Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Запоминающееся шоу для туристов, которое отлично подойдет для знакомства с турецкой культурой, традициями, обычаями и разными блюдами, приготовленными по специальным турецким рецептам для Вас.

В программе:

Зажигательные танцы разных регионов Турции;

Красочные костюмы;

Народные песни;

Конкурсы;

Мастер-класс танца живота, в котором могут принять участие, как профессионалы, так и новички.

Наша замечательная экскурсия подойдет для всех! Легкость и позитивность программы не даст вам заскучать в национальном ресторане Мармариса. Не упустите возможность провести вечер в незабываемой обстановке!