Дальян и Кейджегиз из Мармариса

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Дальян и Кейджегиз из Мармариса
Дальян и Кейджегиз из Мармариса
Дальян и Кейджегиз из Мармариса
Дальян и Кейджегиз из Мармариса

Что вас ожидает:

  • Дальян
  • Пляж Изтузу
  • Кейджегиз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приготовьтесь к незабываемой прогулке по красивым городам Турции! Сначала вы посетите Дальян – курортный городок, который пестрит интересными историями и легендами. Одна из самых основных достопримечательностей – пляж Изтузу, на котором все лето морские черепахи откладывают свои яйца. В городе до сих пор ведутся раскопки, которые регулярно награждают археологов новыми открытиями. Далее вы отправитесь в Кейдже, который наполнен красотой первозданной природы. Вы также посетите одноименное озеро, которое питается источниками, спускающимися с гор. Вас окружит амбровый лес, который дарит чистейший и свежий воздух.

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 08:00.
  • Отправление с причала озера Кейджеиз в 10:00.
  • Остановка на грязевых источниках (1 час).
  • Путешествие к Черепашьему Пляжу.
  • В 13:30 обед на лодке.
  • Осмотр с лодки Ликийских гробниц.
  • В 17:00 лодка возвращается на причал.
  • Обратный трансфер в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Напитки. Детям
  • До 6-ти лет включительно
  • Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
  • За исключением тех случаев
  • Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
  • Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
  • Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
  • Отеля Marmaris Resort & SPA
  • Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
  • Доплата за трансфер 7$ за взрослого
  • Дети 6-12 лет 3
  • 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
  • По окончанию экскурсии
  • Гостей привозят на остановку
  • Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница, Воскресенье в null
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
Обзорные

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