Экскурсия в Эфес из Мармариса

Увлекательное путешествие Приглашаем вас в захватывающее путешествие в древний Эфес из Мармариса — экскурсию, которая перенесёт вас сквозь века в мир античной цивилизации. Вас ждёт погружение в атмосферу величественного города, где каждый камень хранит память о великих событиях прошлого. Вы увидите одно из семи чудес света — грандиозный Храм Артемиды, чьи величественные колонны до сих пор впечатляют своим масштабом. Прогуливаясь по древним мощёным улицам, вы увидите прекрасно сохранившиеся арки и колонны, которые рассказывают истории минувших эпох. Погружение в историю Особое внимание мы уделим знаменитому амфитеатру, способному вместить 25 000 зрителей, и архитектурному шедевру — библиотеке Цельса, чей фасад поражает своей красотой и изысканностью. Не менее впечатляющим будет посещение Дома Богородицы — места паломничества христиан со всего мира. В ходе экскурсии вы также познакомитесь с древней агорой и общественными зданиями, посетите термы и римские бани, увидите святилища и храмы, а также полюбуетесь древними мозаиками, украшающими мощёные улицы. Это уникальная возможность не просто увидеть памятники древней архитектуры, но и прочувствовать величие исчезнувших цивилизаций, прикоснувшись к наследию античности. Каждый шаг по древним улицам Эфеса — это путешествие сквозь тысячелетия истории человечества. Важная информация:

Пожалуйста, свяжитесь после бронирования с нами и укажите, откуда вас нужно будет забрать.