Полёт на воздушном шаре над Памуккале

Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Подарите себе одно из самых ярких впечатлений в Турции — полёт на воздушном шаре над Памуккале! С высоты птичьего полёта вы полюбуетесь необычными ландшафтами в самый прекрасный момент дня — на рассвете.
Описание экскурсии

За час полёта вы увидите:

  • Травертины Памуккале — белоснежные террасы из кальцита, наполненные термальной водой. С воздуха они выглядят как огромные хлопковые ступени, плавно спускающиеся по склону горы. Именно на рассвете цвет и текстура травертинов особенно выразительны.
  • Античный Иераполис — руины древнего курортного города 1–2 веков н. э., построенного вокруг целебных источников.
  • Термальные источники и бассейны — вид сверху позволяет увидеть, как горячая минеральная вода формировала ландшафт на протяжении тысячелетий.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отелей Памуккале и Карахаита на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, полёт на шаре (корзина на 16 или 20 чел.), страховка.
  • Отдельно по желанию оплачивается фотосъёмка во время полёта — стоимость зависит от сезона, уточняйте в переписке.
  • Длительность полёта — 1 ч.
  • К полёту не допускаются дети до 5 лет и беременные женщины.
  • При неблагоприятных погодных условиях полёт отменяется.
  • С вами будет опытный пилот из нашей команды.

ежедневно в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Памуккале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Памуккале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

