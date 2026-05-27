Подарите себе одно из самых ярких впечатлений в Турции — полёт на воздушном шаре над Памуккале! С высоты птичьего полёта вы полюбуетесь необычными ландшафтами в самый прекрасный момент дня — на рассвете.
Описание экскурсии
За час полёта вы увидите:
- Травертины Памуккале — белоснежные террасы из кальцита, наполненные термальной водой. С воздуха они выглядят как огромные хлопковые ступени, плавно спускающиеся по склону горы. Именно на рассвете цвет и текстура травертинов особенно выразительны.
- Античный Иераполис — руины древнего курортного города 1–2 веков н. э., построенного вокруг целебных источников.
- Термальные источники и бассейны — вид сверху позволяет увидеть, как горячая минеральная вода формировала ландшафт на протяжении тысячелетий.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отелей Памуккале и Карахаита на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, полёт на шаре (корзина на 16 или 20 чел.), страховка.
- Отдельно по желанию оплачивается фотосъёмка во время полёта — стоимость зависит от сезона, уточняйте в переписке.
- Длительность полёта — 1 ч.
- К полёту не допускаются дети до 5 лет и беременные женщины.
- При неблагоприятных погодных условиях полёт отменяется.
- С вами будет опытный пилот из нашей команды.
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Памуккале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Памуккале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
