Экскурсия в Фетхие из Мармариса

Вас ждёт захватывающая поездка в удивительный Фетхие

Вас ждёт захватывающая поездка в удивительный Фетхие.

За один день вы увидите чудесные заповедные места одного из самых живописных курортов Турции, побываете у известных природных памятников городка, искупаетесь в Голубой лагуне и, возможно, даже слетаете на параплане!
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Экскурсия в Фетхие из Мармариса

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Саклыкент
  • Олюдениз, Голубая Лагуна
О программе и местах, которые мы посетим
За время нашей экскурсии вы увидите Каньон Саклыкент, который является удивительным природным объектом, где даже в самую жаркую погоду можно насладиться свежим воздухом и окунуться в прохладную воду.
Саклыкент расположен недалеко от Фетхие, его сделали национальным парком, территория которого составляет не менее четырёх километров. На территории парка вы можете посетить красивейшие рестораны и сувенирные магазины, а также отведать вкусные традиционные турецкие блюда.
Красота этих мест, несомненно, вас впечатлит. Вам обязательно захочется запечатлеть себя на фоне великолепных окрестностей, чтобы похвастаться друзьям и в будущем, смотря на фотографии, с восторгом вспоминать о поездке.
Холодная вода, о которой мы упомянули, течёт в очень быстрой реке. Этот каньон считается вторым по величине в Европе, а в Турции занимает почётное первое место, благодаря своей длине в восемнадцать километров.
Смельчаки, экстремалы и авантюристы смогут заняться здесь рафтингом, банджи-джампингом и зиплайном. На это всё у Вас будет около двух часов.
Олюдениз – Голубая Лагуна
Голубой Лагуной прозвали пляж, который стал природным заповедником, вход туда платный. Это место обязательно стоит посетить, вы не пожалеете. Пляж находится в пятёрке самых лучших пляжей в мире!
Голубые прозрачные воды, песчано-галечный пляж, величественные горы и умопомрачительный вид – это и не только Вы сможете увидеть, приехав сюда.
Также у любителей экстрима будет возможность полетать на параплане и сделать шикарное селфи на фоне этой красоты. Здесь Вам будет отведено приблизительно два часа по времени.
Будьте уверены, Вы никогда не сможете забыть этот полёт, так как вам откроются удивительно красивые, прекраснейшие виды.
После пляжа «Голубая Лагуна» наш трансфер повезёт Вас обратно в Мармарис, в отелях Вы будете приблизительно в 19:00.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Входные билеты в каньон Саклыкент
  • Входные билеты на пляж Олюдениз
  • Русскоговорящий гид
  • Страховка
  • Обед.
 Что не входит
  • Фотографии и видео Вашего полёта на параплане
  • Полёт на параплане (c парапланом стоимость экскурсии 145 $)
  • Другие виды водного спорта.
Время проведения: Ежедневно в 8:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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