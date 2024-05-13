Морская экскурсия на яхте
Морская экскурсия на яхте.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Залив Хисароню
- Остров Камелия
- Зубчатый остров
- Английская бухта
- Пляж Девичья коса
Описание
Эта морская прогулка останется в вашей памяти надолго. Комфортабельная яхта повезет вас вдоль живописной турецкой Ривьеры к Эгейским островам, которых насчитывает около 483. Конечно, вы не сможете побывать на каждом из них, однако вас ждут самые известные острова. Например, остров кроликов, который получил свое забавное название за то, что здесь обитает очень много диких кроликов. Когда яхта приблизится к берегу, они поспешат к вам навстречу.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 09:00.
- Отправление с пристани.
- Путешествие по заливу Хисароню.
- 20-ти минутная остановка для купания в Селимие.
- Остров Камелия (обед и купание).
- Зубчатый остров (остановка для купания 30 минут).
- Английская бухта (20 минут для купания).
- Свободное время на пляже Девичья Коса.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Хисароню
- Остров Камелия
- Зубчатый остров
- Английская бухта
- Пляж Девичья коса
Что включено
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки. Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
- Отеля Marmaris Resort & SPA
- Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
- Доплата за трансфер 7$ за взрослого
- Дети 6-12 лет 3
- 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
- По окончанию экскурсии
- Гостей привозят на остановку
- Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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