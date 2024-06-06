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По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
67€54 за человека
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Групповая
7 часов
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€80 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Сападере из Сиде: групповая экскурсия с обедом
Погрузитесь в красоту Каньона Сападере: водопады, лагуны и Пещера гномов ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
€25 за человека
Групповая
13 часов
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
€30 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
€110 за человека
Групповая
13 часов
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
скидка
11%
Групповая
8 часов
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от 37$33 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $40 за человека
скидка
24%
Групповая
17 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Групповая
1 час
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
12 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
11 июня в 04:30
от $54 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
скидка
23%
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
30$23 за человека
скидка
35%
Групповая
18 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
от 54$35 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
11 часов
Страна чудес Land of Legends: полный день развлечений всего в 35 км от Сиде
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $95 за человека
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
€90 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
- ССветлана4 июня 2024Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
- ЕЕкатерина4 июня 2024Выражаю огромную благодарность организаторам этого прекрасного путешествия. Продуманный маршрут, интересный рассказ гида. Учитывая, что расстояние более 450 км, поездка неутомительная,
- AAndrey3 июня 2024Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷♂️. Сначала с самого
- ААнастасия2 июня 2024Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле.
- VVitasdewind30 мая 2024Неплохая обзорная экскурсия, заехали во все популярные места (мечеть, сад апельсиновый, зоопарк, водопад (это конечно не водопад, а порог высотой
- ААлёна20 мая 2024Все прошло отлично, единственное больше часа из отелей забирали других туристов. Водитель и Али крутые 🫶
- ММайя19 мая 2024Спасибо огромное, понравилось. Очень красивое место. Экскурсия отлично организованна. На кораблике гиды говорят на трех языках, английском, польском и русском. Так что всё понятно и доступно. Однозначно советую эту экскурсию, такие красоты обязательно надо увидеть своими глазами!
- ККсения14 мая 2024Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
- EEgor12 мая 2024Сам каньон супер. Но канатная дорога и замок даже круче, самого каньона. В описании нужно добавить что заезжаете на канатную дорогу
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На автобусе»
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