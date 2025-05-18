Полетать над травертинами, Иераполисом и бассейном Клеопатры
Возможно, вы бывали в Памуккале.
Но вот на мини-вертолёте Gyrocopter вы над ним точно не летали! А это здорово: с высоты белоснежные травертины выглядят ещё волшебнее, античный Иераполис — ещё величественнее и красивее. Полёт — это вихрь эмоций, который запоминается на целую жизнь. Не лишайте себя такого удовольствия!
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Гирокоптер может подняться на высоту до 500 м. Но для того, чтобы рассмотреть Памуккале получше, мы поднимемся на 200 м — и вы полюбуетесь знаменитыми травертинами с бирюзовой водой, амфитеатром Иераполиса и популярным термальным источником — бассейном Клеопатры.
Полёт длится 15 минут. Одновременно мы можем поднять в небо до трёх гирокоптеров. В каждом находится пилот и один пассажир. Наши полёты проводятся каждый день от рассвета до заката. Ежедневно мы получаем разрешение на полёты от Министерства воздушных судов, и отмен из-за погоды практически не бывает, поскольку гирокоптер может безопасно летать даже при ветре 30 м в секунду.
Организационные детали
При бронировании экскурсии необходимо указать: желаемое время полёта, ваши имя и фамилию (как в загранпаспорте), номер загранпаспорта (для страхования) и название отеля или места в Памуккале, откуда вас нужно забрать.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Памуккале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Памуккале
Провела экскурсии для 1000 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Дина
18 мая 2025
Потрясающие впечатления! При полете вернутся фото и видео съемка.