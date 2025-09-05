Экскурсия в Эфес из Мармариса

Экскурсия в древний Эфес из Мармариса - это уникальная возможность погрузиться в мир античности.
Туристы смогут увидеть Храм Артемиды, который является одним из семи чудес света, и знаменитую библиотеку Цельса.
Величественный амфитеатр, способный вместить 25 000 зрителей, и Дом Богородицы, место паломничества христиан, оставят незабываемые впечатления.
Прогулка по древним улицам Эфеса позволит почувствовать атмосферу ушедших эпох и прикоснуться к истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть одно из семи чудес света
- 📚 Посетить знаменитую библиотеку Цельса
- 🎭 Ощутить атмосферу древнего амфитеатра
- ⛪ Побывать в Доме Богородицы
- 🕌 Исследовать арки и колонны Храма Артемиды
Что можно увидеть
- Храм Артемиды
- Библиотека Цельса
- Амфитеатр
- Дом Богородицы
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие Приглашаем вас в захватывающее путешествие в древний Эфес из Мармариса — экскурсию, которая перенесёт вас сквозь века в мир античной цивилизации. Вас ждёт погружение в атмосферу величественного города, где каждый камень хранит память о великих событиях прошлого. Вы увидите одно из семи чудес света — грандиозный Храм Артемиды, чьи величественные колонны до сих пор впечатляют своим масштабом. Прогуливаясь по древним мощёным улицам, вы увидите прекрасно сохранившиеся арки и колонны, которые рассказывают истории минувших эпох. Погружение в историю Особое внимание мы уделим знаменитому амфитеатру, способному вместить 25 000 зрителей, и архитектурному шедевру — библиотеке Цельса, чей фасад поражает своей красотой и изысканностью. Не менее впечатляющим будет посещение Дома Богородицы — места паломничества христиан со всего мира. В ходе экскурсии вы также познакомитесь с древней агорой и общественными зданиями, посетите термы и римские бани, увидите святилища и храмы, а также полюбуетесь древними мозаиками, украшающими мощёные улицы. Это уникальная возможность не просто увидеть памятники древней архитектуры, но и прочувствовать величие исчезнувших цивилизаций, прикоснувшись к наследию античности. Каждый шаг по древним улицам Эфеса — это путешествие сквозь тысячелетия истории человечества. Важная информация:
Пожалуйста, свяжитесь после бронирования с нами и укажите, откуда вас нужно будет забрать.
Четверг воскресенье выезд в 5 утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Артемиды
- Амфитеатр
- Библиотека Цельса
- Улица Куретов
- Дома богачей
- Базилика Святого Иоанна
- Дом Богородицы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид-историк
- Завтрак
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Hапитки
- Входной билет в Дом Девы Марии (15 Euro)
- Входной билет древнего города Эфес (40 Euro)
- Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, возможно организовать дополнительный трансфер за 15$ с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг воскресенье выезд в 5 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Свяжитесь после бронирования с нами и укажите
- Откуда вас нужно будет забрать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Горбачева
5 сен 2025
28.08.2025 я ездила на экскурсию в г. Эфес с компанией Hayat Tour. Забронировала экскурсию самостоятельно на Спутнике.
В
Виталий
11 авг 2025
В принципе своих денег стоит.
Из минусов:
- автобус, который с трудом брал горные подъемы, настолько с трудом, что его обгоняли фуры. В итоге ехали почти четыре часа в каждую сторону.;
- хороший обед испортило отсутствие воды. Так что берите с собой на все экскурсии воду. Из 3 экскурсий в которых был включен обед, вода была платная.
Входит в следующие категории Мармариса
