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Экскурсовод Алена оказалась очень знающей, очень интересно рассказывала об истории этого края, о том, как образовались травертины, об античном городе Иераполисе. Время в пути пролетело незаметно. Автобус комфортабельный, была одна остановка, где можно было выпить кофе и купить сувениры. Чуть меньше, чем через три часа с учетом остановки, мы уже были у Южных ворот Иераполиса.

Комплекс включает храмы, бани и другие постройки, но бОльшего внимания заслуживает конечно же амфитеатр. Муж обожает античные руины, они с сыном с удовольствием обследовали руины Нимфеона, термы и всевозможные древние находки.

В Памуккале вид белоснежных террас с бирюзовой водой восхитительный. Это стоит увидеть собственными глазами! Вода богата карбонатом кальция, который и образует гигантские травертины - эдакий каскад из террас. Это место просто сказочное, а потому и название у него сказочное: Памуккале переводится как "Хлопковый замок". Вода в террасах теплая и расслабляющая, обладает целебными свойствами.

Купаться в самых живописных террасах нельзя, но зато по ним можно гулять. Конечно, Памуккале - это настоящее чудо природы!!!

Побродив по обломкам истории и перефотографировав травертины со всех ракурсов, мы нагуляли зверский аппетит, и нас повезли на обед. Со всем турецким радушием, вкусно и разнообразно.



Мы остались очень довольны. И я, и муж, и ребенок. Памуккале - это то место, которое не разочарует. Конечно же очень важна грамотная организация процесса, поскольку путь неблизкий, программа тура насыщенная и разноплановая: соприкоснуться с историей, увидеть удивительные по красоте места, да еще и при желании искупаться. Хочется поблагодарить организаторов! Конечно, эта поездка сделает наше пребывание в Турции интересным. Спасибо за прекрасный день и яркие эмоции!