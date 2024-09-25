Туры в Каппадокию из Невшехира в 2025

Найдено 3 тура в категории «Каппадокия» в Невшехире, цены от $600. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
На машине
3 отзыва
4 дня
Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Увидеть «дымоходы фей», спуститься в подземный город и встретить невероятный закат
Начало: Аэропорт Стамбула, после 13:00
24 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$600 за человека
Каппадокия: экскурсия с гидом-историком по долинам и подземному городу и гончарный мастер-класс
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Каппадокия: экскурсия с гидом-историком по долинам и подземному городу и гончарный мастер-класс
Полюбоваться необычными скалами и небом, усыпанном шарами, и узнать, как люди жили здесь в древности
Начало: Невшехир, аэропорт, точное время - по договорённос...
8 апр в 10:00
36 000 за человека
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
5 дней
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
20 апр в 10:00
4 июн в 08:00
600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    25 сентября 2024
    Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
    Каппадокию нужно смотреть с турлидером, а не самостоятельно! Они знают места о которых Вы можете не подозревать, Максим заранее созванивался
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    с ресторанами с вкуснейшей турецкой кухней и бронировал столик на всю компанию. Он знал куда лучше поехать, чтобы не стоять в очередях! Благодаря индивидуальному туру мы находились на объектах столько, сколько хотели и дети могли облазать все места, куда им было интересно попасть - благодаря этому дети были довольны и с 9-00 до 17 -00 мужественно ездили с нами!

  • И
    Ирина
    17 сентября 2024
    Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
    Невероятно красивые места. Интересные маршруты, каждый день дарил новые впечатления. Замечательный гид, Максим, открыл для нас совершенно новую Турцию. И, хотя, из-за погоды, мы не смогли полететь на шаре, благодаря дрону, увидели Кападокию сверху!!!
  • А
    Алексей
    16 сентября 2024
    Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
    Мне очень понравилась поездка. Разнообразные интересные активности не давали приесться. Программа на день подбиралась в зависимости от ситуации с погодой. В группе было трое детей, для них не были сложны эти активности. Детям было весело, иногда даже слишком)

Ответы на вопросы от путешественников по Невшехиру в категории «Каппадокия»

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  1. Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
  2. Каппадокия: экскурсия с гидом-историком по долинам и подземному городу и гончарный мастер-класс
  3. Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Сколько стоит тур в Невшехире в феврале 2025
Сейчас в Невшехире в категории "Каппадокия" можно забронировать 3 тура от 600 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Невшехира, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2025. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в тур поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную тур, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта