Сплав по реке на рафтах. Проводится профессиональными инструкторами.
Ограничения по возрасту: от 16 лет Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за человека.
Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.
Необходимо взять с собой: - Воду - не спадающую обувь - футболку под жилет и шорты, которые не скользят, солнцезащитные очки и крем; купальник или плавки, полотенце - сменную одежду - деньги на личные расходы
Ограничения по возрасту: от 16 лет Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 7$ за человека.
Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно.
Необходимо взять с собой: - Воду - не спадающую обувь - футболку под жилет и шорты, которые не скользят, солнцезащитные очки и крем; купальник или плавки, полотенце - сменную одежду - деньги на личные расходы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Добавьте в свой отдых перчинку! Сплав по прохладной и буйной реке Даламан поможет вам с этим! Путешествие начинается у моста Аккопрю и заканчивается в живописном местечке Арпачик. Вам предстоит преодолеть 12 километров бушующей реки. Пороги 3 – 4 степени гарантируют вам большой выброс адреналина. Для рафтинга вам не понадобится предварительный опыт. Положитесь на опытных, высококвалифицированных инструкторов, которые помогут вам преодолеть бурное течение. Борьба с водной стихией вызовет у вас настоящий восторг и надолго останется в памяти!
Программа
- Сбор туристов из отелей с 08:30.
- Остановка на завтрак (за дополнительную стоимость или ланч-бокс из отеля).
- В 11:00 прибытие на реку Даламан, инструктаж, подготовка к сплаву.
- С 12:00 до 15:00 сплав по реке в группах до 10 человек (с инструктором).
- Обед.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктор Экипировка для сплава Обед
- Что не входит
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 08:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
Активный отдых
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
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