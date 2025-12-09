Индивидуальная пешеходная экскурсия в Мармарис максимум впечатлений за 5 ч

Описание экскурсииМармарис — это город, в котором солнце словно играет на бирюзовых волнах, а каждый уголок пропитан ароматом моря, сосен и восточного тепла. И индивидуальная пешеходная экскурсия — лучший способ почувствовать атмосферу этого курортного райского уголка и увидеть его настоящим. В течение 5 насыщенных часов вас ждёт знакомство с живописными районами, историческими памятниками и уютными набережными, где жизнь течёт размеренно и красиво. Ваш гид встретит вас в центре Мармариса или у вашего отеля — как удобнее вам. С первых минут прогулки вы погрузитесь в атмосферу лёгкости и отдыха. Мармарис — это не только знаменитые пляжи, но и старинный замок, узкие улочки Старого города, красочные базары и романтичные панорамы, от которых невозможно отвести взгляд. Вы пройдёте через районы, где чувствуется дух Османской эпохи, а затем окажетесь на современной набережной, полной кафе, яхт и музыки. Маршрут можно выбрать заранее или полностью довериться гиду, который знает город так, словно он нарисован на ладони. Хотите больше истории? Он покажет древние стены, интересные музеи и скрытые артефакты прошлого. Предпочитаете красивые виды? Тогда вы отправитесь к смотровым площадкам, где открывается потрясающая панорама бухты Мармариса. Мечтаете о романтике и море? Вас ждут прогулки вдоль яхтенных марин, где каждая лодка — небольшая история. Также во время экскурсии можно сделать остановки для фото, зайти в уютный магазинчик, попробовать прохладный напиток или присесть в тени старинных построек, чтобы просто насладиться моментом. Индивидуальный формат даёт вам полную свободу — никакой спешки, никаких групп, только вы и ваша идеальная прогулка. Эта пятичасовая прогулка по Мармарису — возможность почувствовать город душой: увидеть его живые краски, услышать шум моря, почувствовать запах специй и морского бриза. Вы вернётесь с эмоциями, которые невозможно забыть — и с ощущением, что Мармарис стал для вас немного роднее.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия длительностью 5 часов
- Услуги профессионального гида
- Встреча в центре города или у вашего отеля
- Индивидуальный маршрут (по вашему желанию)
- Возможность делать фото-остановки
- Помощь гида в выборе мест для отдыха, кафе и покупок
Что не входит в цену
- Трансфер до точки встречи (при необходимости можно заказать отдельно)
- Входные билеты в музеи и на смотровые площадки (если вы захотите их посетить)
- Личные расходы: напитки, еда, покупки
- Услуги фотографа
- Дополнительные часы экскурсии (оплачиваются отдельно)
Место начала и завершения?
Мармарис
Когда и сколько длится?
Когда: Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Дайвинг в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$46 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Мармарисе (с трансфером и обедом)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$38 за человека