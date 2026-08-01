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благодарность Дмитрию), который не просто сыпал сухими фактами, а рассказывал живо, с юмором и интересными историями. По дороге он делился полезными лайфхаками для туристов и отвечал на любые вопросы — чувствовалось, что человек действительно любит своё дело.



Сам Дальян — это отдельная магия. Сначала нас прокатили на лодке по реке — тишина, только плеск воды, вокруг невероятные пейзажи: скалы, густая зелень, птицы… В какой‑то момент даже показалось, что мы попали в другой мир, где нет суеты и бесконечных уведомлений в телефоне. 🌄



Особенно запомнились грязевые ванны и термальные источники — необычный опыт и реально приятное расслабление после нескольких дней активного отдыха. А ещё мы побывали на пляже Изтузу — он просто потрясающий: мягкий песок, бирюзовая вода и тот самый вид, ради которого хочется достать камеру и снимать без остановки. И, конечно, нельзя не упомянуть черепах каретта‑каретта — увидеть их в естественной среде обитания было невероятно трогательно. 🐢



Отдельный плюс — в программе нашлось место и для истории, и для природы, и для отдыха: успели и про античный город послушать, и на руины посмотреть, и просто посидеть, наслаждаясь видами. При этом темп экскурсии был комфортным: никто не торопил, было время и фото сделать, и просто постоять, впитывая атмосферу.