Отзыв на: В Памуккале из Мармариса на автобусе

В Виктория 5

Алена-супер гид. Заказала даже вторую экскурсию где она будет гидом. Спасибо ей огромное, она помогла мне, когда я себя плохо чувствовала (нашла таблетку, а после узнала у своих знакомых лекарство которое могу купить в Турции). Спасибо. Ехали с утра. Было время поспать. Все рассказы были по делу, без воды. На все вопросы - были ответы. Очень впечатлило озеро Клеопатры (вроде так называется) хочу ещё 😃 Памуккале -интересно, красивый вид. Но будьте аккуратны- временами Очень скользко. Фотографии получаются суперские! Впечатления -кайф. Не успела в амфитеатр… (тк уехала на параглайдинг (не срослось, тк был сильный ветер). Вообще времени достаточно, если не ‘тупить’. Мне понравилось Все! Советую брать шлепки, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, пляжные полотенца не пригодятся особо (жара же, быстро высохнете, зато меньше с собой брать). Еду тоже не стоит брать на утро. Завтрак -мгновенный. Возьмите воды с собой, либо покупать за ~2€. Обед -Шведский стол. Вернулись в отель в 19:20 По стоимости все четко. Все как описано. Автобус комфортный. Сиденья отбрасываются. (места достаточно). Кондей есть. Шторки тоже. Все проблемы решаются достаточно оперативно. Очень советую. Времени не жалко. Самое оно.