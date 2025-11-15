Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Памуккале образовалось в течение тысячелетия, минеральная вода с кальция, стекая над холмами образовала белоснежные; белье травертины, где у вас будет возможность фотографироваться, свободное время для фото сессии.

Описание экскурсии Что вы увидите: Античный театр Арена, где во время Римского периода проводились гладиаторские борьбы. Бассейн Клеопатры с термальной воды, будет возможность искупаться и поплавать. Античный город Иерополись Римского периода, архитектура и история некрополя и археологического музея. После посещения достопримечательностей Памуккале у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников. Важная информация: На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура. Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки.

