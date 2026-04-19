7 день

Патара - древний город и переезд в Kas

Путь к древнему морю. Утро начинается на одном из самых удивительных пляжей Средиземноморья — бескрайнем песчаном берегу Патары. После неспешного, вкусного завтрака, под шум прибоя и крики чаек, мы отправляемся исследовать руины древнего города. Патара — это не просто археологический памятник, а настоящий город-призрак, хранящий величие ликийской и римской эпох. Мы увидим хорошо сохранившийся амфитеатр, древнюю улицу с колоннами, античные ворота и, конечно, знаменитый Патарский парламент — одно из первых в мире зданий, построенных специально для демократических собраний. После насыщенной прогулки по истории нас ждёт короткий переезд в один из самых живописных городков Турции — Каш. Город уютно расположился между горами и морем, сохранив атмосферу тишины, свободы и морского очарования. Мы останавливаемся в приятном кемпинге недалеко от центра, отдыхаем, а вечером отправляемся на прогулку по старым улочкам, лавочкам ремесленников и набережной с видом на закат. Это идеальное место, чтобы немного замедлиться и просто насладиться моментом.

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