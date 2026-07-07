Описание тура
Семь дней на яхте Bavaria вдоль турецкой Ривьеры - и за это время вы научитесь задерживать дыхание до 2-х минут, нырять на 10–15 метров, возможно поймаете тунца-бонито на спиннинг и поучаствуете в подводной охоте на крылатку с последующей дегустацией сашими прямо на борту.
Это не круиз с шезлонгами - это неделя настоящего водного приключения с опытным шкипером и гидом по фридайвингу. И только у нас - полное погружение сразу в два мира: надводный и подводный, с реальными навыками, которые останутся с вами после возвращения домой. Осваиваем Парус и Сапборд; Снорклинг и Фридайвинг; Спиннинг и Подводное ружьё.
Каждый день - новая бухта, недоступная с берега. Утром переход под парусом, днём снорклинг или апноэ в бирюзовой воде, вечером - бокал белого вина на закате и медитация над водой. Ритм выстроен так, чтобы между активностями было время просто полежать в гамаке, позагорать и смотреть в звездное небо.
Желающие могут сдать зачёт и получить международный сертификат по фридайвингу.
Изучаем историю региона, посетим Античные «места силы».
Время остановится и растянется - как в детстве. После этого тура вы вряд ли захотите поехать в обычный отель на пляжный отдых.
- парусный переход вдоль берегов Ликии и Византии
- апноэ и фридайвинг в бухтах турецкой Ривьеры
- подводная охота на крылатку — инвазивный вид Средиземного моря
- ловля тунцов-бонито, кальмаров на спиннинг
- экскурсии к античным руинам Древней Ликии и Византии, «местам Силы».
- закат с бокалом вина на якоре в уютной закрытой бухте
- Этот тур для вас, если вы: хотите попробовать фридайвинг или подводную охоту с нуля или улучшить ваши навыки; ищете активный отдых без пляжного «лежи-ешь-спи»; любите паруса, море и смену локаций каждый день; готовы к небольшой физической нагрузке и открыты к новому - хотите вернуться домой с реальным навыком, а не просто с загаром.
Программа тура по дням
Старт Приключения
Встречаемся в Марине Мармариса. Знакомство экипажа, осмотр лодки. Краткий предварительный инструктаж по безопасности. Закупка продуктов и воды, распределяем вещи по каютам. Выход в Море.
Общий план дня:
Прилет (аэропорт Даламан).
Трансфер до яхты (я или встречаю вас в аэропорту или организую переезд до марины).
Заселение на лодку
Знакомство экипажа и базовый инструктаж по ТБ
Закупка продуктов и бункировка лодки
Первый выход в море и короткий Переход
Купание и снорклинг в море
Ужин и вечерний брифинг
подробное описание Дня:
Собираемся на набережной Мармариса - Мекке яхтенного туризма, в условленном месте. Знакомимся и переезжаем на яхту. Загружаем вещи и распределяет каюты, в это время шкипер проводит базовый инструктаж: как себя вести на борту, техника безопасности, базовые команды, пользование гальюном и камбузом. Идём в город на закупки базовых продуктов питания и воды. Загружаем Яхту и выходим в море - первый короткий переход в сторону бухты Чифтлик. Встаем на якорь. Первое купание в Эгейском море. Ужин на яхте под звездами.
Первый тренинг
Проводим брифинг и первую тренировку по апноэ.
Подбор и проверка оборудование для ныряния.
Первые нырки. Проверяем базовые навыки.
Общий план дня:
Подъем, завтрак на лодке
Брифинг, подбор снаряжения
Разминка и Тренировка в воде
Обед
Переход на новую локацию
Свободное время и отдых
Ужин
Вечерний спорт-брифинг и лекция по теории апноэ
Опишу наш стандартный тренировочный день:
Завтракаем на лодке (либо поздний завтрак после тренировки). Проводим базовый Инструктаж по теории. Делаем разминку и приступаем к тренировке в воде. Ныряем 1,5-2 часа, тренируем технику заныра и продувку под водой.
Переодеваемся, приступаем к обеду. В это время Яхта меняет локацию. Во время перехода закидываем снасти и троллим на тунца-бонито. Переходим в новую бухту, швартуемся у пирса ресторана или встанем на якорь. Загораем, купаемся, катаемся на Сапе, ловим рыбу.
Ужинаем на лодке или в ресторане. Перед сном проводим спорт-брифинг по итогам тренировочного дня и лекцию по теории апноэ и фридайвинга.
Переход Чифтлик-Бозбурун
Подъем
Разминка
Тренировка в воде: фридайвинг
Обед
Переход на ночную якорную стоянку
Брифинг
Ужин на борту или в ресторане
День отдыха и Экскурсий
Переход в бухту Книдоса
Осмотр руин древнего храмового комплекса
Обед
Переход в другую бухту для ночной стоянки
Сапборд и снорклинг, вечерняя подводная охота
Ужин на борту
Книдос-Датча
Переход на следующую якорную стоянку к полуострову Датча
Разминка
Тренировка в воде: фридайвинг и подводная охота
Поздний завтрак/Обед
Пляжный отдых, сапборд
Брифинг, Лекция по теории
Переход Датча-Бозуккале
Разминка
Тренировка в воде
Переход в Бухту Лорима
Осмотр старой крепости
Свободное время
Ужин в ресторане
Заключительный день
Переходим в домашнюю Марину.
Останавливаемся в пути в дикой бухте - фридайвим, снорклим, катаемся на Сапе
Сдача базовых нормативов (по желанию)
Финальный брифинг
Праздничный ужин на борту или в ресторане
Сбор вещей и подготовка к чек-ауту и отъезду.
Чек-аут на следующее утро с 9 до 11.00 (на 8-й день).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и переходы на Яхте
- Судовая касса (топливо, судовые документы, постельное бельё, финальная уборка)
- Снаряжение для снорклинга, фридайвинга и подводной охоты
- Сапборд
- WiFi на борту
- Тренировки с гидом-инструктором в воде
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Продуктовая касса (100-150 евро с человека), рестораны (по меню)
- Заход в Марины (по желанию экипажа)
- Трансфер до Яхты и в аэропорт
- Сертификация по фридайвингу и подводной охоте
О чём нужно знать до поездки
Тур очень динамичный и проходит в красивейших локациях Эгейского моря.
Я делаю основные акценты на безопасность, качество преподавания и комфорт - поэтому «спортивных» мест всего 4. Тем не менее вы можете взять с собой не ныряющего компаньона или ребенка, проживающего с вами в одной каюте: скидка для них на тур будет 25%.
ВАЖНО!: мы живем и ходим на Яхте, следовательно - зависим от погодных условий и ветра. Порядок дней и посещений бухт может варьироваться и меняться, маршрут может быть скорректирован и изменен. Финальное решение останется за капитаном: в приоритете всегда будет БЕЗОПАСНОСТЬ судна и пассажиров.
Этот регион Турции в разгар сезона является Меккой лайтового яхтинга, с массой различных бухт, подходящих под любые погодные условия. Даже в случае коррекции маршрута всегда найдется достойная замена.
Пожелания к путешественнику
Хорошая физическая форма, бодрый настрой, здоровый авантюризм и желание водных приключений.
Желательно оформление медицинской страховки с опцией «активный отдых».
Визы
Виза в Турцию не нужна, загранпаспорт должен действовать 4 месяца с даты заезда.