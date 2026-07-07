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Описание тура

Семь дней на яхте Bavaria вдоль турецкой Ривьеры - и за это время вы научитесь задерживать дыхание до 2-х минут, нырять на 10–15 метров, возможно поймаете тунца-бонито на спиннинг и поучаствуете в подводной охоте на крылатку с последующей дегустацией сашими прямо на борту.

Это не круиз с шезлонгами - это неделя настоящего водного приключения с опытным шкипером и гидом по фридайвингу. И только у нас - полное погружение сразу в два мира: надводный и подводный, с реальными навыками, которые останутся с вами после возвращения домой. Осваиваем Парус и Сапборд; Снорклинг и Фридайвинг; Спиннинг и Подводное ружьё.

Каждый день - новая бухта, недоступная с берега. Утром переход под парусом, днём снорклинг или апноэ в бирюзовой воде, вечером - бокал белого вина на закате и медитация над водой. Ритм выстроен так, чтобы между активностями было время просто полежать в гамаке, позагорать и смотреть в звездное небо.

Желающие могут сдать зачёт и получить международный сертификат по фридайвингу.

Изучаем историю региона, посетим Античные «места силы».

Время остановится и растянется - как в детстве. После этого тура вы вряд ли захотите поехать в обычный отель на пляжный отдых.