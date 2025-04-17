В рамках экскурсии можно посетить древний город Иераполис, который был известен как оздоровительный центр Римской Империи. Здесь также находится легендарный бассейн Клеопатры, где температура воды всегда комфортная. Это место привлекает путешественников со всего мира, и каждый найдет здесь что-то для себя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Природное чудо Памуккале
- 🏛️ Древний город Иераполис
- 💧 Легендарный бассейн Клеопатры
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 👥 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Описание экскурсии
Памуккале, чью красоту не передаст ни одно фото
Его белоснежность просто ослепляет. Каскады травертин уходят в бесконечность, со всех сторон — кальциевые источники, которые устремляются вниз по всему склону. Понаблюдайте за действиями природы или спуститесь ниже к заветным террасам, до краёв наполненных термальными водами.
Иераполис — прообраз современных курортов
Под покровительством Римской Империи он получил славу оздоровительного центра. О былом величии города можно судить о фрагментах захоронений в некрополе и величине римского театра, чьи трибуны вздымаются к самому небу. Иераполис играет и очень важную роль в религиозном плане — именно здесь принял мученическую смерть Святой Филипп, один из апостолов Иисуса.
Легендарный бассейн, где принимала ванны Клеопатра
Круглый год температура воды здесь не меняется и держится у отметки в 36°C. Эти воды с богатым минеральным составом — символ долголетия и неувядающей красоты. Побаловать себя подобной процедурой — долг каждого уважающего себя путешественника в Памуккале.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Дополнительные расходы: билет в Памуккале — €30, билет в бассейн Клеопатры — €15 (по желанию)
- Завтрак и обед входят в стоимость
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€20
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Время для рассказов было, поскольку по дороге наш автобус сломался. Ждали подменный больше часа, но в уютном