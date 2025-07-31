На воздушном шаре

Полёты проходят на рассвете — чтобы вы оценили красоту Памуккале в лучах восходящего солнца. За безопасностью будет следить опытный пилот: он подберёт подходящую траекторию в зависимости от ветра. А вам останется только любоваться открывающимися панорамами «хлопкового замка» и делать эффектные фото.

Описание экскурсии

Когда воздушный шар поднимется в небо, от открывшихся видов у вас захватит дух. Вы увидите белоснежные травертины Памуккале, древний город Иераполис, Карахаит и Денизли. Это настоящий праздник для глаз!

В середине полёта солнце начнёт подниматься перед вашими глазами, и достопримечательности внизу приобретут поистине волшебный оттенок. А разноцветные воздушные шары, летящие рядом с вашим, создадут идиллическую атмосферу.

Организационные детали