Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Увидеть «дымоходы фей», спуститься в подземный город и встретить невероятный закат
Начало: Аэропорт Стамбула, после 13:00
«В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый»
20 апр в 08:00
€400 за человека
Три части Каппадокии в мини-группе: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
«Едем с нами, чтобы посмотреть на это нерукотворное чудо и узнать, как человек использовал дары природы: строил жилища и храмы в конусах из мягкого камня и даже целые подземные города, уходящие на десятки метров вниз»
2 мар в 14:00
23 мая в 14:00
€620 за человека
Каппадокия в мини-группе: долины, подземный город и гончарная мастерская
Полюбоваться причудливыми скалами и воздушными шарами и пожить в пещерном отеле
Начало: Аэропорт Гёреме, 19:00
«После обеда в Гёреме заедем на смотровую долины Любви и завершим день в пещерном поселении Чавушин с живописным видом на Розовую долину»
9 мар в 19:00
20 апр в 19:00
$900 за человека
