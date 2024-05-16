Морская прогулка на яхте. Персонал на яхте немного говорит по-русски. Гида нет. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

Описание

Как насчет того, чтобы почувствовать себя героем приключенческого фильма о пиратах? Эта экскурсия даст вам такую возможность! Вам предстоит оправиться в путешествие на настоящем пиратском корабле. Вы будете проплывать остров Камелия, который считается необитаемым. Однако в 13 веке эта земля принадлежала грекам. Здесь хорошо сохранились стены византийской церкви. Также вы посетите Зубчатый остров, необычное название которого свидетельствует о его необычном ландшафте. Скалистые берега, крутые утесы и буйная зеленая растительность покорят ваше сердце! Поднимайтесь на борт, приключение начинается!