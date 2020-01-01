Откройте для себя город 🏙️, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида. Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!

Не упустите шанс получить незабываемые впечатления. Посетите величественный древний город 🏙️ Иераполис, легендарный бассейн Клеопатры и необычайные термальные воды Памуккале.

Примечание

Вы можете сформировать свой тур в зависимости от ваших предпочтений. Поездка предстоит на комфортабельном автобусе 🚌 бизнес-класса.