Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кушадасы

Морская прогулка в Кушадасы

Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы

5
1 отзыв
Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы? Приятная прохлада морского бриза в жаркий летний день.
Морская прогулка в Кушадасы
Морская прогулка в Кушадасы
Морская прогулка в Кушадасы
Морская прогулка в Кушадасы
Морская прогулка в Кушадасы
Морская прогулка в Кушадасы
Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы? Приятная прохлада морского бриза в жаркий летний день.
Подробнее об экскурсии
Мы отправимся с вами в небольшое путешествие вдоль берега Кушадасы. В течении тура у вас будет возможность окунуться, поплавать в море. А после, вы, конечно, можете проголодаться, поэтому вас будут ждать обед и прохладительные напитки.
Вас ждет двухпалубная лодка, устеленная мягкими подушками, где вы сможете с комфортом расположиться и позагорать. Но будьте осторожны – всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, прохлада моря может быть обманчива!
Всю поездку вас будет сопровождать приятная музыка, профессиональная команда и бескрайнее море.
🚩 Начало и место завершения: Отели Кушадасы
 Что входит
  • Трансфер из/обратно в отель
  • Обед
  • Безалкогольные напитки во время обеда
 Что не входит
  • В другое время кроме обеда напитки и еда не включены
Важная информация
  • Пожалуйста, не забудьте солнцезащитный крем и головной убор
  • Бесплатные безалкогольные напитки подаются во время обеда.
  • Пожалуйста, не забудьте указать место вашего прибывания
Время проведения: Каждый день, 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
TourAltinkum
TourAltinkum
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