Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время.
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 📶 Бесплатный WI-FI
- 💧 Питьевая вода в салоне
- 🕒 Экономия времени
- 👨✈️ Пунктуальные водители
- 💼 Помощь с багажом
Лучшее время для посещения
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окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с апреля по октябрь. В этот период Мармарис особенно привлекателен для туристов благодаря своему мягкому климату и большому количеству мероприятий.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Надежная, приятная и безопасная поездка
Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Даламан. Наши водители опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные: Мерседесы Вито и Спринтер, Фольксвагены Каравелла и Крафтер. В салоне всегда есть питьевая вода, работает WI-FI.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Даламан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8623 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. Мы специализируемся на организации индивидуальных трансферов. Наша миссия — сделать путешествия максимально комфортными, безопасными и доступными для каждого гостя. Для этого мы объединили команду
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
все четко и хорошо: встретили сразу возле выхода из аэропорта, наш водитель даже успел предупредить гида Анекс, что мы с ними не поедем:) удобный автомобиль, аккуратный водитель. обязательно закажем обратный трансфер с ним. спасибо!
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Т
Всё хорошо. Встретили,не смотря на задержку рейса
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Поездка прошла отлично
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С
Рамазан спасибо! Всё отлично! Заказывали трансфер буквально накануне вылета, за сутки. По ошибке заказали не на нужную дату, через сутки, а на то же число только на месяц вперёд. При
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Большое спасибо, за комфортную поездку) за приятное общение. Перед поездкой беспокоилась из-за задержек рейса, написала, со мной сразу связались, успокоили, что в любом случае нас заберут во сколько бы не прилетели и беспокоиться нам не о чем), так и произошло, большая благодарность! Надежно, качественно, буду обращаться и в дальнейшем)
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А
Отличная организация трансфера! Сами отслеживали задержку нашего рейса. Встретили у выхода из аэропорта и быстро довезли до отеля. Удобная и комфориальная машина. После ночного перелёта и задержки рейса очень удобно и комфортно.
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