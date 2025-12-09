Описание фото-прогулкиМармарис — город, где встречаются бирюзовое море, зелёные холмы и очарование восточной архитектуры. Каждый уголок этого курорта словно создан для того, чтобы запечатлеть его на фотографиях. И индивидуальная фотосессия — лучший способ сохранить воспоминания о поездке, получить качественные снимки и создать настоящую историю вашего отдыха. В течение двух часов профессиональный фотограф будет сопровождать вас по самым живописным местам города. Прогулка может проходить по узким улочкам Старого города, где каждая арка и фасад рассказывают свою историю, вдоль набережной, где отражение солнца играет на воде, или на уютных смотровых площадках с панорамными видами на бухту и яхты. Каждый кадр продуман до мелочей, чтобы передать атмосферу Мармариса, настроение момента и вашу индивидуальность. Фотосессия подходит для пар, семей, друзей или индивидуальных путешественников. Вы можете выбрать стиль съёмки заранее — романтичный, динамичный, арт или lifestyle — или довериться профессионалу, который подскажет лучшие ракурсы, позы и места. Благодаря этому вы получите уникальные кадры, которые будут радовать вас долгие годы. Все фотографии проходят профессиональную обработку и ретушь, чтобы сохранить естественность и красоту каждого момента. Готовый результат вы получите в течение 3 дней после съёмки в цифровом формате — готовые к публикации в социальных сетях или к печати на холсте. Фотосессия в Мармарисе — это не просто снимки, это эмоции, воспоминания и атмосферные кадры, которые отражают дух города и вашу радость от пребывания здесь. Каждая фотография станет маленькой историей, которую вы сможете пересматривать снова и снова, погружаясь в воспоминания о тёплых солнечных днях, бирюзовой воде и романтике восточного курорта. Время проведённое на фотосессии — это возможность насладиться прогулкой, открыть город с новой стороны и почувствовать себя героем собственных фотоисторий. Каждая остановка, каждый ракурс и каждое мгновение будут выстроены так, чтобы получились максимально живые, естественные и эмоциональные кадры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Профессиональный фотограф на 2 часа
- Индивидуальная фотосессия до 6 человек
- Съёмка в живописных местах города
- Все фотографии после профессиональной обработки
- Ретушь и цветокоррекция
- Отправка готовых снимков в цифровом формате в течение 3 дней
- Консультации по стилю и позированию
Что не входит в цену
- Питание, напитки и личные расходы
- Транспорт до точки съёмки (если требуется - можно заказать отдельно)
- Аренда реквизита или одежды (по желанию можно добавить)
- Печать фотографий на бумаге или холсте
- Чаевые фотографу (по желанию)
Место начала и завершения?
Мармарис
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
