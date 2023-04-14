Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время.
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
Ближайшие даты:
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Надежная, приятная и безопасная поездка
Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Даламан. Наши водители опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные: Мерседесы Вито и Спринтер, Фольксвагены Каравелла и Крафтер. В салоне всегда есть питьевая вода, работает WI-FI.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Даламан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ramazan — Организатор в Мармарисе
Провёл 284 экскурсии для 348 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Рамазан, я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. С удовольствием помогу организовать отдых в нашей живописной стране.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса
На машине
Можно с детьми
Выездные
Похожие туры из Мармариса
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари в Мармарисе
Прокатиться на открытых джипах по живописным местам и увидеть водопад Тургут
у вашего отеля
15 апр
16 апр
17 апр
18 апр
€30 за человека
Мини-группа
5 часов
Турецкая ночь в Мармарисе
По договорённости
Завтра
15 апр
16 апр
17 апр
$35 за человека
Мини-группа
4 часа
Рыбалка в Мармарисе
По договорённости
Завтра
15 апр
16 апр
17 апр
$20 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании