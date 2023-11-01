Автобусная.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Дальян
- Пляж Изтузу
- Кейджегиз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приготовьтесь к незабываемой прогулке по красивым городам Турции! Сначала вы посетите Дальян – курортный городок, который пестрит интересными историями и легендами. Одна из самых основных достопримечательностей – пляж Изтузу, на котором все лето морские черепахи откладывают свои яйца. В городе до сих пор ведутся раскопки, которые регулярно награждают археологов новыми открытиями. Далее вы отправитесь в Кейдже, который наполнен красотой первозданной природы. Вы также посетите одноименное озеро, которое питается источниками, спускающимися с гор. Вас окружит амбровый лес, который дарит чистейший и свежий воздух.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 08:00.
- Отправление с причала озера Кейджеиз в 10:00.
- Остановка на грязевых источниках (1 час).
- Путешествие к Черепашьему Пляжу.
- В 13:30 обед на лодке.
- Осмотр с лодки Ликийских гробниц.
- В 17:00 лодка возвращается на причал.
- Обратный трансфер в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Напитки. Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
- Отеля Marmaris Resort & SPA
- Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
- Доплата за трансфер 7$ за взрослого
- Дети 6-12 лет 3
- 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
- По окончанию экскурсии
- Гостей привозят на остановку
- Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Пятница, Воскресенье в nullЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
На весь день
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