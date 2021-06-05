Откройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида.
Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!
Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире!
Описание экскурсииОткройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального гида. Вы увидите удивительный природный и культурный объект с геотермальными источниками, аналогов которому нет нигде в мире! Не упустите шанс получить незабываемые впечатления. Посетите величественный древний город Иераполис, легендарный бассейн Клеопатры и необычайные термальные воды Памуккале. Примечание Вы можете сформировать свой тур в зависимости от ваших предпочтений. Поездка предстоит на комфортабельном автобусе бизнес-класса.
Каждый день, 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бассейны с термальной водой Памуккале
- Древний город Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Лицензированный гид
- Трансфер из отелей Кушадасы на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
- Обед и напитки на протяжении всего тура
- Входной билет в бассейн Клеопатры
- Чаевые водителю и гиду
- Личные расходы
- Входные билеты в Памуккале
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Завершение: Отели города Кушадасы/ любое ваше место прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Краткое резюме и впечатления от экскурсии.
Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на
Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на
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Н
Краткое резюме и впечатления от экскурсии.
Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на
Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на
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