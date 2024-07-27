Без спешки и суеты приглашаются все желающие на увлекательную прогулку по уютному центру Мармариса.
Город очарует вас своим колоритом! Вы полюбуетесь бело-синими зданиями исторического центра, узнаете, откуда появилась эта цветовая гамма. Посетите самую старую мечеть и побываете в настоящем замке. Восхититесь рядами белоснежных яхт в порту и, если захотите, завершите прогулку бокалом просекко
Город очарует вас своим колоритом! Вы полюбуетесь бело-синими зданиями исторического центра, узнаете, откуда появилась эта цветовая гамма. Посетите самую старую мечеть и побываете в настоящем замке. Восхититесь рядами белоснежных яхт в порту и, если захотите, завершите прогулку бокалом просекко
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение крепости
- 🏙 Прогулка по старому городу
- 🕌 Самая старая мечеть
- 🍷 Возможность выпить бокал просекко
- ⛵ Восхищение белоснежными яхтами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Крепость
- Старый город
- Самая старая мечеть
- Улица баров
- Порт
Описание экскурсии
- Крепость. Построена султаном Сулейманом Великим, который завоевал остров Родос, используя Мармарис в качестве военной базы. Внутри есть музей с находками Римского, Византийского и Османского периодов
- Старый город — маленькое Санторини. Мы будем гулять мимо аккуратных белых домиков с синими окошками и дверями и чувствовать себя в Греции. Заглянем в кафе-бар, откуда открывается самая изящная панорама Мармариса и, если захотите, выпьем по бокалу просекко
- Самая старая мечеть, построенная в 1788 году и сохранившая следы Османской архитектуры
- Улица баров. Самое молодёжное и тусовочное место в городе. После 22:00 здесь начинается бурная ночная жизнь
- Порт. Его можно пройти пешком, любуясь многочисленными яхтами. По желанию зайдём в один из самых изысканных ресторанов Мармариса, где подают блюда морской кухни
Вы узнаете:
- Почему в Османские времена Мармарис долгое время ассоциировался со словосочетанием «повесить архитектора»
- Где жил знаменитый скульптор Пракситель, который изъял статую Афродиты
- Почему в Старом городе все дома белого и синего цвета
- Сколько лет самым древним амфорам
- И многое другое
Организационные детали
Отдельно оплачивается вход в крепость — €6, а также напитки и еда — по желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tamara — ваш гид в Мармарисе
Лицензионный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Опыт работы — 18 лет. Живу в Мармарисе. Турчанка. Покажу вам самые интересные достопримечательности города и самый изысканный ресторан, где можно попробовать лучшие морские продукты.Задать вопрос
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