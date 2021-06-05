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Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы

Экскурсия в Памуккале: посетите легендарный бассейн Клеопатры и термальные воды
Откройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида.

Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!
5
2 отзыва
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы

Описание экскурсии

Откройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида. Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире! Не упустите шанс получить незабываемые впечатления. Посетите величественный древний город Иераполис, легендарный бассейн Клеопатры и необычайные термальные воды Памуккале. Примечание Вы можете сформировать свой тур в зависимости от ваших предпочтений. Поездка предстоит на комфортабельном автобусе бизнес-класса.

Каждый день, 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бассейны с термальной водой Памуккале
  • Древний город Иераполис
  • Бассейн Клеопатры
Что включено
  • Лицензированный гид
  • Трансфер из отелей Кушадасы на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
  • Обед и напитки на протяжении всего тура
  • Входной билет в бассейн Клеопатры
  • Чаевые водителю и гиду
  • Личные расходы
  • Входные билеты в Памуккале
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Завершение: Отели города Кушадасы/ любое ваше место прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Краткое резюме и впечатления от экскурсии.
Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на
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все интересующие вопросы. В итоге остается больше свободного времени погулять и узнать что-то интересное. На 5 чел по деньгам выйдет столько же, сколько и групровая эксккрсия.
Организация на высшем уровне: отличный транспорт, все вовремя. Спасибо Марии, которая была нашим русскоговорящим сопровождающим. Обаятельная и с прекрасным чувством юмора. Гид выше всяких похвал - человеку нравится его работа, и он сам получает удовольствие от процесса!
Обязательно рекомендуем данный тур, особенно для тех,кто отдыхает недалеко.
Спасибо организаторам! Красиво! Интересно! Нам очень понравилось. Если не хотите большого скопления людей и ненужных остановок - тогда это ваш вариант

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Н
Краткое резюме и впечатления от экскурсии.
Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на
читать дальшеуменьшить

все интересующие вопросы. В итоге остается больше свободного времени погулять и узнать что-то интересное. На 5 чел по деньгам выйдет столько же, сколько и групровая эксккрсия.
Организация на высшем уровне: отличный транспорт, все вовремя. Спасибо Марии, которая была нашим русскоговорящим сопровождающим. Обаятельная и с прекрасным чувством юмора. Гид выше всяких похвал - человеку нравится его работа, и он сам получает удовольствие от процесса!
Обязательно рекомендуем данный тур, особенно для тех,кто отдыхает недалеко.
Спасибо организаторам! Красиво! Интересно! Нам очень понравилось. Если не хотите большого скопления людей и ненужных остановок - тогда это ваш вариант

Вам был полезен этот отзыв?

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