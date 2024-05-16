Морская прогулка на яхте. Персонал на яхте немного говорит по-русски
Морская прогулка на яхте. Персонал на яхте немного говорит по-русски. Гида нет. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Залив Хисароню
- Остров Камелия
- Зубчатый остров
- Английская бухта
Описание
Как насчет того, чтобы почувствовать себя героем приключенческого фильма о пиратах? Эта экскурсия даст вам такую возможность! Вам предстоит оправиться в путешествие на настоящем пиратском корабле. Вы будете проплывать остров Камелия, который считается необитаемым. Однако в 13 веке эта земля принадлежала грекам. Здесь хорошо сохранились стены византийской церкви. Также вы посетите Зубчатый остров, необычное название которого свидетельствует о его необычном ландшафте. Скалистые берега, крутые утесы и буйная зеленая растительность покорят ваше сердце! Поднимайтесь на борт, приключение начинается!
Программа
- Сбор туристов из отелей с 09:00.
- Отправление с пристани.
- Путешествие по заливу Хисароню 20-ти минутная остановка для купания в Селимие.
- Остров Камелия (обед и купание).
- Зубчатый остров (остановка для купания 30 минут).
- Английская бухта (20 минут для купания).
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Хисароню
- Остров Камелия
- Зубчатый остров
- Английская бухта
Что включено
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки. Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
- Отеля Marmaris Resort & SPA
- Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
- Доплата за трансфер 7$ за взрослого
- Дети 6-12 лет 3
- 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
- По окончанию экскурсии
- Гостей привозят на остановку
- Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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