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Без спешки и суеты приглашаются все желающие на увлекательную прогулку по уютному центру Мармариса.



Город очарует вас своим колоритом! Вы полюбуетесь бело-синими зданиями исторического центра, узнаете, откуда появилась эта цветовая гамма. Посетите самую старую мечеть и побываете в настоящем замке. Восхититесь рядами белоснежных яхт в порту и, если захотите, завершите прогулку бокалом просекко