Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кушадасы

Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы? Приятная прохлада морского бриза в жаркий летний день.

Подробнее об экскурсии

Мы отправимся с вами в небольшое путешествие вдоль берега Кушадасы. В течении тура у вас будет возможность окунуться, поплавать в море. А после, вы, конечно, можете проголодаться, поэтому вас будут ждать обед и прохладительные напитки.

Вас ждет двухпалубная лодка, устеленная мягкими подушками, где вы сможете с комфортом расположиться и позагорать. Но будьте осторожны – всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, прохлада моря может быть обманчива!

Всю поездку вас будет сопровождать приятная музыка, профессиональная команда и бескрайнее море.