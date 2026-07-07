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Две стихии

Семь дней на яхте Bavaria вдоль Турецкой ривьеры
Две стихииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Две стихииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Две стихииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Семь дней на яхте Bavaria вдоль турецкой Ривьеры - и за это время вы научитесь задерживать дыхание до 2-х минут, нырять на 10–15 метров, возможно поймаете тунца-бонито на спиннинг и поучаствуете в подводной охоте на крылатку с последующей дегустацией сашими прямо на борту.

Это не круиз с шезлонгами - это неделя настоящего водного приключения с опытным шкипером и гидом по фридайвингу. И только у нас - полное погружение сразу в два мира: надводный и подводный, с реальными навыками, которые останутся с вами после возвращения домой. Осваиваем Парус и Сапборд; Снорклинг и Фридайвинг; Спиннинг и Подводное ружьё.

Каждый день - новая бухта, недоступная с берега. Утром переход под парусом, днём снорклинг или апноэ в бирюзовой воде, вечером - бокал белого вина на закате и медитация над водой. Ритм выстроен так, чтобы между активностями было время просто полежать в гамаке, позагорать и смотреть в звездное небо.

Желающие могут сдать зачёт и получить международный сертификат по фридайвингу.

Изучаем историю региона, посетим Античные «места силы».

Время остановится и растянется - как в детстве. После этого тура вы вряд ли захотите поехать в обычный отель на пляжный отдых.

  • парусный переход вдоль берегов Ликии и Византии
  • апноэ и фридайвинг в бухтах турецкой Ривьеры
  • подводная охота на крылатку — инвазивный вид Средиземного моря
  • ловля тунцов-бонито, кальмаров на спиннинг
  • экскурсии к античным руинам Древней Ликии и Византии, «местам Силы».
  • закат с бокалом вина на якоре в уютной закрытой бухте
  • Этот тур для вас, если вы: хотите попробовать фридайвинг или подводную охоту с нуля или улучшить ваши навыки; ищете активный отдых без пляжного «лежи-ешь-спи»; любите паруса, море и смену локаций каждый день; готовы к небольшой физической нагрузке и открыты к новому - хотите вернуться домой с реальным навыком, а не просто с загаром.

Программа тура по дням

1 день

Старт Приключения

Встречаемся в Марине Мармариса. Знакомство экипажа, осмотр лодки. Краткий предварительный инструктаж по безопасности. Закупка продуктов и воды, распределяем вещи по каютам. Выход в Море.

Общий план дня:

  • Прилет (аэропорт Даламан).

  • Трансфер до яхты (я или встречаю вас в аэропорту или организую переезд до марины).

  • Заселение на лодку

  • Знакомство экипажа и базовый инструктаж по ТБ

  • Закупка продуктов и бункировка лодки

  • Первый выход в море и короткий Переход

  • Купание и снорклинг в море

  • Ужин и вечерний брифинг

подробное описание Дня:

Собираемся на набережной Мармариса - Мекке яхтенного туризма, в условленном месте. Знакомимся и переезжаем на яхту. Загружаем вещи и распределяет каюты, в это время шкипер проводит базовый инструктаж: как себя вести на борту, техника безопасности, базовые команды, пользование гальюном и камбузом. Идём в город на закупки базовых продуктов питания и воды. Загружаем Яхту и выходим в море - первый короткий переход в сторону бухты Чифтлик. Встаем на якорь. Первое купание в Эгейском море. Ужин на яхте под звездами.

Старт ПриключенияСтарт Приключения
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Первый тренинг

Проводим брифинг и первую тренировку по апноэ.

Подбор и проверка оборудование для ныряния.

Первые нырки. Проверяем базовые навыки.

Общий план дня:

  • Подъем, завтрак на лодке

  • Брифинг, подбор снаряжения

  • Разминка и Тренировка в воде

  • Обед

  • Переход на новую локацию

  • Свободное время и отдых

  • Ужин

  • Вечерний спорт-брифинг и лекция по теории апноэ

Опишу наш стандартный тренировочный день:

Завтракаем на лодке (либо поздний завтрак после тренировки). Проводим базовый Инструктаж по теории. Делаем разминку и приступаем к тренировке в воде. Ныряем 1,5-2 часа, тренируем технику заныра и продувку под водой.

Переодеваемся, приступаем к обеду. В это время Яхта меняет локацию. Во время перехода закидываем снасти и троллим на тунца-бонито. Переходим в новую бухту, швартуемся у пирса ресторана или встанем на якорь. Загораем, купаемся, катаемся на Сапе, ловим рыбу.

Ужинаем на лодке или в ресторане. Перед сном проводим спорт-брифинг по итогам тренировочного дня и лекцию по теории апноэ и фридайвинга.

