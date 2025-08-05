Эфес - это место, где история оживает на каждом шагу. Пройдитесь по мраморным улицам, где когда-то ходили апостолы и римские граждане. Впечатляющие руины, такие как Храм Артемиды и Библиотека Цельса, расскажут о былом величии города. Узнайте, почему Эфес был важен для христианства и как он развивался в Римской империи. Экскурсия подойдёт для всех, кто ценит индивидуальный подход и неспешный темп
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Эфеса и его значение
- 📜 Прогуляться по древним улицам
- 🙏 Посетить святые места
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и пожилых
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Улица Курет
- Амфитеатр
- Храм Адриана
- Фонтан Траяна
- Библиотека Цельса
- Террасные дома
- Храм Сераписа
- Дом Девы Марии
- Храм Артемиды
Описание экскурсии
- Улица Курет — главная в Эфесе. Вдоль неё располагались храмы, дома и общественные здания
- Амфитеатр на 24 000 зрителей. По преданию, здесь проповедовал апостол Павел
- Храм Адриана — пример древнеримской архитектуры с рельефами
- Фонтан Траяна — украшение города и свидетельство развитой водной инфраструктуры
- Библиотека Цельса — величественный символ почитания знаний в Античности
- Террасные дома — жилища городской знати с древними мозаиками, фресками и отопительной системой
- Храм Сераписа и святилище нимф — примеры культовой архитектуры
- Дом Девы Марии — место, где, по легендам, она провела последние годы жизни
- Храм Артемиды — руины некогда крупнейшего храма Малой Азии
Вы узнаете:
- Как Эфес стал одним из самых больших и богатых городов античного мира
- Как развивался город и какую роль играл в Римской империи
- Почему храм Артемиды считали чудом света и что с ним случилось
- В чём духовная сила дома Девы Марии
- Что делает Эфес особенным даже сегодня — для историков, верующих и путешественников
Кому подойдёт экскурсия
- Семьям с детьми, пожилым путешественникам и паломникам — всем тем, кто ценит индивидуальный подход и спокойный темп
- Тем, кто хочет увидеть главное без спешки
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes Vito с кондиционером или другом подобного класса. Если понадобится детское кресло — напишите об этом заранее
- Дополнительно оплачиваются входные билеты для осмотра Эфеса, террасных домов и дома Девы Марии — €70 за чел., дети до 8 лет — €30 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Кушадасы
Провели экскурсии для 127 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 авг 2025
Нам очень понравилось! Были с детьми и всем было понятно. На следующий день много обсуждений от них)) Спасибо!
Н
Наталья
23 июл 2025
Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.
Входит в следующие категории Кушадасы
Похожие экскурсии из Кушадасы
Водная прогулка
Водная прогулка по Эгейскому морю на двухпалубной лодке
Проведите день на уютной лодке, наслаждаясь морскими пейзажами и купанием в Эгейском море. Включены обед и напитки. Присоединяйтесь к группе до 15 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€270 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€30 за человека