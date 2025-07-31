На воздушном шаре

Полёты проходят на рассвете — чтобы вы оценили красоту Памуккале в лучах восходящего солнца.
За безопасностью будет следить опытный пилот: он подберёт подходящую траекторию в зависимости от ветра.
А вам останется только любоваться открывающимися панорамами «хлопкового замка» и делать эффектные фото.
Описание экскурсии
Когда воздушный шар поднимется в небо, от открывшихся видов у вас захватит дух. Вы увидите белоснежные травертины Памуккале, древний город Иераполис, Карахаит и Денизли. Это настоящий праздник для глаз!
В середине полёта солнце начнёт подниматься перед вашими глазами, и достопримечательности внизу приобретут поистине волшебный оттенок. А разноцветные воздушные шары, летящие рядом с вашим, создадут идиллическую атмосферу.
Организационные детали
- Обратите внимание: полёт может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Не рекомендуется беременным женщинам
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, полёт на шаре (корзина на 20 или 28 чел.), страховка
- Полёт длится 1 час, время в пути — 1,5 часа
- Вас будет сопровождать опытный пилот из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Памуккале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Памуккале
Провела экскурсии для 998 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
31 июл 2025
Воздушные шары над Памуккале - это просто на разрыв души и в сердечко. Если есть шанс попасть на это действие, то используйте, не пожалеете ни об одном потраченном евро и
