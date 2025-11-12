Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если, находясь в Турции, Вы хотите необычно и интересно провести время, получить яркие впечатления, увидеть скрытые от посторонних глаз ущелья и долины, полюбоваться береговой линией и морскими пейзажами с горных вершин, без сомнения отправляйтесь на конную прогулку.

Описание экскурсии Что вас ожидает? Инструктаж Перед началом прогулки вас ждет подробный инструктаж. Вы узнаете интересные факты о лошадях, освоите базовые навыки верховой езды и научитесь взаимодействовать с этими удивительными животными. Опытные инструкторы объяснят, как правильно сидеть в седле, управлять лошадью и соблюдать технику безопасности. У вас будет возможность потренироваться на территории базы, чтобы почувствовать уверенность перед отправлением в путь. Прогулка Конная прогулка — это захватывающее приключение, которое позволяет ощутить особую связь между человеком и животным. Даже если у вас нет опыта общения с лошадьми, вы будете впечатлены их интеллектом и доброжелательностью. Наши кони, специально обученные для туристических маршрутов, отличаются спокойным и ласковым характером, а время, проведенное с ними, подарит вам настоящее удовольствие. Конное сафари в Мармарисе — это не только возможность насладиться живописной природой и посетить исторические места, но и отличная возможность улучшить самочувствие, зарядиться энергией и получить яркие эмоции. Полезная информация: Максимальный вес участника: до 100–110 кг. Возрастное ограничение: от 6 лет. За безопасностью участников следит профессиональная команда конно-спортивного клуба. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.

