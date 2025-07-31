Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
7 мар в 06:00
8 мар в 06:00
€116 за человека
Групповая
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 04:00
7 мар в 04:00
8 мар в 04:00
€110 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом
Начало: Около входа в Античном городе Хиераполись в Памукк...
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
$300 за всё до 10 чел.
