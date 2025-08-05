Мои заказы

Эфес и его святыни - из Кушадасы

Прогуляйтесь по древним улицам Эфеса, где оживают легенды и история. Узнайте о значении этого города в христианстве и античном мире
Эфес - это место, где история оживает на каждом шагу. Пройдитесь по мраморным улицам, где когда-то ходили апостолы и римские граждане. Впечатляющие руины, такие как Храм Артемиды и Библиотека Цельса, расскажут о былом величии города. Узнайте, почему Эфес был важен для христианства и как он развивался в Римской империи. Экскурсия подойдёт для всех, кто ценит индивидуальный подход и неспешный темп
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Эфеса и его значение
  • 📜 Прогуляться по древним улицам
  • 🙏 Посетить святые места
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и пожилых
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Эфес и его святыни - из Кушадасы© Руслан
Эфес и его святыни - из Кушадасы© Руслан
Эфес и его святыни - из Кушадасы© Руслан
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Улица Курет
  • Амфитеатр
  • Храм Адриана
  • Фонтан Траяна
  • Библиотека Цельса
  • Террасные дома
  • Храм Сераписа
  • Дом Девы Марии
  • Храм Артемиды

Описание экскурсии

  • Улица Курет — главная в Эфесе. Вдоль неё располагались храмы, дома и общественные здания
  • Амфитеатр на 24 000 зрителей. По преданию, здесь проповедовал апостол Павел
  • Храм Адриана — пример древнеримской архитектуры с рельефами
  • Фонтан Траяна — украшение города и свидетельство развитой водной инфраструктуры
  • Библиотека Цельса — величественный символ почитания знаний в Античности
  • Террасные дома — жилища городской знати с древними мозаиками, фресками и отопительной системой
  • Храм Сераписа и святилище нимф — примеры культовой архитектуры
  • Дом Девы Марии — место, где, по легендам, она провела последние годы жизни
  • Храм Артемиды — руины некогда крупнейшего храма Малой Азии

Вы узнаете:

  • Как Эфес стал одним из самых больших и богатых городов античного мира
  • Как развивался город и какую роль играл в Римской империи
  • Почему храм Артемиды считали чудом света и что с ним случилось
  • В чём духовная сила дома Девы Марии
  • Что делает Эфес особенным даже сегодня — для историков, верующих и путешественников

Кому подойдёт экскурсия

  • Семьям с детьми, пожилым путешественникам и паломникам — всем тем, кто ценит индивидуальный подход и спокойный темп
  • Тем, кто хочет увидеть главное без спешки

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes Vito с кондиционером или другом подобного класса. Если понадобится детское кресло — напишите об этом заранее
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты для осмотра Эфеса, террасных домов и дома Девы Марии — €70 за чел., дети до 8 лет — €30 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Кушадасы
Провели экскурсии для 127 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Андрей
5 авг 2025
Нам очень понравилось! Были с детьми и всем было понятно. На следующий день много обсуждений от них)) Спасибо!
Н
Наталья
23 июл 2025
Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.
Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.

Входит в следующие категории Кушадасы

Похожие экскурсии из Кушадасы

Кушадасы: морская прогулка на лодке
7 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по Эгейскому морю на двухпалубной лодке
Проведите день на уютной лодке, наслаждаясь морскими пейзажами и купанием в Эгейском море. Включены обед и напитки. Присоединяйтесь к группе до 15 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€30 за человека
Посещение Эфеса и дегустация вина
Пешая
На автобусе
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€270 за всё до 12 чел.
Морская прогулка в Кушадасы
7 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Морская прогулка в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кушадасы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кушадасы