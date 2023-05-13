Если вы думаете, что вы настоящий экстремал, то тандемный параплан в (параглайдинг) будет самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров в Аланье.
Спешите получить уникальный опыт, который начнется с парения в облаках, а закончится приземлением на всемирно известном пляже Клеопатры!
Спешите получить уникальный опыт, который начнется с парения в облаках, а закончится приземлением на всемирно известном пляже Клеопатры!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Замок Аланьи
- Пляж Клеопатры
- Пейзажи Аланьи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встреча и обучение полетам на параплане в Аланье из СидеНаш водитель заберет Вас из любой точки Сиде и доставит в Аланью. По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим спутником во время полета на параплане в Аланье. Во время ознакомления и обучения мы предоставим вам подробную информацию о мерах безопасности, оборудовании и о том, что делать во время полета. Когда вы все четко поймете и будете полностью готовы к полету, приключение начнется!
Удовольствие парить в небе на параплане Холм Тепе имеет идеальную высоту для полета на параплане. Инструкторы проверят ваше снаряжение в последний раз и прыгнут вместе с вами, и все это в течение нескольких секунд. В первую очередь будет проверена экипировка, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.
В воздухе вы увидите разноцветные плавно летящие парапланы, как и ваш. Вы сможете насладиться панорамным видом на Аланью и на холм Тепе, с которого открывается шикарный вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.
Полеты на параплане в первый раз могут казаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, но это не проблема, главное — сосредоточиться на любовании пейзажем, парить как птица и наслаждаться свободой.
ПосадкаПолетная часть программы завершится после приземления. Вы высадитесь на знаменитом пляже Клеопатры. Пляж Клеопатры — один из лучших пляжей Аланьи. Пилот поможет вам убрать оборудование.
При желании вы можете приобрести свои фотографии и видео, записанные пилотом во время полета, прежде чем покинуть зону. Когда наше время истечет, мы попрощаемся с инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину, чтобы отвезти вас обратно в отель.
Важная информация• После бронирования тура Вам будет выслано подтверждение!:
- Минимальный возраст для полета 14 лет.
- Если погодные условия не позволят летать, бронь отменяется и денежные средства возвращаются!
- Мы не несем ответственность за сохранность ваших вещей!
- Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.
- Возьмите солнцезащитный крем, головной убор, воду.
- Ограничения по весу для участников полета: минимальный вес: 25 кг; оптимальный вес: 120 кг.
- Благоприятные погодные условия очень важны для полета на параплане!
- Вы можете взять с собой видеокамеру и мобильный телефон. Во время тура вы можете снимать на видео или фотографировать с помощью своих гаджетов, но наше агентство не несет ответственности за убытки.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Сиде в Аланью
- Трансфер из Аланьи в Сиде
- Все наши туристы застрахованы на сумму в 40000$
- Необходимое снаряжение для полета на параплане
- Услуга трансфера от и до отеля
- Что не входит
- CD c видео и фотографиями
- Любые личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от местонахождения Вашего отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании