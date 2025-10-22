Прогуливаясь по улицам Турции, вы наверняка замечали традиционные турецкие мозаичные лампы.
А теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и стекла — мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в стране.
А теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и стекла — мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в стране.
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны.
Вы пройдёте весь путь создания лампы: от резки стекла и бусин до выкладки узоров и финальной сборки. Нет опыта? Не проблема! Мастер будет рядом и поможет на каждом этапе.
Во время работы вас угостят турецким рахат-лукумом. Также вы сможете заказать блюда из меню нашего кафе, включая кофе и сладости. Питьевая вода — бесплатно и без ограничений.
Мы бережно упакуем готовую лампу для удобной транспортировки.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Преподаватель владеет русским и английским языками на уровне родного
- Мы можем организовать частное мероприятие — подробности уточняйте в переписке
во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Мармарисе
Провели экскурсии для 1865 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
елена
22 окт 2025
Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Дайвинг в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$46 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Мармарисе (с трансфером и обедом)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$38 за человека