О программе и местах, которые мы посетим

За время нашей экскурсии вы увидите Каньон Саклыкент, который является удивительным природным объектом, где даже в самую жаркую погоду можно насладиться свежим воздухом и окунуться в прохладную воду.

Саклыкент расположен недалеко от Фетхие, его сделали национальным парком, территория которого составляет не менее четырёх километров. На территории парка вы можете посетить красивейшие рестораны и сувенирные магазины, а также отведать вкусные традиционные турецкие блюда.

Красота этих мест, несомненно, вас впечатлит. Вам обязательно захочется запечатлеть себя на фоне великолепных окрестностей, чтобы похвастаться друзьям и в будущем, смотря на фотографии, с восторгом вспоминать о поездке.

Холодная вода, о которой мы упомянули, течёт в очень быстрой реке. Этот каньон считается вторым по величине в Европе, а в Турции занимает почётное первое место, благодаря своей длине в восемнадцать километров.

Смельчаки, экстремалы и авантюристы смогут заняться здесь рафтингом, банджи-джампингом и зиплайном. На это всё у Вас будет около двух часов.

Олюдениз – Голубая Лагуна

Голубой Лагуной прозвали пляж, который стал природным заповедником, вход туда платный. Это место обязательно стоит посетить, вы не пожалеете. Пляж находится в пятёрке самых лучших пляжей в мире!

Голубые прозрачные воды, песчано-галечный пляж, величественные горы и умопомрачительный вид – это и не только Вы сможете увидеть, приехав сюда.

Также у любителей экстрима будет возможность полетать на параплане и сделать шикарное селфи на фоне этой красоты. Здесь Вам будет отведено приблизительно два часа по времени.

Будьте уверены, Вы никогда не сможете забыть этот полёт, так как вам откроются удивительно красивые, прекраснейшие виды.

После пляжа «Голубая Лагуна» наш трансфер повезёт Вас обратно в Мармарис, в отелях Вы будете приблизительно в 19:00.