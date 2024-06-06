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и можно подняться на замок за 9$, но 1 часа что нам дали было очень мало для замка. Дорога до каньона довольно долга (2 часа +- без остановок, с остановками 3.5 часа) каньон прекрасен, водопады в которых можно искупаться, питание очень простенькое курица и булгур, но пойдет. Про каньон есть нюанс!!! Вход стоит 60 лир = 2$, по сути 25$ за экскурсию из них на сам билет уходит 2$ остальные за организацию, когда едешь один это ОК, но когда вас компания 3 человека, конечно лучше арендовать машину экономия значительная) За экскурсовода 1 звезда по идеи он вообще не нужен, никакой интересной информации получено не было, говорил только то что мы сейчас направляемся туда то туда то и время в пути столько то минут. .