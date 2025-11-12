Если, находясь в Турции, Вы хотите необычно и интересно провести время, получить яркие впечатления, увидеть скрытые от посторонних глаз ущелья и долины, полюбоваться береговой линией и морскими пейзажами с горных вершин, без сомнения отправляйтесь на конную прогулку.
Описание экскурсииЧто вас ожидает? Инструктаж Перед началом прогулки вас ждет подробный инструктаж. Вы узнаете интересные факты о лошадях, освоите базовые навыки верховой езды и научитесь взаимодействовать с этими удивительными животными. Опытные инструкторы объяснят, как правильно сидеть в седле, управлять лошадью и соблюдать технику безопасности. У вас будет возможность потренироваться на территории базы, чтобы почувствовать уверенность перед отправлением в путь. Прогулка Конная прогулка — это захватывающее приключение, которое позволяет ощутить особую связь между человеком и животным. Даже если у вас нет опыта общения с лошадьми, вы будете впечатлены их интеллектом и доброжелательностью. Наши кони, специально обученные для туристических маршрутов, отличаются спокойным и ласковым характером, а время, проведенное с ними, подарит вам настоящее удовольствие. Конное сафари в Мармарисе — это не только возможность насладиться живописной природой и посетить исторические места, но и отличная возможность улучшить самочувствие, зарядиться энергией и получить яркие эмоции. Полезная информация: Максимальный вес участника: до 100–110 кг. Возрастное ограничение: от 6 лет. За безопасностью участников следит профессиональная команда конно-спортивного клуба. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