Первый тренингПервый тренингПервый тренинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Переход Чифтлик-Бозбурун

Подъем

Разминка

Тренировка в воде: фридайвинг

Обед

Переход на ночную якорную стоянку

Брифинг

Ужин на борту или в ресторане

Переход Чифтлик-БозбурунПереход Чифтлик-БозбурунПереход Чифтлик-Бозбурун
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День отдыха и Экскурсий

Переход в бухту Книдоса

Осмотр руин древнего храмового комплекса

Обед

Переход в другую бухту для ночной стоянки

Сапборд и снорклинг, вечерняя подводная охота

Ужин на борту

День отдыха и ЭкскурсийДень отдыха и ЭкскурсийДень отдыха и Экскурсий
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Книдос-Датча

Переход на следующую якорную стоянку к полуострову Датча

Разминка

Тренировка в воде: фридайвинг и подводная охота

Поздний завтрак/Обед

Пляжный отдых, сапборд

Брифинг, Лекция по теории

Книдос-ДатчаКнидос-ДатчаКнидос-Датча
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Переход Датча-Бозуккале

Разминка

Тренировка в воде

Переход в Бухту Лорима

Осмотр старой крепости

Свободное время

Ужин в ресторане

7 день

Заключительный день

Переходим в домашнюю Марину.

Останавливаемся в пути в дикой бухте - фридайвим, снорклим, катаемся на Сапе

Сдача базовых нормативов (по желанию)

Финальный брифинг

Праздничный ужин на борту или в ресторане

Сбор вещей и подготовка к чек-ауту и отъезду.

Чек-аут на следующее утро с 9 до 11.00 (на 8-й день).

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и переходы на Яхте
  • Судовая касса (топливо, судовые документы, постельное бельё, финальная уборка)
  • Снаряжение для снорклинга, фридайвинга и подводной охоты
  • Сапборд
  • WiFi на борту
  • Тренировки с гидом-инструктором в воде
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Продуктовая касса (100-150 евро с человека), рестораны (по меню)
  • Заход в Марины (по желанию экипажа)
  • Трансфер до Яхты и в аэропорт
  • Сертификация по фридайвингу и подводной охоте
О чём нужно знать до поездки

Тур очень динамичный и проходит в красивейших локациях Эгейского моря.

Я делаю основные акценты на безопасность, качество преподавания и комфорт - поэтому «спортивных» мест всего 4. Тем не менее вы можете взять с собой не ныряющего компаньона или ребенка, проживающего с вами в одной каюте: скидка для них на тур будет 25%.

ВАЖНО!: мы живем и ходим на Яхте, следовательно - зависим от погодных условий и ветра. Порядок дней и посещений бухт может варьироваться и меняться, маршрут может быть скорректирован и изменен. Финальное решение останется за капитаном: в приоритете всегда будет БЕЗОПАСНОСТЬ судна и пассажиров.

Этот регион Турции в разгар сезона является Меккой лайтового яхтинга, с массой различных бухт, подходящих под любые погодные условия. Даже в случае коррекции маршрута всегда найдется достойная замена.

Пожелания к путешественнику

Хорошая физическая форма, бодрый настрой, здоровый авантюризм и желание водных приключений.

Желательно оформление медицинской страховки с опцией «активный отдых».

Визы

Виза в Турцию не нужна, загранпаспорт должен действовать 4 месяца с даты заезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владимир
Владимир — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Владимир. С 2023 года я организую и провожу авторские туры с обучением эксклюзивным водным видам Спорта: Фридайвинг (ныряем на одном вдохе без оборудования) и Подводная охота. Туры
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проходят как на суше - с комфортным проживанием в частном секторе, так и на Яхтах и Катамаранах непосредственно в Море. Мои профессиональные компетенции - инструктор по Фридайвингу с глубиной погружений 50+ метров, инструктор по подводной охоте Федерации подводного спорта России и ДОСААФ,- позволяют мне организовывать подобные мероприятия с обучением на высоком уровне, тщательно подбирая необходимое снаряжение и лучшие локаций для погружений. Основной регион - это живописное средиземноморское побережье Турции, вдоль «Ликийской тропы» - от г. Каша до Мармариса и Бодрума. Сезон - с середины апреля по конец октября. А также - Тунис, Индия, Индонезия. Для кого предназначены мои туры? В первую очередь - для людей любящих и уважающих Водную Стихию и понимающих, что настоящее название нашей планеты - это Вода, тех кто любит изюминку и вишенку на торте, а не «пресное тесто» all inclusive и готовые шаблоны. Такие туры подойдут и людям, испытывающим определенные страхи и дискомфорт к воде, - как возможность плавно и под бдительным контролем прожить и перезагрузить свои отношения с этой стихией - в увлекательном формате авторского психологического шоу. Вода, особенно морская расслабляет, снимает стресс, очищает организм и наполняет позитивом!! Присоединяетесь к нашей команде!

Тур входит в следующие категории Мармариса

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