Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Фетхие из Мармариса — уникальный шанс побывать в самых живописных уголках солнечной Турции, увидеть нетронутую красоту первозданной природы в каньоне Саклыкент, пройтись по белоснежным пляжам и искупаться в кристально чистых водах голубой лагуны Олюдениз. 4 17 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Мармарисе Задать вопрос Групповая экскурсия $59 за человека 4 17 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Программа экскурсии Каньон Саклыкент Прибыв в самый длинный по протяженности каньон Турции Саклыкент, Вы будете поражены свежестью горного воздуха, прохладой бурной реки и девственностью природы. 18-ти километровый каньон окружен скалами, высота которых достигает 100 метров, а по дну протекает бурная река Ешен. Обед В национальном парке имеются водопады и пещеры, завораживающие достающие до небес горы и зеленые берега. Тут, в одном из уютных ресторанов, Вы остановитесь на обед и отведаете национальные блюда турецкой кухни. Пляж Олюдениз Во время экскурсии в Фетхие из Мармариса Вы побываете на одном из самых красивых пляжей планеты — Олюдениз, прогуляетесь по белоснежному песку в окруженную высокими горами голубую лагуну, искупаетесь в кристально чистых лазурных водах. Организационные моменты: Тур в Фетхие из Мармариса занимает весь день После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.

Вторник, Пятница Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Саклыкент

Пляж Олюдениз Что включено Обед,

Услуги гида,

Трансфер от/до отеля. Что не входит в цену Напитки,

Личные расходы,

Сувенирные фотографии (по желанию). Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вторник, Пятница Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.