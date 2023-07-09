Сплав по реке на рафтах. Проводится профессиональными инструкторами.



Ограничения по возрасту: от 16 лет Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за человека.



Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.



Необходимо взять с собой: - Воду - не спадающую обувь - футболку под жилет и шорты, которые не скользят, солнцезащитные очки и крем; купальник или плавки, полотенце - сменную одежду - деньги на личные расходы