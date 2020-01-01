Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы

5
1 отзыв
TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Кушадасы
Откройте для себя город 🏙️, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида.

Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!
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Экскурсия

€205 за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы

Что вы увидите 🤩

  • Бассейны с термальной водой Памуккале
  • Древний город Иераполис
  • Бассейн Клеопатры.
Откройте для себя город 🏙️, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида. Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!
Не упустите шанс получить незабываемые впечатления. Посетите величественный древний город 🏙️ Иераполис, легендарный бассейн Клеопатры и необычайные термальные воды Памуккале.
Примечание
Вы можете сформировать свой тур в зависимости от ваших предпочтений. Поездка предстоит на комфортабельном автобусе 🚌 бизнес-класса.
🚩 Начало: Вы можете указать любое место нахождения
🏁 Место завершения: Отели города Кушадасы/ любое ваше место прибывания
Что входит
  • Лицензированный гид
  • Трансфер из отелей Кушадасы на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Обед и напитки на протяжении всего тура
  • Входной билет в бассейн Клеопатры
  • Чаевые водителю и гиду
  • Личные расходы
  • Входные билеты в Памуккале
Важная информация
  • Это индивидуальный тур, вы всегда можете подстроить его для себя.
  • Пожалуйста, укажите место, откуда вас забрать во время бронирования.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Время проведения: Каждый день, 08:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TourAltinkum
TourAltinkum
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