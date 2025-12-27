Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
5 янв в 06:00
6 янв в 06:00
€116 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Начало: Памуккале
$170 за человека
до 28 чел.
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
Начало: Отели Памуккале / Отели Карахаит
Расписание: 01:30
Завтра в 01:30
$158 за человека
