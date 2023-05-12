Посетить самые живописные лагуны и бухты Средиземного и Эгейского морей, исследовать острова и затерянные в береговых линиях пещеры, побывать на стыке двух морей — все это можно осуществить за один день, приняв участие в увлекательном путешествии на яхте в Мармарисе.
Ближайшие даты:
12
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13
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14
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15
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даты
Что вас ожидает:
- Средиземное море
- Эгейское море
- Турунч
- Амос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа морской прогулки:
- Поселение Турунч.
- Начинается морской тур «Слияние двух морей» с посещения небольшого поселения Турунч, где в окружении хвойных лесов и апельсиновых рощ расположилась живописная бухта. Кристально чистые воды и песчаные пляжи, девственная природа и прекрасная экология превратили рыбацкую деревушку в настоящий райский уголок. Именно со старинной пристани городка Вы отправитесь в морское путешествие по морям.
- Амос.
- Ваш вояж будет проходить мимо античного поселения Амос, руины которого Вы сможете наблюдать с борта корабля, фосфорной пещеры и райского острова.
- Сноркелинг и купание в море.
- У Вас будет возможность не только насладиться живописными видами и свежим бризом, но и искупаться в кристально чистых водах, попрыгать с борта яхты и позагорать на безлюдных песчаных пляжах. Искатели приключений исследуют морские пещеры, а любители спокойного отдыха найдут единение с природой и умиротворение в окружении волн и бескрайних просторов в уникальном месте, где встречаются Средиземное и Эгейское моря.
Важно знать:
Обращаем ваше внимание, что при неблагоприятных погодных условиях маршрут может измениться!
Что с собой взять:
Вы должны взять с собой полотенце, купальный костюм, солнцезащитный крем, шляпу, солнцезащитные очки. У вас будет перерыв для купания.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Все напитки на яхте
- Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
- Вы должны взять с собой полотенце, купальный костюм, солнцезащитный крем, шляпу, солнцезащитные очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании