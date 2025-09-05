Мои заказы

Экскурсия в Эфес из Мармариса

Путешествие в Эфес из Мармариса - это шанс увидеть величие античного мира. Узнайте историю, сохранившуюся в камнях и колоннах
Экскурсия в древний Эфес из Мармариса - это уникальная возможность погрузиться в мир античности.

Туристы смогут увидеть Храм Артемиды, который является одним из семи чудес света, и знаменитую библиотеку Цельса.

Величественный амфитеатр, способный вместить 25 000 зрителей, и Дом Богородицы, место паломничества христиан, оставят незабываемые впечатления.

Прогулка по древним улицам Эфеса позволит почувствовать атмосферу ушедших эпох и прикоснуться к истории
3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть одно из семи чудес света
  • 📚 Посетить знаменитую библиотеку Цельса
  • 🎭 Ощутить атмосферу древнего амфитеатра
  • ⛪ Побывать в Доме Богородицы
  • 🕌 Исследовать арки и колонны Храма Артемиды
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Экскурсия в Эфес из Мармариса

Что можно увидеть

  • Храм Артемиды
  • Библиотека Цельса
  • Амфитеатр
  • Дом Богородицы

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие Приглашаем вас в захватывающее путешествие в древний Эфес из Мармариса — экскурсию, которая перенесёт вас сквозь века в мир античной цивилизации. Вас ждёт погружение в атмосферу величественного города, где каждый камень хранит память о великих событиях прошлого. Вы увидите одно из семи чудес света — грандиозный Храм Артемиды, чьи величественные колонны до сих пор впечатляют своим масштабом. Прогуливаясь по древним мощёным улицам, вы увидите прекрасно сохранившиеся арки и колонны, которые рассказывают истории минувших эпох. Погружение в историю Особое внимание мы уделим знаменитому амфитеатру, способному вместить 25 000 зрителей, и архитектурному шедевру — библиотеке Цельса, чей фасад поражает своей красотой и изысканностью. Не менее впечатляющим будет посещение Дома Богородицы — места паломничества христиан со всего мира. В ходе экскурсии вы также познакомитесь с древней агорой и общественными зданиями, посетите термы и римские бани, увидите святилища и храмы, а также полюбуетесь древними мозаиками, украшающими мощёные улицы. Это уникальная возможность не просто увидеть памятники древней архитектуры, но и прочувствовать величие исчезнувших цивилизаций, прикоснувшись к наследию античности. Каждый шаг по древним улицам Эфеса — это путешествие сквозь тысячелетия истории человечества. Важная информация:
Пожалуйста, свяжитесь после бронирования с нами и укажите, откуда вас нужно будет забрать.

Четверг воскресенье выезд в 5 утра

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Артемиды
  • Амфитеатр
  • Библиотека Цельса
  • Улица Куретов
  • Дома богачей
  • Базилика Святого Иоанна
  • Дом Богородицы
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Гид-историк
  • Завтрак
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Hапитки
  • Входной билет в Дом Девы Марии (15 Euro)
  • Входной билет древнего города Эфес (40 Euro)
  • Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, возможно организовать дополнительный трансфер за 15$ с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг воскресенье выезд в 5 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Свяжитесь после бронирования с нами и укажите
  • Откуда вас нужно будет забрать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
1
2
1
Г
Горбачева
5 сен 2025
28.08.2025 я ездила на экскурсию в г. Эфес с компанией Hayat Tour. Забронировала экскурсию самостоятельно на Спутнике.
За день до назначенной даты мне пришло сообщение «Ожидайте в 5.00 возле входа в
читать дальше

отель или шлагбаума» Ровно в это время я стояла возле своего отеля, было темно и страшновато, однако никто не приезжал. Я позвонила на номер, указанный в сообщении, но на звонки не отвечали, но все же в 5.42 меня забрали. Слава Богу!
Автобус был большой, комфортный, с кондиционером. Салон чистый, но вот стёкла с одной стороны были в мутных «разводах», что мешало видеосъёмке (информация для блогеров, если что).
В анонсе экскурсии был указано «завтрак включён», но не уточнили, что имеется ввиду не накрытый стол в кафе, а просто ланч-пакет. В нём был бублик и маленькие коробочки с маслом, джемом, медом. Напитки – чай, кофе, воду, мы покупали за свои деньги. Мне всегда казалось, что в «завтрак» напитки автоматически всегда включены.
Первый объект, который мы посетили – Музей керамики. Это стандарт для всех экскурсий в Турции. Нам показали основы гончарного искусства, предложили приобрести изделия мастерской. Далее – домик Девы Марии. Его посещение было по желанию, вход платный (об этом все были предупреждены заранее). По архитектурным останкам г. Эфеса ходить было очень интересно. Обед был вкусный.
Особо хочу отметить работу нашего гида Анастасии: она увлекательно всё рассказывала о каждом здании.
Отдельное спасибо шоферу нашего автобуса: он вел транспорт без резких рывков, аккуратно.

В
Виталий
11 авг 2025
В принципе своих денег стоит.
Из минусов:
- автобус, который с трудом брал горные подъемы, настолько с трудом, что его обгоняли фуры. В итоге ехали почти четыре часа в каждую сторону.;
- хороший обед испортило отсутствие воды. Так что берите с собой на все экскурсии воду. Из 3 экскурсий в которых был включен обед, вода была платная.

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии из Мармариса

Знакомьтесь, Мармарис
Пешая
3 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Завтра в 08:30
18 ноя в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
Эгейские острова из Мармариса
На автобусе
6 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
2 мая в 08:30
3 мая в 08:30
$39 за человека
Дайвинг в Мармарисе
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$46 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе