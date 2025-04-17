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Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой

Откройте для себя магию Памуккале и древнего Иераполиса. Белоснежные террасы, термальные воды и история ждут вас в этом удивительном путешествии
Памуккале - это природное чудо Турции, где белоснежные террасы и молочно-голубые воды создают неповторимую атмосферу.

В рамках экскурсии можно посетить древний город Иераполис, который был известен как оздоровительный центр Римской Империи. Здесь также находится легендарный бассейн Клеопатры, где температура воды всегда комфортная. Это место привлекает путешественников со всего мира, и каждый найдет здесь что-то для себя
4.3
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Природное чудо Памуккале
  • 🏛️ Древний город Иераполис
  • 💧 Легендарный бассейн Клеопатры
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👥 Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Памуккале - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой террас и историческими достопримечательностями. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, однако в эти месяцы возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас июль — это идеальное время.
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой

Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Бассейн Клеопатры

Описание экскурсии

Памуккале, чью красоту не передаст ни одно фото

Его белоснежность просто ослепляет. Каскады травертин уходят в бесконечность, со всех сторон — кальциевые источники, которые устремляются вниз по всему склону. Понаблюдайте за действиями природы или спуститесь ниже к заветным террасам, до краёв наполненных термальными водами.

Иераполис — прообраз современных курортов

Под покровительством Римской Империи он получил славу оздоровительного центра. О былом величии города можно судить о фрагментах захоронений в некрополе и величине римского театра, чьи трибуны вздымаются к самому небу. Иераполис играет и очень важную роль в религиозном плане — именно здесь принял мученическую смерть Святой Филипп, один из апостолов Иисуса.

Легендарный бассейн, где принимала ванны Клеопатра

Круглый год температура воды здесь не меняется и держится у отметки в 36°C. Эти воды с богатым минеральным составом — символ долголетия и неувядающей красоты. Побаловать себя подобной процедурой — долг каждого уважающего себя путешественника в Памуккале.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительные расходы: билет в Памуккале — €30, билет в бассейн Клеопатры — €15 (по желанию)
  • Завтрак и обед входят в стоимость
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 05:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€20
Дети до 6 летБесплатно
Стандартный€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 785 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала меня поразила живописная природа. Мы проезжали через горные пейзажи и маленькие деревушки провинции Денизли.
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Экскурсовод Алена оказалась очень знающей, очень интересно рассказывала об истории этого края, о том, как образовались травертины, об античном городе Иераполисе. Время в пути пролетело незаметно. Автобус комфортабельный, была одна остановка, где можно было выпить кофе и купить сувениры. Чуть меньше, чем через три часа с учетом остановки, мы уже были у Южных ворот Иераполиса.
Комплекс включает храмы, бани и другие постройки, но бОльшего внимания заслуживает конечно же амфитеатр. Муж обожает античные руины, они с сыном с удовольствием обследовали руины Нимфеона, термы и всевозможные древние находки.
В Памуккале вид белоснежных террас с бирюзовой водой восхитительный. Это стоит увидеть собственными глазами! Вода богата карбонатом кальция, который и образует гигантские травертины - эдакий каскад из террас. Это место просто сказочное, а потому и название у него сказочное: Памуккале переводится как "Хлопковый замок". Вода в террасах теплая и расслабляющая, обладает целебными свойствами.
Купаться в самых живописных террасах нельзя, но зато по ним можно гулять. Конечно, Памуккале - это настоящее чудо природы!!!
Побродив по обломкам истории и перефотографировав травертины со всех ракурсов, мы нагуляли зверский аппетит, и нас повезли на обед. Со всем турецким радушием, вкусно и разнообразно.

Мы остались очень довольны. И я, и муж, и ребенок. Памуккале - это то место, которое не разочарует. Конечно же очень важна грамотная организация процесса, поскольку путь неблизкий, программа тура насыщенная и разноплановая: соприкоснуться с историей, увидеть удивительные по красоте места, да еще и при желании искупаться. Хочется поблагодарить организаторов! Конечно, эта поездка сделает наше пребывание в Турции интересным. Спасибо за прекрасный день и яркие эмоции!

Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
Бронировали на Трипстере экскурсию из Мармариса в Памуккале. Хочу поделиться впечатлениями о поездке. С самого начала
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E
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!! Пейзажи настолько завораживают, что без красивых фото точно не останетесь! Маршрут спланирован очень удобно.
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Мы выехали рано утром, и по пути гид Алена рассказывала много интересного о регионе, его истории, традициях и обычаях, что сделало поездку познавательной и интересной, и время в пути пролетело незаметно. Автобус удобный, в дороге была одна остановка. Когда мы приехали в Паммукале, у нас было достаточно времени, чтобы исследовать террасы и покайфовать в термальных источниках. Суеты и спешки не было, что очень порадовало. Вода теплая и приятная, а виды на окрестности просто великолепны! Кроме того, мы даже успели посетить древний город Иераполис, увидели руины театра и древние бани. Накупавшись и нагулявшись, мы вкусно покушали и довольные поехали обратно. Хочется отметить четкую и слаженную организацию экскурсии: повторюсь, времени хватило на все, без спешки и суеты. Гид - очень приятная женщина, ответила на все вопросы. Рекомендую всем отдыхающим в Мармарисе съездить в Памуккале. Особенно хочу отметить удобство бронирования на Трипстере: подтверждение пришло моментально, в течение 20 минут со мной связался русско-говорящий сотрудник, ответил на все вопросы. Прекрасно! Это будет лучшим воспоминанием об отдыхе.

Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!+1
Экскурсия справедливо называется "За отдыхом и красотой". Удалось отдохнуть, и чего-чего, а красивых видов было предостаточно!!!
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З
Дата посещения: 6 авг 2025
Напитки в дороге очень дорогие в 4 раза дороже. Бассейн Клеопатры на ремонте уже 10 месяцев, забыли предупредить гиды об этом (фото есть в экскурсии). Останавливают в местах где работают
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из знакомые - забегаловки, дешевые кафе., Ругались просили сделать остановку на обычной заправке с простым супермаркетом. Говорят это под запретом у менеджмента, что бы у них всё покупали.
Жкскурсовод грубоватый, мало рассказывает. Завтрак ужасный (бублик и ждём). Обед странные тефтели (не понятно из чего) и бурда - овощи плавают в воде (много видов)

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С
Экскурсовод Алёна – отлично. Рассказывала немало историй из своей жизни в Турции, что интересно.
Время для рассказов было, поскольку по дороге наш автобус сломался. Ждали подменный больше часа, но в уютном
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кафе (было нежарко на некоторой высоте над уровнем моря), в котором удалось даже найти розетку для зарядки телефона. Из-за часового сдвига не заехали пить и покупать плодово-ягодное вино на обратном пути. Может, оно и к лучшему. Ещё хорошо, что заменили автобус, а не пытались ехать на сломанном (вспоминаем классические аварии с автобусами в Турции).
Дорога в Памукале – хорошая. С развязками в двух уровнях и разделительным газоном. Заезжали в ювелирный магазин. В нем можно дешево купить чай, кофе, воду. Если что-то купите – чай бесплатно.
Некоторые полезные детали. Большой автобус не едет и не собирает туристов по отелям. Этим занимаются микроавтобусы, которые собирают по отелям и привозят к большому автобусу. В нашем случае за нами вообще легковушка приехала (когда в Дальян ездили).
На территории парка по счастью есть немало лавочек в тенёчке. В баре мне понравился сок манго со льдом (фактически снегом).
Отложения кальция занимают небольшую площадь парка. Остальное – неплохо сохранившийся амфитеатр и развалины иных сооружений. Заскочите в музей на территории.
В июне 2025 года бассейн Клеопатры закрыт на реконструкцию. Обещают открыть осень 2025 года.

Экскурсовод Алёна – отлично. Рассказывала немало историй из своей жизни в Турции, что интересно.
Экскурсовод Алёна – отлично. Рассказывала немало историй из своей жизни в Турции, что интересно.
Экскурсовод Алёна – отлично. Рассказывала немало историй из своей жизни в Турции, что интересно.
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А
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис, особенно если вы отдыхаете в Мармарисе, так как дорога оттуда занимает всего три часа. Хочется выразить благодарность году Алёне за её профессионализм и позитивный настрой!!!
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
Экскурсия очень понравилась! Всё чётко организовано без задержек! Стоит обязательно посетить Памуккале и античный город Хераполис,
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Юрий
Памуккале обязательно к посещению в Турции. Очень красивое место, шикарные раскопки на месте древнего города. Поездка организована хорошо: выезд по расписанию на большом автобусе, гид Алена в дороге немного рассказал
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об истории, а на месте подсказал как спланировать маршрут, чтобы успеть посмотреть всë. По сути это приятный трансфер от Мармариса до Памуккале. По дороге заезд в пару магазинов, но это, видимо, обязательная часть пути при групповых экскурсиях. Завтрак и обед максимально простые. Зато и цена у экскурсии очень небольшая.

Памуккале обязательно к посещению в Турции. Очень красивое место, шикарные раскопки на месте древнего города. Поездка
Памуккале обязательно к посещению в Турции. Очень красивое место, шикарные раскопки на месте древнего города. Поездка
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