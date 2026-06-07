Экскурсия в Фетхие из Мармариса — уникальный шанс побывать в самых живописных уголках солнечной Турции, увидеть нетронутую красоту первозданной природы в каньоне Саклыкент, пройтись по белоснежным пляжам и искупаться в кристально чистых водах голубой лагуны Олюдениз.
Описание экскурсииПрограмма экскурсии Каньон Саклыкент Прибыв в самый длинный по протяженности каньон Турции Саклыкент, Вы будете поражены свежестью горного воздуха, прохладой бурной реки и девственностью природы. 18-ти километровый каньон окружен скалами, высота которых достигает 100 метров, а по дну протекает бурная река Ешен. Обед В национальном парке имеются водопады и пещеры, завораживающие достающие до небес горы и зеленые берега. Тут, в одном из уютных ресторанов, Вы остановитесь на обед и отведаете национальные блюда турецкой кухни. Пляж Олюдениз Во время экскурсии в Фетхие из Мармариса Вы побываете на одном из самых красивых пляжей планеты — Олюдениз, прогуляетесь по белоснежному песку в окруженную высокими горами голубую лагуну, искупаетесь в кристально чистых лазурных водах. Организационные моменты: Тур в Фетхие из Мармариса занимает весь день После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Вторник, Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Саклыкент
- Пляж Олюдениз
Что включено
- Обед,
- Услуги гида,
- Трансфер от/до отеля.
Что не входит в цену
- Напитки,
- Личные расходы,
- Сувенирные фотографии (по желанию).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Четко по времени. Русскоговорящий гид. Прекрасная возможность увидеть Олюдениз и либо искупаться в море, либо полетать над ним.
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K
Экскурсия понравилась, хотя и устали прилично) Анастасия большое спасибо за интересные рассказы и умелую организацию большой группы)) очень понравился каньон, хочется приехать туда ещё раз на весь день, чтобы набродиться
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В
Экскурсия мне понравилась. Экскурсовод все объяснял вовремя. А вот сопровождающий из Турции постоянно кашлял. Природа по дороге просто класс. Лагуна тоже красивая. Каньон классный, жалко, что дальше кафе не пускали. Вообщем всем посоветую эту экскурсию
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Л
Экскурсия очень понравилась.
Все прошло отлично. Единственное,Я не увидела информацию,что надо брать коралки.
Все прошло отлично. Единственное,Я не увидела информацию,что надо брать коралки.
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I
Если в Мармарисе первый раз, то это прекрасная возможность совместить пляж Олюдениз и каньон
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и
Если в Мармарисе первый раз, то это прекрасная возможность совместить пляж Олюдениз и каньон
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