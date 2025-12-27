Мои заказы

Групповые экскурсии Памуккале

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Памуккале, цены от €116. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
На воздушном шаре - над Памуккале
На машине
На воздушном шаре
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
5 янв в 06:00
6 янв в 06:00
€116 за человека
Полёт на гирокоптере над Памуккале
30 минут
Мини-группа
до 1 чел.
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Начало: Памуккале
$170 за человека
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
На воздушном шаре
1 час
Групповая
до 28 чел.
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
Начало: Отели Памуккале / Отели Карахаит
Расписание: 01:30
Завтра в 01:30
$158 за человека

Сколько стоит экскурсия по Памуккале в декабре 2025
Сейчас в Памуккале в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 170. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Памуккале из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Памуккале по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль