Сейчас актуально
Групповая
Лучший выборИз утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 авг в 13:00
13 авг в 13:00
€40 за человека
Групповая
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заливу Хисароню, где бирюзовые воды и живописные острова ждут вас для незабываемого отдыха
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Групповая
Красоты Дальяна - из Мармариса
Отправиться в живописное путешествие к скальным гробницам и природным чудесам (всё включено)
Начало: В вашем отеле в Мармарисе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€33 за человека
-
10%
Групповая
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$36
$40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
от €70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 00:30
10 авг в 00:30
от €75 за всё до 6 чел.
Групповая
Из Мармариса - на остров Клеопатры
Живописная морская прогулка, пляж с легендой и древняя история
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Групповая
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
Откройте для себя магию Памуккале и древнего Иераполиса. Белоснежные террасы, термальные воды и история ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 05:30
10 авг в 05:30
12 авг в 05:30
€40 за человека
Групповая
Из Мармариса - в курорт Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€39 за человека
Групповая
Лучший выборДжип-сафари в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$37 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Изучить самобытную архитектуру и раствориться в умиротворяющей обстановке уютного города
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €550 за всё до 4 чел.
-
25%
Групповая
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
Начало: 🚐 Бесплатный трансфер из вашего отеля в Мармарисе
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
$30
$40 за человека
Групповая
На один день в античный Эфес - из Мармариса
Прикоснуться к осколку древнеримской эпохи посреди современного мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
13 авг в 05:00
€40 за человека
Групповая
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€54 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальный трансфер из/в аэропорта Даламан в Мармарис и Ичмелер
Начало: Аэропорт Даламан
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
$80 за всё до 5 чел.
Групповая
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
Искупаться в бирюзовых водах, исследовать чудеса природы и при желании добавить нотку адреналина
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: в пятницу в 07:00
14 авг в 07:00
21 авг в 07:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
Прикоснуться к древности, окунуться в Средиземное море и попробовать регион на вкус
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €1000 за всё до 4 чел.
Групповая
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и субботу в 09:30
10 авг в 09:30
15 авг в 09:30
€49 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
Кристальная вода, мягкое солнце и рыбацкий азарт
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €1500 за всё до 10 чел.
Групповая
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$39 за человека
Индивидуальная
Хаммам в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €50 за человека
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
$35 за человека
Групповая
Памуккале и полет на воздушном шаре из Мармариса
Воспарить над белоснежными террасами и отдохнуть в целебных ваннах Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
11 авг в 01:00
13 авг в 01:00
€195 за человека
-
5%
Групповая
до 13 чел.
Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$23.80
$25 за человека
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
$59 за человека
Групповая
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€29 за человека
Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Ма...
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$21 за человека
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Мармарисе: расслабление, пилинг и массаж
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$21 за человека
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
$59 за человека
Город является одним из наиболее живописных турецких мест отдыха. Множество возможностей и развлечений на любой вкус. Чистые пляжи, отсутствие толп шумных туристов для любителей тихого отдыха. Велодорожки и катание на лодках для тех, кто предпочитает активный отдых. Барная улица встречает любителей шумных развлечений, старый город привлекает любителей древности, а местная кухня – тех, кто предпочитает гастрономические туры. Город подарит яркие эмоции благодаря интересным экскурсиям, представленным в нашем каталоге. С ними можно не только ознакомиться, но и сразу забронировать онлайн, что довольно удобно
Турция знаменита красивым проливом Босфор, каньонами и живописной природой. Мармарис является одной из жемчужен страны. Прекрасные виды, широкий выбор развлечений, вкусная кухня и идеальный климат. Из многообразия предложений, изучив каталог, можно выбрать лучшие экскурсии. Они могут быть выездными, в пределах города, групповыми или индивидуальными. Передвигаться можно как на машине, так и на автобусе, яхте, корабле. Стоимость недорогая, а выбор разнообразный. Дополнительным преимуществом является возможность изучить предложения прямо на нашем сайте ХорошоТАМ.ру
Последние отзывы на экскурсии
E
Красивая морская прогулка с несколькими остановками для купания в открытом море, больше добавить нечего. На берег нигде не выходили, никаких
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К
Экскурсия великолепная😍 Остались под большим впечатлением.
С самого начала всё было организовано на отлично: комфортный автобус, пунктуальный сбор, приветливый гид (отдельная
С самого начала всё было организовано на отлично: комфортный автобус, пунктуальный сбор, приветливый гид (отдельная
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А
Экскурсия очень понравилась! Не навязчивое сопровождение, автобус с кондиционером, забрали от отеля вовремя. Лодка вместительная, 3 палубы, народу было немного.
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В
Отличная организация экскурсии, несмотря на то что она групповая!
Гид Дмитрий великолепен!
Крабы вкусные!
Черепах видели!
Рекомендуем!
Гид Дмитрий великолепен!
Крабы вкусные!
Черепах видели!
Рекомендуем!
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О
Великолепная экскурсия!!!!!
Все очень-очень понравилось 👍. Прекрасные места, лазурные бухты, отличная команда! Всем советую. Быть в Мармарисе и не съездить на эту экскурсию, просто кощунство! 👍👍👍
Все очень-очень понравилось 👍. Прекрасные места, лазурные бухты, отличная команда! Всем советую. Быть в Мармарисе и не съездить на эту экскурсию, просто кощунство! 👍👍👍
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П
Очень удобный сервис и самые гуманные цены на экскурсии)) Рекомендую!
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E
Очень понравилась экскурсия, оперативно забрали, покормили, вдоволь накупались
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Я
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
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О
Отличная экскурсия! Всем советую!
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M
Всё очень понравилось!
Прекрасная работа экипажа, доброжелательные гиды, отличный маршрут, шикарные виды, великолепное море. Козочки - милахи, рекомендую захватить для них угощение.
Желаю успехов и благодарных гостей! 🙌🏻
Прекрасная работа экипажа, доброжелательные гиды, отличный маршрут, шикарные виды, великолепное море. Козочки - милахи, рекомендую захватить для них угощение.
Желаю успехов и благодарных гостей! 🙌🏻
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Всего 443 отзыва в Мармарисе
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Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису
Самые популярные экскурсии в Мармарисе
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Что посмотреть в Мармарисе
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2026
Сейчас в Мармарисе можно забронировать 75 экскурсий и билетов от 16 до 1500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 443 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.23 из 5
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