оплачиваются отдельно.
Время проведения: Ежедневно в 05:30
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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