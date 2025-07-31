Мои заказы

Семейные развлекательные экскурсии Памуккале

На воздушном шаре - над Памуккале
На машине
На воздушном шаре
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
7 мар в 06:00
8 мар в 06:00
€116 за человека
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
На воздушном шаре
2.5 часа
Групповая
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 04:00
7 мар в 04:00
8 мар в 04:00
€110 за человека
Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом
Начало: Около входа в Античном городе Хиераполись в Памукк...
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
$300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    31 июля 2025
    На воздушном шаре - над Памуккале
    Воздушные шары над Памуккале - это просто на разрыв души и в сердечко. Если есть шанс попасть на это действие,
    читать дальше

    то используйте, не пожалеете ни об одном потраченном евро и минуте в дороге. Вставать надо рано утром, так как шары взлетают перед рассветом, чтобы увидеть восходящее над горами солнце. Шар может подняться до 1600 метров, дух захватывает, если боитесь высоты, то рекомендуется быть поближе к центру корзины. И да, не забудьте селфи-палку, фотки получатся шикарные!

