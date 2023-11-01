Автобусная. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

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Описание

Приготовьтесь к незабываемой прогулке по красивым городам Турции! Сначала вы посетите Дальян – курортный городок, который пестрит интересными историями и легендами. Одна из самых основных достопримечательностей – пляж Изтузу, на котором все лето морские черепахи откладывают свои яйца. В городе до сих пор ведутся раскопки, которые регулярно награждают археологов новыми открытиями. Далее вы отправитесь в Кейдже, который наполнен красотой первозданной природы. Вы также посетите одноименное озеро, которое питается источниками, спускающимися с гор. Вас окружит амбровый лес, который дарит чистейший и свежий воздух.