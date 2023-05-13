Полет на параплане в Аланье из Сиде

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Если вы думаете, что вы настоящий экстремал, то тандемный параплан в (параглайдинг) будет самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров в Аланье.

Спешите получить уникальный опыт, который начнется с парения в облаках, а закончится приземлением на всемирно известном пляже Клеопатры!
Полет на параплане в Аланье из Сиде
Полет на параплане в Аланье из Сиде
Полет на параплане в Аланье из Сиде
Полет на параплане в Аланье из Сиде
Полет на параплане в Аланье из Сиде
Полет на параплане в Аланье из Сиде
Ближайшие даты:
13
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Замок Аланьи
  • Пляж Клеопатры
  • Пейзажи Аланьи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Встреча и обучение полетам на параплане в Аланье из СидеНаш водитель заберет Вас из любой точки Сиде и доставит в Аланью. По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим спутником во время полета на параплане в Аланье. Во время ознакомления и обучения мы предоставим вам подробную информацию о мерах безопасности, оборудовании и о том, что делать во время полета. Когда вы все четко поймете и будете полностью готовы к полету, приключение начнется!
Удовольствие парить в небе на параплане Холм Тепе имеет идеальную высоту для полета на параплане. Инструкторы проверят ваше снаряжение в последний раз и прыгнут вместе с вами, и все это в течение нескольких секунд. В первую очередь будет проверена экипировка, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.
В воздухе вы увидите разноцветные плавно летящие парапланы, как и ваш. Вы сможете насладиться панорамным видом на Аланью и на холм Тепе, с которого открывается шикарный вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.
Полеты на параплане в первый раз могут казаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, но это не проблема, главное — сосредоточиться на любовании пейзажем, парить как птица и наслаждаться свободой.
ПосадкаПолетная часть программы завершится после приземления. Вы высадитесь на знаменитом пляже Клеопатры. Пляж Клеопатры — один из лучших пляжей Аланьи. Пилот поможет вам убрать оборудование.
При желании вы можете приобрести свои фотографии и видео, записанные пилотом во время полета, прежде чем покинуть зону. Когда наше время истечет, мы попрощаемся с инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину, чтобы отвезти вас обратно в отель.

Важная информация• После бронирования тура Вам будет выслано подтверждение!:

  • Минимальный возраст для полета 14 лет.
  • Если погодные условия не позволят летать, бронь отменяется и денежные средства возвращаются!
  • Мы не несем ответственность за сохранность ваших вещей!
  • Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.
  • Возьмите солнцезащитный крем, головной убор, воду.
  • Ограничения по весу для участников полета: минимальный вес: 25 кг; оптимальный вес: 120 кг.
  • Благоприятные погодные условия очень важны для полета на параплане!
  • Вы можете взять с собой видеокамеру и мобильный телефон. Во время тура вы можете снимать на видео или фотографировать с помощью своих гаджетов, но наше агентство не несет ответственности за убытки.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Сиде в Аланью
  • Трансфер из Аланьи в Сиде
  • Все наши туристы застрахованы на сумму в 40000$
  • Необходимое снаряжение для полета на параплане
  • Услуга трансфера от и до отеля
Что не входит
  • CD c видео и фотографиями
  • Любые личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от местонахождения Вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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