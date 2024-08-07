9 часов
Круиз
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Присоединяйтесь к круизу на остров Клеопатры из Мармариса! Впереди - кристально чистая вода, живописные пейзажи и отдых на лучших пляжах Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€56 за человека
10 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по озеру Кейджегиз и реке Дальян
Вас ждёт незабываемая водная прогулка из Мармариса в Дальян. Посетите черепаший пляж Изтузу, гробницы ликийских царей и целебные грязевые источники
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
8 авг в 08:30
10 авг в 08:30
€49 за человека
11 часов
Групповая
Из Мармариса - в Олюдениз: групповая поездка
Насыщенное путешествие из Мармариса в Олюдениз. Впечатляющие виды каньона Саклыкент и отдых на пляже Голубая лагуна. Идеально для семей и любителей природы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€64 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Однодневные»
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