Отправьтесь в незабываемое путешествие по Эгейским островам, начиная с комфортного трансфера из Мармариса. Исследуйте уединенные бухты, древние руины и уникальные природные образования.
Насладитесь купанием в кристально чистых водах, сделайте захватывающие фотографии и погрузитесь в атмосферу умиротворения.
Завершите свое приключение в Бухте Аквариум, где прозрачные воды создают завораживающий эффект, после чего вас доставят обратно в отель на удобном шаттле.
Описание экскурсии🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Однодневная экскурсия по Эгейским островам из Мармариса включает трансфер от и до отеля, посещение живописных бухт и купание в кристально чистой воде. На двухпалубном теплоходе предусмотрены места для загара и отдыха в тени. Тур подходит для семей. Экскурсия по Эгейским островам понравится вам, если для вас важны чистая вода и уединение. В программе:
- Зубчатые скалы: 30-минутная остановка для купания у вулканических пород.
- Бухта Аквариум: купание в кристально чистой воде.
- Остров Камелия: осмотр греческого монастыря и возможность загадать желание.
• Скрытая бухта в Селимие: купание в уединенном месте, доступном только на лодке. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
- наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн• Возьмите с собой: купальные принадлежности и солнцезащитные средства.
- Трансфер не предоставляется из отелей, находящихся за пределами районов Мармарис, Ичмелер и отеля Hisarönü Fortezza.
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час.
- После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зубчатые скалы
- Бухта Аквариум
- Остров Камелия
- Скрытая бухта в Селимие
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Входные билеты на острова
- Информация на русском языке на лодке
- Безалкогольные напитки
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Импортные алкогольные напитки, закуски и мороженое
- Личные затраты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
16 окт 2025
Отличная экскурсия👍👍👍вчера съездили) народа мало, конец сезона👍виды великолепные, морюшко ласковое и безумно красивое. Спасибо большое)
Динар
12 окт 2025
Все было супер, с отеля забрали,обратно привезли, обедом накормили. Много купались, море чистое теплое. Минус один:в экскурсии заявлено посещение кроличьего острова,его не было и сказали не будет.
Алексей
11 окт 2025
Организация на отлично, красота неописуемая, при следующем посещении Турции повторно выберем данный круиз. Организаторы большие молодцы, спасибо.
Ирина
9 окт 2025
Хорошая организация экскурсии, прекрасные острова.
Татьяна
7 окт 2025
Сама экскурсия легкая и красивая.
Народу было немного, все нашли комфортное для себя место для размещения. Связались сразу после заявки на сайте, из отеля забрали в указанное время.
Минус звезда за задержку отправки корабля- отпраились в 10:40.
Обратно, конечно, вернули во время.
Соответственно, стоянки каждую слератили минут на 15. Жаль(
Обед, напитки включены.
Все хорошо.
Мария
2 окт 2025
Nightson1st
28 сен 2025
Все очень понравилось! Сначала трансфер забыл нас около отеля, но потом мы поговорили с водителем, который ехал на ту же экскурсию и все решилось, поехали с ним)
Евгения
26 сен 2025
Отличная экскурсия, виды шикарные, на нижней палубе коробля столы со скамьями, на верхних лежаки, можно загорать и любоваться скалами. На обед покупали рыбу, очень вкусно. Наплавались конечно от души в бухтах, думаю в следующею поездку повторим экскурсию.
Dmitriy
26 сен 2025
Ivan
25 сен 2025
Очень понравилось. Одно из лучших впечатлений за 10 дней. Хороший тур, красивые места, чистая голубая вода. Удобный кораблик, хорошая организация. Правда, наверху лежаки так плотно наставлены, что выглядит это все
Ксения
21 сен 2025
Из отеля забрали вовремя, отвезли в Хисароню, где из автобуса мы пересели на корабль. Корабль был полный, около 100 человек. Мы успели занять места на 2 палубе на лежаках. Пока
Кирилл
20 сен 2025
Ирина
20 сен 2025
Все очень понравилось. Трансфер от отеля, хороший обед, напитки, сопровождение на 3х языках. И конечно прекрасная природа Турции! ❤️
Марина
20 сен 2025
Посещали данную экскурсию в начале сентября 2025 года. Трансфер отличный, есть кондиционер, пунктуально забрали и доставили обратно. Сопровождающий персонал позитивный, оставил о себе приятное впечатление. Корабль был большой, есть навес,
Ольга
19 сен 2025
Все очень понравилось! Я думала, что четыре остановки маловато, но этого очень достаточно. На 5ую уже и сил бы не хватило.
Вода просто сказка💙
Гид очень приятный.
Организация отличная, еда простая, но вкусная.
Приехала с большим количеством впечатлений🩵
