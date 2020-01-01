Откройте для себя город 🏙️, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида. Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!
Не упустите шанс получить незабываемые впечатления. Посетите величественный древний город 🏙️ Иераполис, легендарный бассейн Клеопатры и необычайные термальные воды Памуккале.
Примечание
Вы можете сформировать свой тур в зависимости от ваших предпочтений. Поездка предстоит на комфортабельном автобусе 🚌 бизнес-класса.
🚩 Начало: Вы можете указать любое место нахождения
🏁 Место завершения: Отели города Кушадасы/ любое ваше место прибывания
Что входит
Лицензированный гид
Трансфер из отелей Кушадасы на комфортабельном автобусе
Что не входит
Обед и напитки на протяжении всего тура
Входной билет в бассейн Клеопатры
Чаевые водителю и гиду
Личные расходы
Входные билеты в Памуккале
Важная информация
Это индивидуальный тур, вы всегда можете подстроить его для себя.
Пожалуйста, укажите место, откуда вас забрать во время бронирования.
Время проведения: Каждый день, 08:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.