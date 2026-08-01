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Экскурсии в Мармарисе

Найдено 75 экскурсий в Мармарисе, цены от €16, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 авг в 13:00
13 авг в 13:00
€40 за человека
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
8 часов
12 отзывов
Групповая
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заливу Хисароню, где бирюзовые воды и живописные острова ждут вас для незабываемого отдыха
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Красоты Дальяна - из Мармариса
На автобусе
11 часов
16 отзывов
Групповая
Красоты Дальяна - из Мармариса
Отправиться в живописное путешествие к скальным гробницам и природным чудесам (всё включено)
Начало: В вашем отеле в Мармарисе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€33 за человека
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Круизы
7 часов
-
10%
168 отзывов
Групповая
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$36$40 за человека
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
от €70 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 00:30
10 авг в 00:30
от €75 за всё до 6 чел.
Из Мармариса - на остров Клеопатры
8 часов
5 отзывов
Групповая
Из Мармариса - на остров Клеопатры
Живописная морская прогулка, пляж с легендой и древняя история
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
На автобусе
13 часов
9 отзывов
Групповая
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
Откройте для себя магию Памуккале и древнего Иераполиса. Белоснежные террасы, термальные воды и история ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 05:30
10 авг в 05:30
12 авг в 05:30
€40 за человека
Из Мармариса - в курорт Дальян с черепашьим пляжем
На автобусе
На лодке
10 часов
3 отзыва
Групповая
Из Мармариса - в курорт Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€39 за человека
Джип-сафари в Мармарисе
Джиппинг
7 часов
10 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Джип-сафари в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$37 за человека
В Акьяку - из Мармариса
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Изучить самобытную архитектуру и раствориться в умиротворяющей обстановке уютного города
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €550 за всё до 4 чел.
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
На автобусе
12 часов
-
25%
40 отзывов
Групповая
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
Начало: 🚐 Бесплатный трансфер из вашего отеля в Мармарисе
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
$30$40 за человека
На один день в античный Эфес - из Мармариса
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
На один день в античный Эфес - из Мармариса
Прикоснуться к осколку древнеримской эпохи посреди современного мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
13 авг в 05:00
€40 за человека
На яхте по Эгейским островам
На яхте
Круизы
6.5 часов
6 отзывов
Групповая
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€54 за человека
Индивидуальный трансфер из/в аэропорта Даламан в Мармарис и Ичмелер
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальный трансфер из/в аэропорта Даламан в Мармарис и Ичмелер
Начало: Аэропорт Даламан
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
$80 за всё до 5 чел.
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
Искупаться в бирюзовых водах, исследовать чудеса природы и при желании добавить нотку адреналина
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: в пятницу в 07:00
14 авг в 07:00
21 авг в 07:00
€45 за человека
По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
На катере
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
Прикоснуться к древности, окунуться в Средиземное море и попробовать регион на вкус
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €1000 за всё до 4 чел.
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
На яхте
Круизы
7 часов
3 отзыва
Групповая
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и субботу в 09:30
10 авг в 09:30
15 авг в 09:30
€49 за человека
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
На яхте
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря: рыбалка и отдых на яхте
Кристальная вода, мягкое солнце и рыбацкий азарт
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €1500 за всё до 10 чел.
Эгейские острова из Мармариса
6 часов
10 отзывов
Групповая
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$39 за человека
Хаммам в Мармарисе
На машине
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Хаммам в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €50 за человека
Сафари на лошадях в Мармарисе
Конные прогулки
1 час
7 отзывов
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
$35 за человека
Памуккале и полет на воздушном шаре из Мармариса
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
1 отзыв
Групповая
Памуккале и полет на воздушном шаре из Мармариса
Воспарить над белоснежными террасами и отдохнуть в целебных ваннах Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
11 авг в 01:00
13 авг в 01:00
€195 за человека
Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером)
На автобусе
2 часа
-
5%
6 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$23.80$25 за человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
На автобусе
10 часов
9 отзывов
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
$59 за человека
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
На теплоходе
Круизы
10 часов
4 отзыва
Групповая
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€29 за человека
Квадроциклы и багги в Мармарисе
На квадроциклах
На багги
2 часа
7 отзывов
Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Ма...
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$21 за человека
Турецкая баня в Мармарисе: расслабление, пилинг и массаж
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Мармарисе: расслабление, пилинг и массаж
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$21 за человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
На автобусе
10 часов
17 отзывов
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
$59 за человека

Что посмотреть в Мармарисе на экскурсиях?

