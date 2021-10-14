Все экскурсии в Мармарисе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мармарисе – доступно 32 экскурсии на 2021 год, 137 ⭐ отзывов, цены от $15. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мармарисе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
12ч
$25
за 1 чел.
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
На этой экскурсии каждый найдет для себя предпочтительный вид отдыха
Ежедневно с 08:30 до 18:00
7ч
$25
за 1 чел.
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Провести целый день в открытом море вдали от шумных курортов стоит хотя бы раз, ведь это совершенно...
Ежедневно с 10:00
10ч
€25
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Мармариса
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
ежедневно в 08:00
5ч
$25
за 1 чел.
Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Отправляйтесь в путешествие на яхте к необитаемым островам
с 09:00 до 16:00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€94
за 1-6 чел.
Узнать и полюбить Мармарис
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с европейской атмосферой и богатой историей
8ч 30м
$30
за 1 чел.
Поездка на райский остров Клеопатры
Экскурсия на остров Клеопатры - прекрасная возможность внести разнообразие в ваш пляжный отдых в Мармарисе...
Ежедневно с 09:30–18:00
12ч
€25
за 1 чел.
В Памуккале из Мармариса на автобусе
Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:30
Индивидуальная экскурсия
7ч
$400
за 1 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте
Насладитесь прекрасным спокойным круизом по изумрудным водам Эгейского моря во время индивидуального...
Ежедневно по договоренности
11ч
€30
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Погулять по горному каньону и отдохнуть на фантастически красивом пляже за 1 день
во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
8ч
$25
за 1 чел.
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
Предлагаем вам испытать по-настоящему захватывающее приключение, отправившись на дайвинг в Мармарисе
Ежедневно с 09:30 до 17:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€112
за 1-4 чел.
По острову Нимара — на квадроциклах!
С ветерком и драйвом прокатиться по дорогам острова, посетить пещеру и впечатлиться видами с вершин
2ч
$75
за 1 чел.
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Если вы ищете новый и веселый опыт для лучшего отдыха этим летом, то Дельфинарий в Мармарисе - это то,...
Ежедневно
8ч
€25
за 1 чел.
Морская прогулка на остров Клеопатры
Дельфинья бухта, волшебные пляжи, руины античного города и подводные пещеры за 1 день
ежедневно в 09:30
1ч
$25
за 1 чел.
Картинг: гонки на маленьких двухместных автомобилях
Одним из увлекательных занятий в Мармарисе, безусловно, является картинг
Ежедневно в любое время с 10:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€250
за 1-2 чел.
Из Мармариса — в древний Эфес
Посетить один из старейших городов мира и услышать его историю и легенды
8ч
$15
за 1 чел.
Билет в аквапарк "Аква Дрим" с трансфером
Когда хочется адреналина, веселья, приключений и просто чего-то нового - отправляйтесь в Аквапарк АкваДрим...
Ежедневно с 10-19.00
13ч
€185
за 1 чел.
В Стамбул из Мармариса на 1 день
Увидеть символы города, проплыть по Босфору и заглянуть на Египетский базар в насыщенной поездке
в среду и воскресенье в 04:00
11ч
$45
за 1 чел.
Голубая лагуна и Каньон Саклыкент
Экскурсия в Фетхие из Мармариса - это прекрасная возможность побывать в завораживающем месте - Каньоне...
По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:00
6ч 30м
$15
за 1 чел.
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип сафари в Мармарисе пользуется большой популярностью среди активных туристов
Ежедневно с 09:30 до 17:00
1ч
$15
за 1 чел.
Путешествие на лошадях
Возможно, Вы всю жизнь мечтали покататься на лошади, но никогда не обучались верховой езде
Ежедневно, каждый час с 09:45 до 13:45
3ч
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Трёхчасовая экскурсия по диким просторам за пределами Мармариса
Ежедневно в 10:00 и 14:00
10ч
$35
за 1 чел.
