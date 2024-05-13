Морская экскурсия на яхте. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

Описание

Эта морская прогулка останется в вашей памяти надолго. Комфортабельная яхта повезет вас вдоль живописной турецкой Ривьеры к Эгейским островам, которых насчитывает около 483. Конечно, вы не сможете побывать на каждом из них, однако вас ждут самые известные острова. Например, остров кроликов, который получил свое забавное название за то, что здесь обитает очень много диких кроликов. Когда яхта приблизится к берегу, они поспешат к вам навстречу.