Описание Ответы на вопросы

Selexia Travel Ваш гид в Мармарисе Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек $100 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание фото-прогулки Мармарис — город, где встречаются бирюзовое море, зелёные холмы и очарование восточной архитектуры. Каждый уголок этого курорта словно создан для того, чтобы запечатлеть его на фотографиях. И индивидуальная фотосессия — лучший способ сохранить воспоминания о поездке, получить качественные снимки и создать настоящую историю вашего отдыха. В течение двух часов профессиональный фотограф будет сопровождать вас по самым живописным местам города. Прогулка может проходить по узким улочкам Старого города, где каждая арка и фасад рассказывают свою историю, вдоль набережной, где отражение солнца играет на воде, или на уютных смотровых площадках с панорамными видами на бухту и яхты. Каждый кадр продуман до мелочей, чтобы передать атмосферу Мармариса, настроение момента и вашу индивидуальность. Фотосессия подходит для пар, семей, друзей или индивидуальных путешественников. Вы можете выбрать стиль съёмки заранее — романтичный, динамичный, арт или lifestyle — или довериться профессионалу, который подскажет лучшие ракурсы, позы и места. Благодаря этому вы получите уникальные кадры, которые будут радовать вас долгие годы. Все фотографии проходят профессиональную обработку и ретушь, чтобы сохранить естественность и красоту каждого момента. Готовый результат вы получите в течение 3 дней после съёмки в цифровом формате — готовые к публикации в социальных сетях или к печати на холсте. Фотосессия в Мармарисе — это не просто снимки, это эмоции, воспоминания и атмосферные кадры, которые отражают дух города и вашу радость от пребывания здесь. Каждая фотография станет маленькой историей, которую вы сможете пересматривать снова и снова, погружаясь в воспоминания о тёплых солнечных днях, бирюзовой воде и романтике восточного курорта. Время проведённое на фотосессии — это возможность насладиться прогулкой, открыть город с новой стороны и почувствовать себя героем собственных фотоисторий. Каждая остановка, каждый ракурс и каждое мгновение будут выстроены так, чтобы получились максимально живые, естественные и эмоциональные кадры.

24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!! Выбрать дату