Готовы окунуться в незабываемое приключение в Мармарисе? Наши дайв‑туры подарят вам мощный заряд адреналина и откроют скрытые чудеса Эгейского моря. Присоединяйтесь к одному из самых востребованных водных развлечений Мармариса — подводному
Описание водной прогулкиТрансфер к пирсу и отправление Кондиционированный автобус доставит из гостиницы в гавань, где ждет катер и экипаж. Морское путешествие пройдет на комфортабельном судне, подходящем для дайвинга и отдыха. В окрестностях Мармариса более 20 дайв-спотов, капитан выбирает два лучших места каждое утро, учитывая состояние моря, для обеспечения наилучшей видимости и впечатлений. 2 погружения и обед Капитан выберет оптимальное место для 25-минутного первого погружения, чтобы полюбоваться морской фауной и отработать навыки дайвинга под присмотром профессионалов. Между погружениями предлагается лёгкий обед из сэндвичей. Второе погружение на живописном споте, исследование подводного мира. По возвращении в порт — трансфер в отель на автобусе, завершение дня. Могут ли мои дети поехать и просто посмотреть, как я ныряю? Да, сопровождающие могут поехать и наблюдать за погружением дайвера, плавать и загорать. Но сопровождающий не сможет внезапно решить погрузиться, так как количество баллонов для дайверов рассчитывается до поездки. Будут ли акулы? Крайне маловероятно! Маршрут проходит по мелководным прибрежным зонам. Полностью исключить возможность встречи невозможно, но акулы редко заходят на мелководье. Зато вы увидите множество разноцветных рыб и, возможно, встретите черепаху или осьминога. Важная информация:
- Занятия дайвингом в Турции разрешены для детей старше 14 лет.
- Людям с серьёзными проблемами со здоровьем или с дыханием мы не рекомендуем дайвинг.
- Для новичков период погружения может быть короче 40 минут. Опыт погружения не нужен.
- Возьмите с собой: полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.
- Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дополнительную плату — 20$ за человека.
- Место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления.
Ежедневно ориентировочно в 09:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Оборудования для дайвинга
- Обед
- Два погружения
- Русскоговорящий инструктор
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки на корабле
- Фото - и видеосъёмка при погружении
- Личные затраты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно ориентировочно в 09:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Занятия дайвингом в Турции разрешены для детей старше 14 лет
- Людям с серьёзными проблемами со здоровьем или с дыханием мы не рекомендуем дайвинг
- Для новичков период погружения может быть короче 40 минут. Опыт погружения не нужен
- Возьмите с собой: полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки
- Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дополнительную плату - 20$ за человека
- Место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kristina
13 июл 2025
Все ребята профессионалы, огромное спасибо за замечательную организацию!)) атмосфера просто супер! Мы остались очень довольны, рекомендую!
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 00:00
13 ноя в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Круиз
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 08:30
4 мая в 08:30
$35 за человека