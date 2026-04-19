Описание тура
Погружение в одну из самых красивых троп мира — Ликийскую. Маршрут проходит вдоль Средиземного моря: горы, бухты, древние руины и панорамы каждый день. Комфортный треккинг с гидом, продуманная логистика и живая атмосфера приключения. Идеально для тех, кто хочет перезагрузиться и увидеть Турцию по-настоящему.
Программа тура по дням
Встреча в Анталии - переезд в Олюдениз
Наше путешествие начинается в Анталии, где мы встречаемся и отправляемся на комфортабельном автобусе в сторону живописного Олюдениза. Дорога займет около 3,5 часов и пройдет по красивейшим горным и прибрежным пейзажам. По прибытии заселяемся в уютную гостиницу, отдыхаем и адаптируемся к новым условиям. Вечером нас ждет вкусный ужин у камина, знакомство с участниками группы и обсуждение маршрута, особенностей трека и правил безопасности. Спокойная и тёплая атмосфера помогает настроиться на предстоящее приключение.
Поселок Kirme
Протяжённость: 11 км Время в пути: 4-5 часа Набор высоты 800м, Сброс 250м.
Сразу после завтрака собираем рюкзаки и выходим на маршрут. Каменистая тропа плавно уходит вверх по отрогам массива Баба-Даг. Здесь открывается шикарный вид на лагуну Олюдениз. По дороге будут привалы и короткие перекусы. На ночлег мы остановимся на лесной поляне недалеко от посёлка Кирме. Вечером традиционно питательный ужин и собрание.
Пляж Кабак
Протяжённость: 8,4 км. Время в пути: 4 часа Набор высоты: 200 м. Сброс: 600 м.
Утро и снова в путь. Сегодня весь маршрут пройдёт по сельской местности без особого набора высоты. Пройдя через маленький посёлок Кирме, спустимся к посёлку Фаралья, который расположился на самом краю приморского ущелья. Там же находится и знаменитая Долина Бабочек, пристанище в мае-июне более ста видов редких бабочек. В связи с этим долина является заповедной зоной. На ночь остановимся в кемпинге, расположенном на живописном пляже в посёлке Кабак.
Отдых у моря и переход в горы
Протяжённость: 6 км. Время в пути: 5 часа Набор высоты: 500 м.
Утро начинаем в расслабленном ритме — у нас свободное время для неспешной прогулки к пляжу Кабак. Это уединённое место с бирюзовой водой и тёплым солнцем идеально подходит для купания и короткого отдыха перед началом активной части маршрута. После полудня собираемся и выдвигаемся в горную местность. Нас ждёт подъём в верховья, где за каждым поворотом открываются захватывающие виды: лазурное побережье внизу, зелёные склоны вокруг и бескрайнее небо над головой. Вечером устраиваем привал, ужинаем и отдыхаем, наслаждаясь тишиной и красотой гор.
Окресности Посёлок Yediburunlar
Протяжённость: 10 км. Время в пути: 7 часов Набор высоты: 750 м. Сброс: 430 м.
Продолжаем наше путешествие по горной местности, постепенно погружаясь в атмосферу древней Ликии. Утром тропа ведёт нас мимо величественных ликийских гробниц, вырезанных прямо в скалах — это уникальные археологические памятники, хранящие дух древней цивилизации. Затем нам предстоит преодолеть несложный, но живописный перевал на высоте около 750 метров. Подъём не требует специальной подготовки и вознаграждается потрясающими панорамами на горы и побережье. По мере того как мы набираем высоту, открываются всё более впечатляющие виды, наполняющие дорогу вдохновением и ощущением свободы.
Песочный пляж Patara
Протяжённость: 16 км. Время в пути: 6-8 часов Набор высоты: 800 м.
Путь к древнему морю. Сегодня нас ждет один из самых красивых переходов по Ликийской тропе — от высокогорных террас Едибурунлар к бескрайнему пляжу Патара. С утра мы начинаем спуск с прибрежных утёсов, петляя по склонам, поросшим ароматными соснами, розмарином и тимьяном. Маршрут проходит через небольшие деревушки и уединённые пастбища, где иногда можно встретить местных жителей или стада коз. По пути открываются захватывающие виды на море и далекие горизонты. Ближе к вечеру тропа приводит нас к песчаному берегу — это знаменитый пляж Патара, один из самых протяжённых в Турции. Здесь можно искупаться, прогуляться по барханам и полюбоваться закатом, который окрашивает небо и море в тёплые золотисто-розовые оттенки. Рядом — развалины древнего города Патара, некогда важного порта Ликии.
Патара - древний город и переезд в Kas
Путь к древнему морю. Утро начинается на одном из самых удивительных пляжей Средиземноморья — бескрайнем песчаном берегу Патары. После неспешного, вкусного завтрака, под шум прибоя и крики чаек, мы отправляемся исследовать руины древнего города. Патара — это не просто археологический памятник, а настоящий город-призрак, хранящий величие ликийской и римской эпох. Мы увидим хорошо сохранившийся амфитеатр, древнюю улицу с колоннами, античные ворота и, конечно, знаменитый Патарский парламент — одно из первых в мире зданий, построенных специально для демократических собраний. После насыщенной прогулки по истории нас ждёт короткий переезд в один из самых живописных городков Турции — Каш. Город уютно расположился между горами и морем, сохранив атмосферу тишины, свободы и морского очарования. Мы останавливаемся в приятном кемпинге недалеко от центра, отдыхаем, а вечером отправляемся на прогулку по старым улочкам, лавочкам ремесленников и набережной с видом на закат. Это идеальное место, чтобы немного замедлиться и просто насладиться моментом.
Возвращение в Анталию - отдых и прощание
После насыщенных дней приключений и впечатлений мы берём паузу для отдыха. Утром покидаем уютный Каш и отправляемся в Анталию — город, где началось наше путешествие. По прибытии заселяемся в гостиницу, немного отдыхаем и затем выходим на прогулку по вечернему городу. Узкие улочки Старого города (Калеичи), шум базаров, ароматы восточных специй и шум прибоя создают особое настроение завершения и лёгкой грусти. Этот день — время подвести итоги, поделиться впечатлениями, обнять новых друзей и отпустить путешествие в сердце как ценный и яркий опыт. Вечером — прощальный ужин, разговоры до поздней ночи и обещания встретиться снова.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Что включено
- Услуги гидов, Трансферы на треке, 2 ночи в отеле, Проживание в кемпинге на треке, Питание на треке, Пропуск в национальный парк, Фирменный мерч
Что не входит в цену
- Перелёт до Антальи, Трансфер до отеля в Анталье, Медицинская страховка, Туристическое снаряжение