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По популярности
Групповая
12 часов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
Сегодня в 06:30
3 июля в 06:30
$35 за человека
Групповая
13 часов
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
4 июля в 02:00
7 июля в 02:00
$210 за человека
Групповая
10 часов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
4 июля в 05:00
11 июля в 05:00
$35 за человека
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Мармарисе: традиционный отдых и спа-процедуры
Насладитесь двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Сауна, масляный и пенный массаж, пилинг - все для вашего полного расслабления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$20 за человека
Мини-группа
5 часов
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$30 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
Завтра в 06:30
5 июля в 06:30
$45 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия: Параглайдинг в Фетхие из Мармариса с видами на Олюдениз
Всего в 125 км от Мармариса находится центр параглайдинга. Полет с горы Бабадаг откроет волшебные виды на Олюдениз и море. Забронируйте экскурсию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за человека
Групповая
1 час
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$175 за человека
Групповая
2 часа
Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе
Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $37 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
- AAlexandr5 мая 2024Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
- VViktoriaperminova5525 октября 2023Превосходная экскурсия, большое спасибо.
- FFreih13 октября 2023В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
- MMila23 сентября 2023Эгейские острова из МармарисаДобавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
- ААлексей18 августа 2023Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
- ССергей10 августа 2023Эгейские острова из МармарисаПрекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
- ККристина15 июня 2023Нас забрали из отеля, во время, но отвезли в хамам при каком-то отеле, нас начали разводить на деньги, мол у
- ААлексей10 июня 2023Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
- иирина28 мая 2023Остров Клеопатры из МармарисаКто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «От вашего отеля»
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