Каждое путешествие начинается с первых шагов, и трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис - это ваш первый шаг к беззаботному отдыху.
Опытный водитель встретит вас у выхода из терминала с именной
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный Mercedes VITO
- ⏱️ Экономия времени
- 🧳 Помощь с багажом
- 🏨 Доставка до дверей отеля
- 🤝 Встреча с именной табличкой
- 🔄 Возможность обратного трансфера
Что можно увидеть
- Мармарис
Описание трансфер
Это не просто трансфер — это идеальное начало отдыха, сэкономленное время и максимум удобства!
Опытный водитель встретит вас у выхода из терминала с именной табличкой, поможет с багажом и доставит прямо к дверям отеля — без лишней суеты, ожиданий и стресса.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes VITO
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Возможен трансфер в обратном направлении — из Мармариса в Даламан
- С вами поедет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Даламана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Провела экскурсии для 579 туристов
Приветствую! Меня зовут Наталья, я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 окт 2025
Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.
Галина
17 окт 2025
Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.
М
Маргарита
9 окт 2025
Все было четко и хорошо организовано!
Н
Наталья
30 сен 2025
Заказывали трансфер из Дагестана в Мармарис и обратно, очень классный сервис, нас встретили с табличкой, в машине кондиционер, чистенько, осень комфортно, много места, водитель отличный, надёжный, поездка прошла отлично!!! Обязательно ещё воспользуемся данной услугой!))
М
Маргарита
26 сен 2025
Нас встретили в аэропорту, все прошло быстро и четко, автомобиль отличный, доехали прекрасно
Владимир
16 сен 2025
Отличный трансфер! Рейс задержали, но нас дождались, за что отдельное спасибо. Встретили с табличкой, довезли до отеля Fortezza в Мармарисе, быстро и с комфортом. Машина хорошая, кондиционер работал. Организатор Наталья всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Все прошло идеально, рекомендую!
Г
Гульнас
6 сен 2025
Заказывали трансфер из аэропорта Даламана в Мармарис, все прошло отлично.
Д
Дарья
29 авг 2025
Все отлично. Водитель приехал минута в минуту, в машине вода, кондиционер. Забрал чемоданы. Все супер.
Дмитрий
22 авг 2025
Путешествуем часто и всегда пользуемся индивидуальным трансфером! Впервые за нами приехал водитель, от которого разило потом так, что глаза резало! (((Ни английского, ни русского - не знает ни одного слова!
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо вам за отзыв и что поделились впечатлением. Нам очень жаль, что поездка оказалась не такой комфортной, как хотелось бы.
Д
Дарья
22 авг 2025
Все супер. Приехали во время, встретили с табличкой. В машине дали холодную воду и печеньку. Рекомендую
Л
Людмила
18 июл 2025
Прошло все отлично. Встретили без задержек. Отвезли с комфортом, водитель не гонял, ехал спокойно. Минивэн мерседес в хорошем состоянии.
И
Иван
12 июл 2025
Отличный трансфер. Хороший мерседес Вито,приветливый водитель,спокойная музыка! все довольны
Д
Дарья
30 июн 2025
Трансфер был организован четко. Девушка была на связи, водитель был на самом видном месте при выходе с табличкой. Доехали до отеля с комфортом. Спасибо
