Экскурсии на автобусе в Сиде

Найдено 25 экскурсий в категории «На автобусе» в Сиде, цены от €18, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
120 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
6754 за человека
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
80 за человека
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3330 за человека
Групповая поездка в каньон Сападере
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
21 отзыв
Каньон Сападере из Сиде: групповая экскурсия с обедом
Погрузитесь в красоту Каньона Сападере: водопады, лагуны и Пещера гномов ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
25 за человека
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
30 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
110 за человека
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
4339 за человека
Зелёный каньон из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
11%
Групповая
8 часов
85 отзывов
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от 37$33 за человека
Дайвинг в Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $40 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
17 часов
29 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Рафтинг в каньону Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
27 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
34 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
11 июня в 04:30
от $54 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
23%
Групповая
8 часов
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
30$23 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
18 часов
6 отзывов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
от 54$35 за человека
Джип Сафари в Сиде
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Страна чудес Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
Страна чудес Land of Legends: полный день развлечений всего в 35 км от Сиде
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $95 за человека
Полет на параплане в Аланье из Сиде
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
13 часов
4 отзыва
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
90 за человека
The Land Of Legends из Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
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    жару больше 40 градусов это почти экстрим. Но было весело) купание в зеленом озере - супер!! Вода бирюзовая, чистейшая! Поразил древний город Селеквия либре. Чудесный сад цитрусовых, вкуснейший апельсиновый и гранатовый сок! Интересные рассказы об Александре Македонском! Водопад Манавгат хоть и небольшой, но очень впечатляет! Смотреть на эту красоту можно бесконечно! А плотина! Смотровая и вид на плотину тоже очень впечатлил! Спасибо! Нам с дочкой очень понравилось! С маленьким детьми по такой погоде будет сложновато.

    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
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    сразу откликался на любую просьбу. Видно, как он любит и гордиться своей страной!!! Потрясающая красота, восторг от полета!!!! Единственное пожелание, слишком большой объем информации, все названия имена вехи смешались и не запомнились. Может меньше, но четко. Рассказчик великолепный, с юмором. Большое ему спасибо.

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Выражаю огромную благодарность организаторам этого прекрасного путешествия. Продуманный маршрут, интересный рассказ гида. Учитывая, что расстояние более 450 км, поездка неутомительная,
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    с большим количеством остановок. Ну, а впечатления и эмоции, полученные от увиденного не передать словами. Рекомендую ВСЕМ увидеть это своими глазами… … …

  • A
    Andrey
    3 июня 2024
    Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
    Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷‍♂️. Сначала с самого
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    утра 2,5 часа ехали на место - 12 минут полёта, 10 минут нам продавали фото и 2,5 часа обратно до отеля. По пляжу погулять не дали🙄Ну, так. Но сам полёт - клёво 👍😊

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле.
    Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле
  • V
    Vitasdewind
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Неплохая обзорная экскурсия, заехали во все популярные места (мечеть, сад апельсиновый, зоопарк, водопад (это конечно не водопад, а порог высотой
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    1,5 метра), разрушенный старый город в горах - в лесу, пара остановок на покупки и перекус), по минут 20-30 каждая локация. На кораблике по горному озеру часа 1,5 включая купание, вода кстати не холодная, показалось даже теплее чем в море слегка. Обед после кораблика небольшой, норм. Учтите, что автобусы не имеют окон, а только пленку которую поднимают, будет продувать весьма. Если повезет будете обливаться водой с другими автобусами))). Группа подобралась позитивная, песни пели все, гид-куратор развлекал как мог))

  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Все прошло отлично, единственное больше часа из отелей забирали других туристов. Водитель и Али крутые 🫶
  • М
    Майя
    19 мая 2024
    Зелёный каньон из Сиде
    Спасибо огромное, понравилось. Очень красивое место. Экскурсия отлично организованна. На кораблике гиды говорят на трех языках, английском, польском и русском. Так что всё понятно и доступно. Однозначно советую эту экскурсию, такие красоты обязательно надо увидеть своими глазами!
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
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    было достаточно много, популярное место. Но времени везде дали достаточно: и посмотреть, и пофотографироваться. Мост тоже прекрасен. Очень приятно было приехать на обед, после того как все посмотрели ☺️ Единственный небольшой минус – нас забирали и отвозили на открытых джипах и обратно было уже прохладно ехать (поднялся ветер и похолодало). Надо рассчитывать, что в дороге может быть прохладно и брать теплые вещи

    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру
  • E
    Egor
    12 мая 2024
    Групповая поездка в каньон Сападере
    Сам каньон супер. Но канатная дорога и замок даже круче, самого каньона. В описании нужно добавить что заезжаете на канатную дорогу
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    и можно подняться на замок за 9$, но 1 часа что нам дали было очень мало для замка. Дорога до каньона довольно долга (2 часа +- без остановок, с остановками 3.5 часа) каньон прекрасен, водопады в которых можно искупаться, питание очень простенькое курица и булгур, но пойдет. Про каньон есть нюанс!!! Вход стоит 60 лир = 2$, по сути 25$ за экскурсию из них на сам билет уходит 2$ остальные за организацию, когда едешь один это ОК, но когда вас компания 3 человека, конечно лучше арендовать машину экономия значительная) За экскурсовода 1 звезда по идеи он вообще не нужен, никакой интересной информации получено не было, говорил только то что мы сейчас направляемся туда то туда то и время в пути столько то минут. .

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
  2. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
  3. Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
  4. Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  5. Групповая поездка в каньон Сападере
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "На автобусе" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 18 до 250 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 466 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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