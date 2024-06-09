1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$175 за человека
Групповая
2 часа
Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе
Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $37 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$43 за человека
Групповая
6 часов
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$20 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг-тур в Мармарисе для любителей подводного мира
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Погружение с профессиональными инструкторами откроет удивительный подводный мир
Расписание: Ежедневно в 08:30
$39 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$46 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг из Мармариса: незабываемое приключение на реке Даламан
Почувствуйте адреналин на рафтинге по реке Даламан! Опытные инструкторы обеспечат безопасность и незабываемые эмоции. Ограничение по возрасту: от 16 лет
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 08:30
$59 за человека
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Мармарисе: живописные виды и свежий воздух
Как насчет увлекательной конной прогулки вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные животные и свежий горный воздух подарят вам незабываемые эмоции
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00
$39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Активный отдых»
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