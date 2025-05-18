Возможно, вы бывали в Памуккале. Но вот на мини-вертолёте Gyrocopter вы над ним точно не летали! А это здорово: с высоты белоснежные травертины выглядят ещё волшебнее, античный Иераполис — ещё величественнее и красивее. Полёт — это вихрь эмоций, который запоминается на целую жизнь. Не лишайте себя такого удовольствия!

Описание экскурсии

Гирокоптер может подняться на высоту до 500 м. Но для того, чтобы рассмотреть Памуккале получше, мы поднимемся на 200 м — и вы полюбуетесь знаменитыми травертинами с бирюзовой водой, амфитеатром Иераполиса и популярным термальным источником — бассейном Клеопатры.

Полёт длится 15 минут. Одновременно мы можем поднять в небо до трёх гирокоптеров. В каждом находится пилот и один пассажир. Наши полёты проводятся каждый день от рассвета до заката. Ежедневно мы получаем разрешение на полёты от Министерства воздушных судов, и отмен из-за погоды практически не бывает, поскольку гирокоптер может безопасно летать даже при ветре 30 м в секунду.

Организационные детали

При бронировании экскурсии необходимо указать: желаемое время полёта, ваши имя и фамилию (как в загранпаспорте), номер загранпаспорта (для страхования) и название отеля или места в Памуккале, откуда вас нужно забрать.