Экскурсии выходного дня в Памуккале

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Памуккале, цены от €110. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Полёт на гирокоптере над Памуккале
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Полетать над травертинами, Иераполисом и бассейном Клеопатры
Начало: В вашем отеле в Памуккале
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
€170 за человека
На воздушном шаре - над Памуккале
На машине
На воздушном шаре
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 мар в 06:00
€116 за человека
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
На воздушном шаре
2.5 часа
Групповая
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
9 мар в 04:00
€110 за человека

