На воздушном шаре - над Памуккале

Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Полёты проходят на рассвете — чтобы вы оценили красоту Памуккале в лучах восходящего солнца.

За безопасностью будет следить опытный пилот: он подберёт подходящую траекторию в зависимости от ветра.

А вам останется только любоваться открывающимися панорамами «хлопкового замка» и делать эффектные фото.
1 отзыв
На воздушном шаре - над Памуккале© Катерина
На воздушном шаре - над Памуккале© Катерина
На воздушном шаре - над Памуккале© Катерина

Описание экскурсии

Когда воздушный шар поднимется в небо, от открывшихся видов у вас захватит дух. Вы увидите белоснежные травертины Памуккале, древний город Иераполис, Карахаит и Денизли. Это настоящий праздник для глаз!

В середине полёта солнце начнёт подниматься перед вашими глазами, и достопримечательности внизу приобретут поистине волшебный оттенок. А разноцветные воздушные шары, летящие рядом с вашим, создадут идиллическую атмосферу.

Организационные детали

  • Обратите внимание: полёт может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий
  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Не рекомендуется беременным женщинам
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, полёт на шаре (корзина на 20 или 28 чел.), страховка
  • Полёт длится 1 час, время в пути — 1,5 часа
  • Вас будет сопровождать опытный пилот из нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Памуккале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — Организатор в Памуккале
Провела экскурсии для 998 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
31 июл 2025
Воздушные шары над Памуккале - это просто на разрыв души и в сердечко. Если есть шанс попасть на это действие, то используйте, не пожалеете ни об одном потраченном евро и
читать дальше

минуте в дороге. Вставать надо рано утром, так как шары взлетают перед рассветом, чтобы увидеть восходящее над горами солнце. Шар может подняться до 1600 метров, дух захватывает, если боитесь высоты, то рекомендуется быть поближе к центру корзины. И да, не забудьте селфи-палку, фотки получатся шикарные!