Памуккале, "белый рай" , и античный курорт Иераполис
Если вы хотите получить новые впечатления и посетить действительно великолепные места, то Памуккале из...
По пн, ср, пт и сб с 06:30
3ч
$15
за 1 чел.
Турецкая баня "Хаммам"
Находясь в Турции, используйте возможностью побывать в знаменитой турецкой бане и получить массу удовольствия!...
Каждый день
5ч
$25
за 1 чел.
Турецкая ночь в Мармарисе
В историческом ресторане Мармариса с национальной турецкой кухней вы отведайте знаменитые турецкие блюда,...
Каждый день в 19:30
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Мармариса»
- Отзыв на: В Памуккале из Мармариса на автобусеJJulia14 октября 2021Отличная экскурсия, очень понравилось, прекрасное помуккале, стоит побывать.
- Отзыв на: Заповедник Дальян из МармарисаААнатолий22 сентября 2021Всё очень понравилось - емко, разнообразно, динамично, даже дети не успели заскучать. Гид Виктория - молодец, всё было четко и оперативно. На обратном пути, когда будут предлагать заказать еду (экскурсия весьма продолжительная), советую не выпендриваться и брать рыбу (а не краба) - она отличная, а вот есть этих диковинных ракообразных - настоящая пытка:)
- Отзыв на: В Памуккале из Мармариса на автобусеВВиктория20 сентября 2021Алена-супер гид. Заказала даже вторую экскурсию где она будет гидом. Спасибо ей огромное, она помогла мне, когда я себя плохо чувствовала (нашла таблетку, а после узнала у своих знакомых лекарство которое могу купить в Турции). Спасибо. Ехали с утра. Было время поспать. Все рассказы были по делу, без воды. На все вопросы - были ответы. Очень впечатлило озеро Клеопатры (вроде так называется) хочу ещё 😃 Памуккале -интересно, красивый вид. Но будьте аккуратны- временами Очень скользко. Фотографии получаются суперские! Впечатления -кайф. Не успела в амфитеатр… (тк уехала на параглайдинг (не срослось, тк был сильный ветер). Вообще времени достаточно, если не ‘тупить’. Мне понравилось Все! Советую брать шлепки, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, пляжные полотенца не пригодятся особо (жара же, быстро высохнете, зато меньше с собой брать). Еду тоже не стоит брать на утро. Завтрак -мгновенный. Возьмите воды с собой, либо покупать за ~2€. Обед -Шведский стол. Вернулись в отель в 19:20 По стоимости все четко. Все как описано. Автобус комфортный. Сиденья отбрасываются. (места достаточно). Кондей есть. Шторки тоже. Все проблемы решаются достаточно оперативно. Очень советую. Времени не жалко. Самое оно.
- ЛЛена11 сентября 2021Ребята. Экскурсия незабываемая. Отдельный респект гиду Алене. Это человек с непотухающей положительной энергетикой, время проходит совершенно незаметно, а потом хочется еще и еще. Вам всех Благ и далнейшего процветания. Спасибо большое!
- Отзыв на: Узнать и полюбить МармарисЛЛюдмила8 сентября 2021Прогулка по Мармарису была отличная. Интересно было послушать рассказ гида о истории города, о крепости, которую посетили во время экскурсии. Еще поднимались на самую высокую точку городка, откуда открывается великолепный вид на Мармарис и его бухту. Все понравилось и хорошо провели время.
- Отзыв на: По острову Нимара — на квадроциклах!ЛЛюдмила8 сентября 2021Все было классно! Особенно пещера - место не туристическое и поэтому времени на ее осмотр было достаточно. А также посетили много обзорных площадок, с которых открывается красивый вид на Мармарис.
- Отзыв на: Узнать и полюбить МармарисААлексей1 сентября 2021Мы ходили на экскурсию по Мармарису с гидом Анной. Анна молодец, рассказала и показала все что было могла. Мармарис замечательный город, однако оказался совсем небольшим, поэтому половина экскурсии была посвящена древней истории этих мест и истории Турции.