Город является одним из наиболее живописных турецких мест отдыха. Множество возможностей и развлечений на любой вкус. Чистые пляжи, отсутствие толп шумных туристов для любителей тихого отдыха. Велодорожки и катание на лодках для тех, кто предпочитает активный отдых. Барная улица встречает любителей шумных развлечений, старый город привлекает любителей древности, а местная кухня – тех, кто предпочитает гастрономические туры. Город подарит яркие эмоции благодаря интересным экскурсиям, представленным в нашем каталоге. С ними можно не только ознакомиться, но и сразу забронировать онлайн, что довольно удобно

Местные экскурсоводы

Турция знаменита красивым проливом Босфор, каньонами и живописной природой. Мармарис является одной из жемчужен страны. Прекрасные виды, широкий выбор развлечений, вкусная кухня и идеальный климат. Из многообразия предложений, изучив каталог, можно выбрать лучшие экскурсии. Они могут быть выездными, в пределах города, групповыми или индивидуальными. Передвигаться можно как на машине, так и на автобусе, яхте, корабле. Стоимость недорогая, а выбор разнообразный. Дополнительным преимуществом является возможность изучить предложения прямо на нашем сайте ХорошоТАМ.ру

Последние отзывы на экскурсии

E
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
Красивая морская прогулка с несколькими остановками для купания в открытом море, больше добавить нечего. На берег нигде не выходили, никаких
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осликов не кормили, никаких рассказов не было, это просто прогулка, не экскурсия. Заявленный обед был - гарнир, немного овощей и куриный шницель в кляре, типа большого плоского наггетса. Напитки - чай, кофе, газированные - на протяжении всей прогулки в неограниченном количестве. Судно добротное, везде чисто, включая санузел, экипаж опытный, но говорят только по-турецки. В общем и целом, если нет цели получить какую-то информацию, хочется просто солнца, моря, красивых видов - вполне себе хороший вариант.

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К
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
Экскурсия великолепная😍 Остались под большим впечатлением.

С самого начала всё было организовано на отлично: комфортный автобус, пунктуальный сбор, приветливый гид (отдельная
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благодарность Дмитрию), который не просто сыпал сухими фактами, а рассказывал живо, с юмором и интересными историями. По дороге он делился полезными лайфхаками для туристов и отвечал на любые вопросы — чувствовалось, что человек действительно любит своё дело.

Сам Дальян — это отдельная магия. Сначала нас прокатили на лодке по реке — тишина, только плеск воды, вокруг невероятные пейзажи: скалы, густая зелень, птицы… В какой‑то момент даже показалось, что мы попали в другой мир, где нет суеты и бесконечных уведомлений в телефоне. 🌄

Особенно запомнились грязевые ванны и термальные источники — необычный опыт и реально приятное расслабление после нескольких дней активного отдыха. А ещё мы побывали на пляже Изтузу — он просто потрясающий: мягкий песок, бирюзовая вода и тот самый вид, ради которого хочется достать камеру и снимать без остановки. И, конечно, нельзя не упомянуть черепах каретта‑каретта — увидеть их в естественной среде обитания было невероятно трогательно. 🐢

Отдельный плюс — в программе нашлось место и для истории, и для природы, и для отдыха: успели и про античный город послушать, и на руины посмотреть, и просто посидеть, наслаждаясь видами. При этом темп экскурсии был комфортным: никто не торопил, было время и фото сделать, и просто постоять, впитывая атмосферу.

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А
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Экскурсия очень понравилась! Не навязчивое сопровождение, автобус с кондиционером, забрали от отеля вовремя. Лодка вместительная, 3 палубы, народу было немного.
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Кормили очень вкусно. Бухты очень красивые, природа впечатляющая, море лазурное, цвет воды аквамариновый. Козочек покормили, напоили. День провели прекрасно! Всем рекомендую!

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В
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
Отличная организация экскурсии, несмотря на то что она групповая!
Гид Дмитрий великолепен!
Крабы вкусные!
Черепах видели!
Рекомендуем!
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О
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Великолепная экскурсия!!!!!
Все очень-очень понравилось 👍. Прекрасные места, лазурные бухты, отличная команда! Всем советую. Быть в Мармарисе и не съездить на эту экскурсию, просто кощунство! 👍👍👍
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П
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Очень удобный сервис и самые гуманные цены на экскурсии)) Рекомендую!
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E
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Очень понравилась экскурсия, оперативно забрали, покормили, вдоволь накупались
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Я
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
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О
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Отличная экскурсия! Всем советую!
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M
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Всё очень понравилось!
Прекрасная работа экипажа, доброжелательные гиды, отличный маршрут, шикарные виды, великолепное море. Козочки - милахи, рекомендую захватить для них угощение.
Желаю успехов и благодарных гостей! 🙌🏻
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Всего 443 отзыва в Мармарисе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису

Самые популярные экскурсии в Мармарисе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале;
  2. Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса;
  3. Красоты Дальяна - из Мармариса;
  4. Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками);
  5. Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис.
Что посмотреть в Мармарисе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эфес;
  2. Памуккале.
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2026
Сейчас в Мармарисе можно забронировать 75 экскурсий и билетов от 16 до 1500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 443 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.23 из 5
Отправляйтесь в путешествие по Мармарису, выбрав экскурсии, которые подарят вам яркие воспоминания. Сравнивайте цены, читайте отзывы и бронируйте идеальный вариант для вашего отдыха в Турции в 2026 году прямо сейчас!