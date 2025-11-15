Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом

Памуккале образовалось в течение тысячелетия, минеральная вода с кальция, стекая над холмами образовала белоснежные; белье травертины, где у вас будет возможность фотографироваться, свободное время для фото сессии.
Описание экскурсииЧто вы увидите: Античный театр Арена, где во время Римского периода проводились гладиаторские борьбы. Бассейн Клеопатры с термальной воды, будет возможность искупаться и поплавать. Античный город Иерополись Римского периода, архитектура и история некрополя и археологического музея. После посещения достопримечательностей Памуккале у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников. Важная информация: На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура. Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки.
Ежедневно в 05:00, 06:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Античный Театр
- Хиераполис Античный город
- Бассейн Клеопатрой с термальной водой
- Белоснежные белье травертины
- Археологический музей в Памуккале
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду, обед и сувениры
- Входной билет в Памуккале - 30 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
- Входной билет в Бассейн Клеопатры с термальной водой - 250 лир с человека, дети до 6 лет - вход бесплатно
- Обед - 450 лир с человека, дети с 0 до 6 лет - бесплатно, дети с 6 до 12 лет - 50% скидка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около входа в Античном городе Хиераполись в Памуккале
Завершение: В Античном городе Хиераполись в Памуккале
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00, 06:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
